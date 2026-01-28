Los humanos no podemos entender bien nuestro entorno. Nuestras percepciones son imperfectas, y a veces de plano equivocadas. Esto es especialmente cierto con respecto a otros seres humanos. Aunque somos la especie que mejor puede interpretar lo que otros piensan, es una capacidad muy limitada. Es más una serie de especulaciones acerca de las intenciones de otros, sea con respecto a nosotros mismos o a terceras personas.

Por esa razón vamos construyendo herramientas que nos ayuden a interpretar. Las reglas de la sociedad son una parte de esas herramientas, y por ello nos es más fácil entender a otros que han vivido en nuestra misma sociedad, y muy difícil hacerlo con aquellos que vienen de otras experiencias. Cuando esas reglas dejan de ser útiles, la complejidad del entorno nos abruma. Nos llenamos de incertidumbre, y eso nos angustia.

En consecuencia, cuando hay procesos de transformación de reglas básicas se incrementa la angustia de las personas. Se sienten perdidas y amenazadas. La respuesta que tenemos a este fenómeno es acercarnos a nuestro grupo, a lo conocido. Hacemos un esfuerzo por adoptar las creencias, juicios de valor, ideas, que provienen de los líderes del grupo. Cuando eso choca con nuestra percepción de la realidad, y enfrentamos disonancia cognitiva, cambiamos nuestra interpretación, haciendo aún más fuerte el lazo con el grupo.

Este fenómeno se conoce como tribalismo. Ante una amenaza, reaccionamos como otras especies cercanas a nosotros, agregándonos, dejando de percibir, evaluar, analizar el contexto. Que sea la tribu la que nos guíe.

Desde hace tiempo he sugerido que vivimos un mundo mucho más incierto y amenazante desde 2009. La aparición de redes sociales y teléfonos inteligentes ha alterado nuestra percepción, porque ha cambiado nuestro entorno. La Gran Recesión de ese año derrumbó certezas y transformó reglas. Y esa transformación ha continuado, incrementando la incertidumbre y el miedo. Nos hemos defendido asociándonos a una tribu, y seguimos las indicaciones de los líderes.

Pero esos líderes son especialistas en engañarnos. Son capaces de mentir sin escrúpulo alguno. Y saben que mientras más mientan, más fácil será creerles la siguiente mentira. Como lo dijo alguien que fue ideólogo de Trump hace tiempo: hay que inundar de basura todo, para que ya nadie pueda saber qué es cierto y qué no lo es.

De eso se trata la mañanera mexicana, la constante presencia de Trump en medios y redes, el cinismo con el que mienten los funcionarios en ambos países. Grandes corporaciones mediáticas, también amenazadas, reproducen estas mentiras, y además ocultan la verdad. Poco a poco, el entorno se hace más difícil, y el llamado de la tribu es más fuerte.

Esto es algo que ya ha ocurrido muchas veces. El camino ya lo conocemos. Tarde o temprano, las tribus se separan tanto, y sus interpretaciones de la realidad son tan diferentes, que no queda sino el enfrentamiento directo. Después de eso, es posible volver a construir una sociedad amplia. Pero antes se hace necesario eliminar los liderazgos que causaron el enfrentamiento, lo que implica que éste no ocurre sólo entre tribus, sino al interior de ellas.

En épocas recientes, algo así ocurrió entre 1517 y 1648, con tribus guiadas por diferencias religiosas; regresó entre 1789 y 1815, ante el derrumbe de los primeros Estados modernos; y hace cien años, entre 1914 y 1946, con el fin de imperios, aristocracia y colonialismo. Detrás de esos momentos estuvieron la imprenta, los periódicos y los medios masivos, que ampliaron nuestro entorno, pero en el camino destruyeron las reglas previas. Esas mismas tecnologías sirvieron para la construcción de una nueva sociedad, como ahora esperamos que ocurra con las redes.

Ojalá en esta ocasión pudiéramos hacer ese tránsito sin necesidad del enfrentamiento directo.