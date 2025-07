Pues esta columna regresa a una de las cosas que mejor hace: amargarle a usted el fin de semana. Ahora, la excusa es el gran texto del embajador Arturo Sarukhan, publicado este miércoles en EL FINANCIERO. En él, Sarukhan sostiene que el comportamiento de Trump en esta segunda presidencia resulta, en gran medida, de la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de considerar que nada de lo que hace el presidente puede ser sujeto a juicio. El primero de julio del año pasado, por seis votos a tres, la Corte determinó que existe inmunidad absoluta para el presidente. Con esto, Trump ya no pudo ser juzgado por el intento de golpe del 6 de enero de 2021, ni por otros abundantes pendientes; incluso lo que ya había sido juzgado se quedó sin castigo.

Pero lo más relevante es que ahora Trump actúa a sabiendas de que nada de lo que haga puede ser castigado. O, más claramente: está por encima de la ley. Por eso puede amenazar con aranceles sin ton ni son, una atribución que en Estados Unidos es, en realidad, del Congreso. Por eso ha podido despedir arbitrariamente a funcionarios de gobierno. Pero lea a Sarukhan para el detalle de este tema.

Como todos, recordaba la decisión de la Corte, pero no había hecho la conexión con el comportamiento desquiciado de Trump 2.0. Ahora que el embajador la pone en evidencia, no sólo es más claro por qué hace lo que le digo en el párrafo anterior, sino también otras decisiones que me parecen aterradoras. La más importante de ellas es la multiplicación del presupuesto y las atribuciones de la Immigration and Customs Enforcement Agency, mejor conocida como ICE. Para el nuevo año fiscal, esta agencia tendrá un presupuesto de 37 mil 500 millones de dólares, más que el presupuesto de defensa en Italia y casi equivalente al de Canadá (Edward Luce en FT, 7 de julio). Ya construyeron campos de detención que llaman “Alligator Alcatraz” y actúan con el rostro cubierto y sin identificarse, deteniendo a quien se les antoja, con base en su apariencia y no en su potencial situación migratoria o legal.

Pero lo que el texto de Sarukhan y lo que ocurre con ICE significan es algo que ya vivimos. El 22 de marzo de 1933, el Reichstag acordó dotar a Adolfo Hitler de poderes supremos, en algo que se conoce como el decreto habilitador. A partir de ese momento, Hitler tenía inmunidad absoluta. El 30 de junio de 1934, en lo que se conoce como “noche de los cuchillos largos”, un grupo llamado Schutzstaffel (SS) tomó el control de las fuerzas irregulares que había utilizado Hitler para cimentar su ascenso al poder: las Sturmabteilung (SA), mejor conocidos como “camisas pardas”. Cuatro años después, Hitler se anexó Austria en marzo e invadió los Sudetes (entonces Checoslovaquia) en octubre, argumentando la seguridad de los alemanes que vivían en esa región. Menos de un año después, inicia propiamente la Segunda Guerra Mundial.

En cámara rápida, Trump ha conseguido la inmunidad absoluta y creado su grupo de choque. No es claro aún cómo reaccionarán los militares estadounidenses al inmenso poder del grupo de choque que es ICE. En aquella ocasión, las SS tomaron el control de todas las policías alemanas y, en la guerra, actuaron como un segundo ejército.

Pero lo relevante para nosotros es la necesidad que tuvo Hitler de escapar hacia adelante, supuestamente para defender a sus ciudadanos en otro país y después para asegurar su “espacio vital”. Si la analogía es correcta, usted puede imaginar qué región ocupará el lugar de los Sudetes, y también cuál podría ser el “espacio vital” del nuevo dictador.

Buen fin de semana.