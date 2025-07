Este lunes, por fin tuvimos un buen dato económico: la producción de la industria automotriz registró un gran avance en junio, con lo que el acumulado del primer semestre alcanzó el mismo nivel que en 2024, dos millones de unidades. La semana pasada, la información sobre ventas locales no fue tan buena, y las exportaciones todavía no alcanzan el ritmo del año pasado, pero considerando el desastre que ha causado Trump en el comercio internacional, no cabe duda que fue una gran noticia.

Qué bueno, porque en la semana pasada toda la información fue preocupante. Las ventas de autos que ya le decía; el empleo formal que sumó un tercer mes de caída y que en comparación anual está al mismo nivel de junio de 2024; las remesas que tuvieron un segundo mes de contracción, y la información de consumo e inversión, que es nada más hasta el mes de abril.

En el consumo, el dato original muestra una caída de -1.7% contra abril de 2024, pero con el ajuste por Semana Santa salió positivo, 0.7%. Podría uno suponer que el consumo está estancado, pero todo indica que no es así: se contrae, aunque sea ligeramente. Desde octubre, promedia -0.3%; desde enero, -0.4%. El crecimiento acumulado anual, que hace un año alcanzaba 4.8%, ahora no llega ni a uno por ciento.

La inversión es un caso más serio. La caída en el mes de abril es de 7.7% contra el año anterior, ya considerando el ajuste por Semana Santa. Sin él, era de -12.5%. El promedio desde octubre es de casi -5%, y en este año supera el 6%. La caída más fuerte ocurre en inversión en maquinaria y equipo, que en el caso nacional se contrae 6% en los últimos tres meses, y la importada casi -9%.

Visto en términos de niveles, la inversión en maquinaria y equipo nacional es prácticamente ya la misma que había en 2018, y la construcción apenas registra un crecimiento de 5% frente a ese mismo año. Sólo el componente importado muestra crecimiento, aunque no del tamaño que ocurre en el consumo, donde hay un crecimiento de casi 50% frente a aquel año. En maquinaria y equipo importado apenas hablamos de un 10%.

Muy probablemente, los datos de mayo sean terribles, considerando la información de las finanzas públicas, que ya conocemos para ese mes, e indican que la caída en inversión física del gobierno es de -52%, y el total (gasto de capital) de -70%. En ambos casos, prácticamente el doble de la caída que registraron en abril, y ya está incorporada en los datos que veíamos.

Mañana conoceremos el comportamiento de la industria para el mes de mayo, por cierto, y eso nos permitirá tener una idea de la parte de construcción. Del componente importado de la inversión ya tenemos el dato del comercio exterior y es similar al de abril, así que una contracción anual del orden de 10% es perfectamente posible.

En lo relativo a la inflación, el dato se conoce hoy, de manera que ya lo habrá visto usted, y podrá saber si estamos en este proceso de contracción con inflación que aparentemente hemos seguido durante este año, o si tenemos mejores noticias en cuanto a los precios.

Por el momento, la sensación que tiene uno con la información económica sigue siendo de deterioro. No es una crisis seria, pero sí empieza a generalizarse la preocupación acerca de cuándo, y con qué profundidad, tocaremos fondo. Incluso la confianza del consumidor empieza a caer, como también supimos la semana pasada. La empresarial lleva ya meses de capa caída, pero ésta había aguantado más.

La preocupación de estar en el pantano, sin ver ramas cercanas, es que de pronto nos caiga un aguacero.