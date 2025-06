El actual gobierno, desde su llegada, ha procedido a enfrentar a quienes opinan. Desde el inicio, barrieron con los programas de opinión en las cadenas públicas, que desde entonces se dedican francamente a la propaganda. Ahora, los órganos electorales locales aprovechan la figura de “violencia política de género” para arrasar en todas direcciones, no sólo a medios y comentaristas profesionales, sino incluso al público en general, imponiendo multas y exigiendo disculpas públicas con toda arbitrariedad. Ya tenemos también gobiernos locales que han legislado para impedir que se les critique.

Los casos de comentaristas despedidos, algo menor pero no irrelevante, han sido eclipsados por las exigencias de disculpas públicas y la imposición de multas, y ya también por detenciones, como en Campeche. Nadie puede decir que en México hay hoy amplia libertad de expresión. Cada uno de los que opinamos públicamente tiene enfrente los ejemplos, crecientes, de su posible futuro. Lo ha expresado magistralmente Guillermo Sheridan, en El Universal, el día de ayer.

El creciente acoso a la expresión ocurre después del golpe de Estado con el que el grupo en el poder se hizo de mayorías ilegales que le permitieron acabar con el Poder Judicial. Los instrumentos de los ciudadanos para defenderse de ese poder arbitrario prácticamente han desaparecido, aunque será el 1 de septiembre cuando todo haya terminado.

Una vez destruidos los contrapesos en el Ejecutivo y Legislativo, y anulado al Poder Judicial, el siguiente paso era precisamente acallar a quienes piensan diferente. Con toda claridad, la señora Sheinbaum considera que es el caso de los cinco consejeros del INE que han intentado frenar el desastre judicial. Los acusa de ser oposición política a la ‘cuarta transformación’, algo inaceptable para quien considera que dentro del Estado, todo, fuera del Estado, nada. Frase original del Benito que tanto mencionaba López: Mussolini.

En consecuencia, hay que proceder a una reforma electoral, anuncia Sheinbaum. Con ese paso se completa el proceso de transformación. Ya no habrá posibilidad de disputar el poder al grupo que lo ha atenazado. Será de ellos, y sólo de ellos. No hay críticas que valgan, opiniones que deban atenderse, ni mucho menos espacios para la discrepancia política. El Estado son ellos, pues.

Insistiré en que, aunque vivimos una larga época con un sistema autoritario, se trataba de uno que era incluyente, disciplinado y competente, y gracias a ello logró sobrevivir 40 años sin fractura, hasta que Echeverría rompió las reglas e impuso a su amigo en la Presidencia. Diez años después, vino la ruptura, y otros diez años más nos abrieron la puerta a la democracia.

El grupo actual no tiene esas características, por lo que tiene más en común con la construcción echeverrista que con la cardenista. Aunque nadie conoce el futuro, todo indica que más que cuatro décadas de consolidación, este grupo tiene enfrente años de crisis y fracturas.

Prefieren no escuchar ni las críticas a su desastroso gobierno de siete años, ni las exigencias de libertad y derechos, ni mucho menos las premoniciones de su derrumbe. Como suele ocurrir, creen que con callar a todos el futuro será diferente. Pero no es de nosotros, ciudadanos y opinadores, de quienes debe defenderse este grupo. Lo que los pone en riesgo no es nuestra opinión, sino sus propias acciones, absurdas, incompetentes y autodestructivas.

A diferencia de lo que creía su líder, gobernar sí tiene ciencia, como la tiene administrar. Aunque nadie pueda hablar, la falta de medicinas, la quiebra de Pemex, la escasez de electricidad, la falta de dinero para repartir y la pérdida de confianza en México ahí están, y ahí seguirán.

Reitero, aunque sin esperanza: no somos los críticos el problema.