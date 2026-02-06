En la semana hubo anuncios acerca de inversión y Pemex que no parecen tener mucho sustento. Como veíamos el miércoles, el margen de maniobra del gobierno es prácticamente nulo. Le recuerdo las cifras, en porcentaje del PIB, porque es más fácil así: el gasto corriente alcanza 16 puntos, que vienen del gasto operativo (7.5) y de las pensiones y transferencias (8.5). El gasto de capital, en 2025, fue de tres puntos, aunque la inversión física, propiamente hablando, cerró el año pasado en 2.2, la más baja registrada en la historia. El gasto presupuestario, es decir, corriente y capital, suma entonces 19 puntos.

Hay que sumar el gasto no programable, que se compone del costo financiero y de las participaciones a entidades federativas y que alcanza 7.7 puntos. El gasto total del sector público es entonces de 26.7. Los ingresos, en cambio, fueron de 22.8 puntos, de manera que faltaron 3.9 puntos, que se consiguieron vía deuda. Ese es el déficit público.

A esa cifra hay que agregarle otros movimientos financieros, que dejan en realidad el déficit en 4.3% del PIB, y debido al pago pendiente de Pemex a sus proveedores, que se está ya realizando mediante Banobras, el dato final de “requerimientos financieros” fue de 4.8 puntos. Eso es lo que hubo que endeudarse, pues.

Repito que eso ocurrió teniendo la inversión más baja de la historia, pero nos anuncian que en este año será mayor. Si no consiguen más ingresos, no entiendo de dónde vendría esa inversión adicional. No pueden reducir el gasto corriente, decíamos el miércoles, ni tampoco el no programable, de forma que lo único que les permitió bajar el déficit de 2024 a 2025 fue reducir la inversión. Lo hicieron en 1.1 puntos del PIB y, en el caso de Pemex, eso implicó una reducción de casi 150 mil millones de pesos. Si, como anunciaron, ahora van a incrementarla, apenas sería regresar a los niveles de años previos. El tema es de dónde saldrían los recursos.

El pago a proveedores de esta empresa, que no se registraba como deuda propiamente, y ahora ya apareció, está apenas a la mitad. En este año tendrán que aportar nuevamente medio punto del PIB, de la forma que decidan. Eso significa que, en principio, el déficit para este año sería más o menos del mismo nivel, cercano a los cinco puntos. Eso, sin incrementar inversión. Si cumplen su promesa de elevarla en dos puntos del PIB, entonces los requerimientos se acercarían a 7% del PIB, más aún que en el año en que López nos hipotecó para asegurarse la elección, es decir, 2024.

Cuesta trabajo entender por qué siguen inyectando recursos a Pemex, que pierde dinero día tras día. Lo mismo pasa con la electricidad, en la que siguen buscando que los privados inviertan, pero siempre en desventaja, mientras CFE sigue sin meter dinero a transmisión. Hace dos años esta columna insistía en que el sector energético podía ser la palanca para recuperar el crecimiento, tirando lastre en Pemex y atrayendo capital privado a electricidad. No se hizo.

El resultado es una economía prácticamente estancada. La inversión en maquinaria y equipo sigue cayendo y, aunque la construcción (especialmente de vivienda) mejoró un poco en el último trimestre del año, no hay una base sólida para crear empleos. Sin ellos, el consumo, que también mejoró en el último trimestre de 2025, posiblemente debido al abaratamiento del dólar, no podrá sostenerse. Frente al estancamiento, es cierto que el gobierno podría intervenir con políticas contracíclicas para impulsar la recuperación. Pero no lo puede hacer porque no tiene dinero. Podría tenerlo, si se quitaran telarañas de la cabeza, pero parece que no hay nada más difícil que eso. Si no lo van a hacer, al menos que dejen de prometer lo incumplible.