Crisis fiscal

El viernes conocimos el dato oportuno del PIB, que resultó un poco más alto de lo esperado. Considerando el margen de error de la información oportuna, creo que no deberían celebrar mucho, pero lo hacen. También el viernes, Hacienda publicó las finanzas públicas al cierre de 2025, y sorprendentemente también celebran, cuando los datos muestran una situación crítica.

La medición amplia del déficit público, los “requerimientos financieros del sector público”, alcanzaron -4.8% del PIB. Es un avance frente al dato del año anterior, cuando llegaron a -5.9%, pero se mantienen en una zona de muy alto riesgo. Esa cantidad representa el incremento de deuda: casi dos billones adicionales en 2024, y nada más 1.7 billones en 2025. La deuda bruta (que es la que mejor está indicando la situación en este momento) alcanza ya 20 billones de pesos.

La reducción del déficit entre 2024 y 2025 ocurre exclusivamente debido a una contracción en la inversión pública. Ambos renglones caen en la misma cantidad: 1.1% del PIB. Sin embargo, año tras año tenemos un incremento de las presiones de gasto que superan el crecimiento de los ingresos. Desde 2021, el déficit crece un cuarto de punto del PIB cada año, con la excepción de 2024, cuando López invirtió un punto y medio del PIB para ganar la elección. En 2025, el gran esfuerzo de “consolidación fiscal” implicó, además de derrumbar la inversión, contener el crecimiento del gasto. Lo lograron en el programable, pero el no programable creció medio punto, la misma cantidad en la que creció la recaudación.

México no puede continuar en esa trayectoria. La deuda bruta está en 57% del PIB, lo que representa casi tres años de ingresos normales del gobierno, que es el límite tradicional de la paciencia de las calificadoras. Si cada año le vamos a sumar cinco puntos más, esa paciencia no va a alcanzar ni para las elecciones de 2027. Cambiar la dirección, sin embargo, parece imposible.

El gasto de operación del gobierno (sueldos, materiales, servicios) está en 7.5% del PIB. Ha bajado un punto completo desde 2012, y no parece que pueda reducirse más. El gasto no programable, que consiste en el costo de la deuda y las participaciones a entidades federativas (reguladas por la Ley de Coordinación Fiscal), es un poco mayor: 7.7%. La inversión ya la pusieron por los suelos, y tampoco creo que pueda reducirse, a menos que su afán destructor no tenga límite. Está en tres puntos. Lo anterior suma 18.2% del PIB. Del otro lado, los ingresos promedian 22.2% del PIB en los últimos 13 años. En 2025 llegaron a 22.8%. Digamos que pueden mantenerse ahí, con lo que tenemos 4.6% disponible para un último gasto.

Pero ese último gasto son las pensiones, jubilaciones y subsidios. La mitad de ese gasto es una obligación legal, del IMSS, ISSSTE, fuerzas armadas y otros organismos con sus pensionados. La otra mitad es el reparto de efectivo que Morena ha utilizado para sostenerse en el poder. Es, digamos, una obligación política. El monto total es de 8.5 puntos del PIB. Esto significa que nos faltan cuatro puntos del PIB, que es exactamente la obligación política de Morena y sus aliados. Dicho de otro modo, para sostenerse en el poder necesitan que la inversión esté en mínimos históricos y poder regalar esos cuatro puntos a quienes votan por ellos.

No hay salida. Los ingresos no pueden crecer mucho, y no hay dónde recortar gasto; ya hicieron todo lo posible. Algunos creen que si hubiera crecimiento de la economía, esto podría cambiar, pero estimo que necesitaríamos varios años de crecimiento mayor al 5% anual para ello, y eso no está a la vista. Lo que está ocurriendo era claro desde hace cuatro años, y desde entonces afirmé que estábamos en una crisis fiscal. Todavía hoy, me dicen que no es así. Bueno, ahí están los números, usted decida el nombre.