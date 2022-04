Autosuficientes

Hoy se publica el dato oportuno del PIB al primer trimestre de 2022. Como usted sabe, después se modificará ligeramente, dentro de tres semanas, cuando se publique la estimación más cuidadosa, y en un par de años se tendrá el dato definitivo. Aunque sin duda habrá alguna variación, no será demasiado grande. He visto, de parte de los expertos, proyecciones que van de 0.8 a 1.3% de crecimiento, contra el trimestre previo. Mis números apuntan a 1.1%, pero tampoco es algo tan diferente. Para el resto del año, sin embargo, no hay buenas expectativas.

Para 2022, la estimación promedio de la encuesta CitiBanamex entre expertos es de un crecimiento de 1.8%, con un rango que va de 1.1 a 2.5%. Esta columna espera entre 1 y 1.5%, dependiendo de lo que ocurra con Estados Unidos, el único motor que tenemos.

En este trimestre, el dato extraño en “servicios especializados de minería” de enero sesga un poco al alza al PIB completo, pero ya en febrero ese dato había quedado atrás. Tal vez recuerde que aquí platicamos de eso en su momento, y le decía que se trata de los contratos de exploración que Pemex realiza con empresas en diciembre y enero, y que después deben realizarse, de forma que hay que tomar con cuidado la cifra. También le decía que no sé qué tanto contrataron, pero el resultado a febrero no se veía. Ahora ya no se ve ni en marzo.

La producción de petróleo de Pemex durante ese mes rompió récord: es la más baja desde octubre de 1979. Seguramente la empresa va a decir que no promedió 1.528 millones de barriles diarios, y le sumarán los 208 mil barriles de condensados, para que se acerque a los 1.8 millones que aparecen en el presupuesto de Hacienda. No haga caso del alambreo. Además del récord (negativo) en producción total, hay otros dos.

Por primera vez, Cantarell (Akal) produjo menos de 30 mil barriles diarios. Sólo en sus inicios, de junio a agosto de 1979, había producido menos. En su mejor momento, diciembre de 2003, llegó a producir, sólo ese campo, 2.1 millones de barriles por día. En marzo no llegó a 30 mil.

El otro récord es que los campos viejos: Akal, KMZ, Samaria, Ek y Balam (estos dos en su segundo aire, bajo contrato), entre todos, por primera vez no llegan a 700 mil barriles por día. Desde febrero de 1980, habían producido más. Esto significa que los campos petroleros que nos permitieron estar en el mapa internacional ya se han terminado, y aunque seguirán produciendo por un tiempo, creo que no veremos esa cifra de 700 mil barriles diarios nunca más. Con un poco de suerte, terminará este sexenio con una producción de poco más de 500 mil barriles diarios en estos campos, y tal vez llegue a 1.3 mbd en el total de Pemex. Ignoro cuánto producirán de condensados, pero ya le digo que no importa mucho.

Lo que tal vez mantenga un poco el nivel productivo serán las empresas privadas, que casi logran producir 100 mil barriles diarios durante marzo. En poco más de seis años han pasado de 8 a 97 mil barriles por día, que no es poca cosa. Pero tampoco es de esperarse que en dos o tres años más esta cifra cambie demasiado, de forma que podemos suponer que, en conjunto, México estará ligeramente por debajo de 1.5 mbd los próximos años.

Con esa cantidad y tipo de petróleo da como para 500 mil barriles diarios de gasolina, de los 850 mil que consumimos. Si usted es de los que cree que seremos autosuficientes, ya se puede ir olvidando. Ampliaremos la próxima semana.