Esta semana se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Es el evento librero más importante del año, y durante diez días, más o menos, se encuentran ahí multitud de autores que, gracias a sus editoriales, pueden presentar sus obras, encontrarse con lectores, y ver a muchos colegas con quienes normalmente no se reúnen.

Este miércoles tendré oportunidad de presentar mi nuevo libro, Conspiraciones. México a través de seis siglos, en la FIL (17.30 hrs, salón H). Escribí este libro para tratar de entender la situación actual del país, y para ello decidí iniciar por el principio: el encuentro entre Moctezuma y Cortés. En estos días han aparecido muchos libros que se refieren a esos años, desde novelas hasta libros de historia. No soy ni historiador ni novelista, ni me concentro en ese periodo. Sin embargo, creo que si no se considera ese encuentro en toda su magnitud, es imposible entendernos hoy.

Dos grupos humanos que habían tenido trayectorias distintas por más de 20 mil años, desconocidas entre sí, se encuentran y, creo, intentan entenderse. La natural territorialidad y la necesidad de control provoca enfrentamientos en los cuales hay no sólo codicia sino también, y tal vez sobre todo, viejos agravios. El mundo, en el siglo XVI, era muy violento (más o menos al nivel actual de México), pero la mayor destrucción ocurre debido a bichos desconocidos por los americanos y a la introducción de plantas y animales nuevos.

El eje sobre el cual gira la conquista y la creación de reinos americanos es el cristianismo, una religión monoteísta y, por lo mismo, expansiva. La excusa de la Corona de Castilla, y luego de España, para ocupar y “poblar” este continente es la evangelización. Especialmente para los dos primeros reyes, Carlos y Felipe, eso será un compromiso irrevocable. Sin duda querían metales preciosos para financiar sus guerras europeas, buena parte de las cuales eran precisamente para defender al catolicismo de la vieja amenaza musulmana y la nueva, protestante, pero están siempre preocupados por el bienestar de sus nuevos súbditos y de su conversión al cristianismo.

Un siglo después del encuentro de Cortés y Moctezuma, Nueva España logra autonomía. No se independiza, sino que convence a la Corona de que es mejor dejar en paz a los reinos americanos a cambio de seguir recibiendo la plata. Leyes y ordenamientos seguirán llegando desde la península, pero su aplicación será parcial, adaptativa a una dinámica novohispana que ya tiene, aunque parezca un anacronismo, una idea nacional. Se ha conformado una estructura social que combina formas medievales trasplantadas desde España con la organización social autóctona, propia de religiones de pequeños dioses. Hay varios miles de “pueblos de indios”, como se les llama entonces, que transforman su pequeño dios en un santo cristiano que les servirá de patrono; hay unas decenas de ciudades habitadas por criollos, que no son los hijos de europeos, como aprendemos en primaria, sino americanos de cualquier origen y color; hay centenares de ranchos y haciendas que alimentan a las ciudades y a las minas.

Hay, sobre todo, un polo de referencia, que unifica al criollismo y le da sentido a la Nueva España: Guadalupe. Es sobre ella que se construye nuestro propio monoteísmo. La primera publicación acerca de las apariciones ocurre en 1648. En ese momento, me parece, empieza a existir México, con una sociedad barroca, escandalosa, desordenada, que negocia la aplicación de las reglas, que se agrupa en clanes y familias, que más que católica es guadalupana.

Los siguientes 150 años verán el ascenso de la Gran Nueva España, el centro del comercio global, la región más rica de la Corona, el motor del capitalismo (dice Tutino). Pero eso se lo platico el miércoles.