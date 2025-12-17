Yo soy de Orizaba. Es una ciudad que se encuentra en uno de los caminos que conectaban a la Ciudad de México con Veracruz, fundada pocos años después de la caída de Tenochtitlan como pueblo de indios (así se llamaban). Desde el inicio, hubo españoles afincados ahí, diríamos hoy que de forma ilegal. Unas décadas después, se fundó una ciudad de españoles a unos kilómetros rumbo a Veracruz, Córdoba. Esta ciudad, sin embargo, se encuentra casi 400 metros más cerca del nivel del mar, y por lo tanto fue por siglos parte de la región insalubre del Golfo. Era en Orizaba donde los foráneos por fin podían respirar tranquilos, lejos de mosquitos y enfermedades tropicales.

El otro camino entre Veracruz y la Ciudad de México iba por Xalapa, y fue ése el preferido de los comerciantes del consulado. Como Orizaba, Xalapa tiene una altitud superior a los mil metros, y era también el descanso obligado en la ruta.

A fines del siglo XVIII, las tensiones entre indios y españoles en Orizaba se incrementan, me dice mi hermano, que es el que sabe de esto. Supongo que fue reflejo del intento de los Borbones de transformar el reino de la Nueva España en una colonia a la cual saquear, lo que eventualmente se tradujo en la desintegración de la monarquía, y por poco también de México.

Por su ubicación, rodeada de montañas, Orizaba cuenta con agua abundante y de calidad, y eso permitió la instalación ahí de la primera industria textil del país, en Cocolapan, en 1830, de la mano de don Lucas Alamán. Para fines de ese siglo, a la industria textil, ya muy desarrollada, se suma la Cervecería Moctezuma. Orizaba se convierte en una ciudad industrial, y así se mantiene hasta el hundimiento del régimen de la Revolución y su modelo económico, es decir, hasta los años 80. Desde entonces, y de manera similar al estado de Veracruz entero, Orizaba decae. Poca actividad económica, poco empleo, deterioro, y una industria que desaparece o se degrada.

Hoy, sin embargo, Orizaba se ha convertido en un oasis. Mientras el estado ha continuado su caída, si es posible a mayor velocidad, la ciudad se ha transformado por completo. Es ahora un polo de atracción turística que ha potenciado unos pocos activos: ahí nació Cri-Cri, hay algunos templos que se han podido rescatar, un edificio porfiriano transformado en centro cultural, múltiples formas de acercamiento con un entorno natural privilegiado. Alrededor de eso, hoteles, restaurantes, promotores turísticos. Detrás, una ciudad limpia, segura, con una civilidad que no existía hace pocas décadas.

La transformación se ha logrado gracias a muchas personas, pero una en particular ha sido determinante. Esa persona termina un tercer periodo como presidente municipal este fin de año. Juan Manuel Diez se convirtió en presidente municipal de Orizaba por primera vez en 2007. Empezó convenciendo a los habitantes de hacer algo poco común: tener reglas y respetarlas. Primero con el tránsito, luego la basura, y poco a poco se fue transformando la vida diaria.

Desde el inicio tenía la idea de que la vocación económica debía ser el turismo, e impulsó proyectos en esa dirección. Pudo hacerlo porque sus administraciones han sido excepcionalmente cuidadosas de los recursos. Diez es empresario exitoso, de segunda generación, y realmente tomó su cargo público como vocación. Entre sus tres presidencias, el proyecto fue continuado por colaboradores y amigos, de manera que Orizaba cumple 18 años de contar con algo que es muy raro en México: buen gobierno y continuidad.

Como siempre, hay personas que tienen opiniones diferentes, a las que les desagrada Juan Manuel Diez por alguna característica personal. Nadie, sin embargo, puede negar lo que Orizaba alcanzó en estos 18 años. Ojalá sea ejemplo de otras ciudades, ojalá no sucumba al pantano que la rodea.

Como orizabeño, y en un caso excepcional en este país, estoy agradecido al gobierno encabezado por Juan Manuel Diez.