Vivienda evaporada

Si usted tiene un empleo formal, su empleador (o patrón, como le dice el IMSS) deposita, cada vez que le paga, 5% de su sueldo en su Afore, específicamente en la subcuenta de vivienda. Como es evidente por el nombre, es parte de una cuenta personal, propiedad de usted, en la que, además de ese dinero, se deposita también una cantidad mayor para su retiro.

Las cuentas personales en las Afores se crearon para que cada persona se hiciese cargo de su retiro. En lugar de obtener una jubilación financiada por los ahorros de otros, cada uno acumula su propio ahorro y con eso puede retirarse. Muchas personas se quejan de este sistema porque preferirían que su retiro lo cubriesen otros, así como muchos hoy prefieren que el gobierno les dé una cantidad cada dos meses que otros pagan. Vivir del dinero de los demás es muy agradable, supongo.

Cuando inició este sistema, en la parte del ahorro para el retiro se estableció un monto demasiado pequeño, con lo que los ahorros acumulados no permiten alcanzar una jubilación razonable. Esto ya se ha corregido, en parte, y ahora el monto es mayor, pero aun así insuficiente. Por eso conviene ahorrar de manera individual como complemento.

Sin embargo, la cantidad que se abona en la Afore para vivienda no es pequeña, y si usted se retira hoy, el monto representa más de lo que tiene ahorrado para retiro. Es dinero de usted, que está ahí esperando que usted compre o remodele su casa, o que se retire y le sirva para compensar la baja jubilación.

Desde la semana pasada, eso ya no es así. Se modificó la ley del Infonavit para que ese instituto pueda utilizar los recursos que están en las Afores para construir casas. Hace veinte años que Infonavit no construye, sino solamente financia, pero en uno más de los retrocesos que estamos viviendo, se le ha devuelto esa función. Cuando Infonavit construía, las viviendas eran de mala calidad y resultaban muy caras, como es frecuente que ocurra con las empresas de gobierno, que no responden frente a nadie. En la generación anterior, todo mundo sabía que el dinero de Infonavit jamás se recuperaría. Bueno, pues en la que viene será así.

Aunque usted tendrá en su subcuenta de vivienda un cierto monto, ese dinero se invertirá en construir casas, y el Infonavit le dirá que no se preocupe, que podrá recuperarlo cuando quiera. Sin embargo, conforme más personas se retiren, y más casas se construyan, el monto líquido con el cual deberían pagarle su parte se irá reduciendo. En algún momento, no será posible para Infonavit entregar los recursos, a menos que se endeude para ello.

Estrictamente hablando, es un robo. Sin la opinión de usted, Infonavit va a destinar recursos que están en su cuenta personal a proyectos que no cuentan con los requisitos de las otras inversiones que se realizan en las Afores. Es decir, para evitar que usted pierda sus ahorros, los administradores de esas cuentas sólo pueden invertir en proyectos muy seguros. Construir vivienda de interés popular, a través de una empresa de gobierno, no lo es. Si lo fuese, podrían obtener los recursos en el mercado sin dificultad. Pero ningún inversionista estaría dispuesto a prestarle al nuevo Infonavit. Por eso, en lugar de fondearse en el mercado, lo hacen con usted, que no tiene forma de impedirlo.

Si quiere reducir su riesgo, aproveche lo que tiene en esa subcuenta para comprar o remodelar. O si su edad se lo permite, retírese. No financie usted este nuevo intento de engañar a la población con promesas que tienen el único objetivo de mantener en el poder al grupo que hoy lo tiene.