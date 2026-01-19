Total incertidumbre

El viernes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos (o de Guerra, como le dicen Trump y sus secuaces) anunció la creación de una fuerza de tarea (Task Force) conjunta interagencias para enfrentar a los cárteles, bajo el control del Comando Norte.

El sábado, la Agencia Federal de Aviación (FAA) de ese país publicó un comunicado recomendando cautela a los pilotos y aerolíneas en el espacio interoceánico desde el Mar de Cortés hasta las costas de Ecuador.

Todo el fin de semana, funcionarios de alto nivel del gobierno de ese país estuvieron insistiendo en la urgencia de invadir Groenlandia, mientras la Unión Europea anunciaba la cancelación del acuerdo comercial con Estados Unidos.

Al interior de ese país, continúan los enfrentamientos en Minnesota entre el grupo paramilitar en que se ha convertido la agencia ICE y la ciudadanía.

Poco a poco, se conoce la magnitud de las matanzas que las fuerzas de ocupación de los ayatolas cometen en Irán. El domingo se movieron cazas estadounidenses de Gran Bretaña a Jordania, y el portaaviones Abraham Lincoln continuó su recorrido rumbo al Golfo Pérsico, adonde debe llegar en una semana.

Digamos que el mundo se encuentra en una dinámica poco común. Hablar de un torbellino sería exagerar, pero sólo un poco. En este mundo, México se encuentra hoy en la posición más débil en 100 años: se perdieron los foros multilaterales; se devaluó la presencia diplomática; se abandonaron lazos, salvo con los dictadores latinoamericanos, hoy presos o amenazados.

Hay también debilidad importante en la actividad económica, producto tanto de los gastos excesivos de López Obrador para garantizar su triunfo en 2024, como de las decisiones tomadas después del golpe de Estado, el otorgamiento de mayorías calificadas a una coalición que ganó apenas 55% de los votos. El peso de la deuda, y la amenaza de un Poder Judicial inepto y subordinado han desplomado la inversión, y la economía se mueve apenas por inercia y por decisiones que se toman fuera del país: el comercio exterior y el valor del peso.

Al interior, el avance de los grupos criminales, en asociación con los políticos, es ya de conocimiento general, y sobre todo de las agencias estadounidenses, ésas que están en la fuerza conjunta creada el viernes.

La debilidad diplomática, el estancamiento económico, la captura del Estado por parte de los cárteles no parecen tener importancia. La señora Sheinbaum está concentrada en sacar una reforma electoral que le asegure que no habrá nunca más una elección limpia y competida. A 18 meses de la próxima, apenas le daría tiempo de impedir la catástrofe. Incluso está pidiendo ser inmolada en esa elección, convocando antes de tiempo la “revocación de mandato”.

Hace ya muchos meses que esta columna comentaba acerca de las dinámicas que nos arrastraban al caos. Es muy probable que ahora sea más fácil percibirlas. El deterioro global, iniciado en 2009 y acelerado en los dos periodos de Trump, pero especialmente en éste, no nos lleva ni a un nuevo equilibrio ni al avance de la democracia o la libertad. Las distintas fuerzas internas en Estados Unidos (la estratégica-militar, el conservadurismo republicano de Rubio, el fascismo de Miller) tienen como centro de gravedad a un personaje que sólo busca reconocimiento y dinero. La dinámica política interna de México es ya el muladar en que retozan morenistas y aliados. La dinámica económica simplemente no existe: ¿cómo invertir sin seguridad jurídica, sin certeza en los mercados, sin claridad en el T-MEC o, de plano, en la relación con el país vecino?

De momento, apenas podemos seguir y comentar. No hay forma de construir escenarios. Es la total incertidumbre.