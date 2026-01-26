El viernes comentaba con usted una hipótesis acerca del “superpeso”. Como sabe, prácticamente toda la apreciación del peso durante 2025 fue más bien una depreciación del dólar, iniciada el 3 de abril, conocido como “Liberation Day”. El discurso de Trump acerca de la imposición de aranceles a todos los países provocó una caída del dólar que, en los hechos, se ha convertido en un arancel general de 10%, más allá de los que finalmente se impusieron.

En los últimos meses, sin embargo, parece que la apreciación del peso está respondiendo a una diferencia creciente entre el rendimiento del bono mexicano y el estadounidense. De septiembre para acá, esa diferencia ha crecido en medio punto porcentual. Mi hipótesis es que fue en ese mes que se hizo claro que Hacienda no cumpliría su compromiso de reducir el déficit a 3.9% del PIB. Ofrecieron que sí se reducirá, pero a 4.3%. Esto significa que habrá más demanda de deuda, y por lo tanto subirá el rendimiento que el gobierno tendrá que pagar.

Puesto que el Banco de México ha seguido reduciendo su tasa de interés de referencia, que es de corto plazo, la diferencia que hay entre esa tasa y la que se paga en bonos de largo plazo (10 años) se va ampliando. Este viernes conoceremos las finanzas públicas al cierre de 2025, y veremos si hay más o menos presión sobre los bonos.

También el viernes se publicará el dato oportuno del PIB. A últimas fechas, las estimaciones oportunas de INEGI no han sido muy buenas, tanto en el caso del consumo como en la actividad económica. Por ejemplo, en octubre hubo una sorpresa con un crecimiento mayor a lo esperado, y en noviembre ocurrió lo contrario. En este caso, lo que parece ocurrir es que el comportamiento tradicional de noviembre se adelantó un poco. En octubre tuvimos más movimiento, y creo que se debió, al menos en parte, al anuncio de la imposición de aranceles que México haría en este 2026. Se adelantaron compras, y eso dio la impresión de un crecimiento en octubre que, en noviembre, desapareció.

Así que el optimismo que surgió con el dato de octubre, que sugería un crecimiento anual más alto del que espera el promedio de los especialistas, se borró este viernes cuando se publicó el dato de noviembre. Gracias al efecto de la desestacionalización, es posible que todavía algunos mantengan parte de ese optimismo, pero en los datos originales, todo apunta a que el crecimiento del año pasado será inferior a medio punto porcentual. Los datos de alta frecuencia que publica BBVA muestran una caída notable en actividad en diciembre, que continuó en la primera semana de enero (hasta ahí llegan).

Buena parte de las series económicas parecen haber tocado fondo durante el último trimestre del año. Así ocurre con el empleo en los datos del IMSS (quitando el programa de plataformas), con la industria, los servicios, el consumo. No es el caso de la inversión, que sigue cayendo, especialmente en maquinaria y equipo. La clave para el crecimiento de este año está en los servicios, y aunque con los datos desestacionalizados sí se nota ese piso que menciono, con los originales ya no es tan claro. Puesto que los primeros se van ajustando mes a mes, si en diciembre efectivamente hubo una caída como la que apuntan los datos de alta frecuencia, el piso desaparece.

Considerando el creciente caos global, que ahora alcanza el interior de Estados Unidos y pone una gran presión sobre Trump, se hace más difícil encontrar algo que pueda cambiar favorablemente la tendencia de la economía mexicana. Ha habido algunas noticias de inversiones en los últimos días. No son tan grandes, considerando el tamaño de nuestra economía, pero ojalá se concreten. De no ser así, este año puede ser muy complicado.