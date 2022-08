Desindustrialización

Se publicó la información de actividad industrial para el mes de junio. En el primer semestre de 2022, la industria creció 3.2% comparado con los mismos meses del año anterior. No está nada mal, hacía tiempo que no se lograba llegar a ese nivel. Es más, hace 10 años que no teníamos un crecimiento en la industria tan elevado para un primer semestre. En 2012, el crecimiento fue de 3.7%, el último año del gobierno de Felipe Calderón. Después, en todo el sexenio de Peña Nieto, y en la primera mitad de López Obrador, no habíamos llegado siquiera a crecer 3%.

Ahora lo logramos, y es la buena noticia. La mala es que, aún con ese crecimiento, la industria mexicana es apenas 1.2% mayor que la que había en 2012. Eso significa que el crecimiento promedio de la industria, durante los últimos 10 años, ha sido de 0.1% anual. Una miseria.

Al interior de la industria, las manufacturas crecieron casi 5% este primer semestre. De nuevo, hacía 10 años que no llegaban a tanto. En 2012 el crecimiento fue un poco mayor, y sí llegó a cinco. Aun así, de entonces a la fecha la industria ha crecido en 17.5%, lo que implica un crecimiento promedio anual 13 veces mayor que el de la industria en su conjunto: 1.7%.

Si las manufacturas crecen a buen ritmo (porque, aunque se quejen, estar cerca de 2% anual durante periodos largos es un milagro), pero la industria está estancada, esto significa que el resto de las actividades deben estarse desplomando. Esas actividades son: minería, electricidad y construcción. La minería está conformada en casi 80% por la extracción de crudo, y en un 7% adicional por los “servicios especializados” que son, en realidad, los contratos de exploración que Pemex celebra con privados. En total, el petróleo explica 85% de la minería, y desde 2004 tenemos problemas con ese sector, porque se nos acabó el milagro de Cantarell.

De hecho, en este año llevamos ya un par de mediciones extraordinarias en el renglón de “servicios especializados”, que significa que Pemex está invirtiendo mucho en impedir que la producción se le caiga más. Es lo que en El fin de la confusión llamé “crecimiento agotador”: parece que el PIB crece, pero eso ocurre porque se están destruyendo capacidades futuras. Así creció América Latina en el siglo 20, y lo mismo ocurrió en la URSS.

Preocupa más que electricidad y construcción vayan a la baja. Comparando con 2018, el último año de Peña Nieto, electricidad ha caído 4%, mientras construcción lo ha hecho en 16%. En cambio, durante ese sexenio, electricidad logró crecer 18% y construcción, 6.5%. Pero no fue el de Peña un sexenio excepcional. En el gobierno de Calderón, electricidad creció 22% y construcción, 9%. Y en el de Fox, el más exitoso en estos rubros, electricidad casi llegó a 47% y construcción a 12%.

Es decir que este sexenio sí es claramente diferente a los anteriores, como le gusta decir al Presidente. Desafortunadamente, es distinto por ser notoriamente peor. Manufacturas logra crecer un poco gracias a que su mercado principal es de exportación, pero las otras ramas industriales, controladas dos de ellas por el gobierno y con un impacto significativo en la tercera, son una desgracia. En el petróleo estamos gastando más, pero sin lograr incrementar la producción. En electricidad, de plano hay un rezago creciente que amenaza ya no con impedir nueva inversión (eso ya ocurre), sino con un insuficiente abasto, es decir, con apagones. Este comportamiento es por decisión del gobierno.

En la construcción, el derrumbe es también efecto de las decisiones gubernamentales, empezando, como sabe usted, con la cancelación de la construcción del aeropuerto. Visto desde la industria, éste es el peor gobierno en mucho, mucho tiempo.