Inversión y deuda

El miércoles celebrábamos el repunte en la industria automotriz, que fue de 5%, en comparación con el mes de junio de 2024. Ahora tenemos que reportar que en vehículos pesados, la producción en junio cayó 36% contra ese mismo mes del año pasado. Esto se suma a los malos datos que ya comentábamos en importaciones de bienes de capital para esperar que la inversión, que caía en abril a un ritmo de casi 8% anual, sufra en mayo y junio todavía mayores caídas.

Eso lo podrá usted saber desde hoy, porque se publica el comportamiento de la actividad industrial, en la que se incluye la construcción, que es el indicador que falta para tener una mejor idea de la inversión. En abril, la caída fue de -5.5% en este rubro. A ver qué se publicó hoy por la mañana.

Lo que ocurra con la inversión se refleja muy pronto en el empleo. Así ha sido en las últimas décadas (aunque no hay una relación exacta) y así parece estar ocurriendo en estos meses, por lo que, con el crecimiento nulo ya en empleos, cabe esperar una contracción en inversión ya superior al 10% anual en mayo y junio. Como siempre, ya lo veremos.

También ya sabe usted que la caída en inversión pública es histórica, al menos hasta mayo, y no se ve cómo podría la inversión privada compensarla, en tanto que el incremento de incertidumbre, global y nacional, de por sí está teniendo un impacto en ella.

Tal vez convenga incorporar un elemento que no hemos utilizado, porque no tiene una relación directa con la inversión o el consumo nacionales, pero sí es parte de las causas de la creciente incertidumbre global: la deuda pública. No me refiero a la de México, sino a la global, por decirle de alguna manera. Después de un endeudamiento severo alrededor de las dos Guerras Mundiales, los países más importantes del mundo en términos económicos ordenaron sus cuentas, y para 1955 su deuda era de alrededor de 36% del PIB. Gracias al sistema financiero internacional de entonces, 10 años después había bajado a 24%, y logró mantenerse en ese nivel a pesar del fin del sistema mencionado, y para 1975 seguía ahí.

Pero el fin de ese sistema, el alza del petróleo, y sobre todo la liberalización de flujos internacionales de capital (que son la fuente del gran comercio global que ahora disfrutamos), provocan que para 1985 la deuda sea de 42% del PIB, casi 56% 10 años después, y para 2005 estuviese en 67%. 40 puntos más en 30 años.

Luego viene la Gran Recesión, en la que deuda privada mal manejada tuvo que convertirse en deuda pública, y para 2015 estábamos ya en 92% del PIB: 25 puntos en 10 años. Y para la siguiente década, el Covid, de forma que hoy andamos en 114 puntos del PIB, que son 22 puntos en una década.

El nivel actual de deuda de los países más ricos (no se incluye a China, que está muy por encima de estas cifras) es similar al que tenían cuando terminó la Segunda Guerra. Ahora, a diferencia de entonces (y de cualquier otra época previa), el endeudamiento de los gobiernos no se debe al gasto militar, sino al gasto social y a la necesidad de evitar un desastre financiero. Hay quienes culpan sólo al gasto social, y por eso quieren un Estado pequeño, y que cada quien se rasque con sus uñas. Otros afirman que todo el problema viene de los rescates financieros, y quieren no sólo elevar impuestos a los ricos, sino establecer un techo a la riqueza y expropiar el sobrante.

Ambas perspectivas son equivocadas, como puede usted suponer, pero de lo que no hay duda es de que estamos frente a un entorno sumamente complicado, que no habíamos visto antes, y que pone en riesgo al sistema financiero global. No debemos menospreciarlo, porque nosotros llegamos sin dinero al momento de la cobranza.