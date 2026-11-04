Goles de oro y autogoles presupuestales

Ovación de pie merece Charlyn Corral, la delantera que hizo historia al convertirse en la primera mexicana en recibir el ansiado Balón de Oro.

Charlyn Charlyn Corral. (Especial)

Sin embargo, qué distinto se juega el partido y cómo cambian las reglas cuando un futbolista profesional decide colgar el uniforme para saltar de la cancha directo a los escritorios de la administración pública a mover los recursos del Estado. Ahí la jugada cambia drásticamente, pues las reglas se vuelven difusas y los penales se cobran al presupuesto de la ciudadanía. ¡¿Verdad, Francisco Bravo Bravo?!

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De exfigura de los Tiburones Rojos de Veracruz, “Paco” Bravo saltó a los despachos gubernamentales sin mayor experiencia, cumpliendo la máxima de los cuatroteros.

Primero tomó las riendas del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), dejando a su paso una serie de irregularidades financieras y una escandalosa deuda de cuatro millones de pesos que puso en serios problemas las finanzas de la institución.

Las alertas se encendieron a tal grado que las propias autoridades estatales terminaron exhibiendo un patético espectáculo al no ponerse de acuerdo en la versión oficial sobre su salida.

Por un lado, se dijo que el propio gobernador Cuitláhuac García le exigió la renuncia ante las evidentes anomalías detectadas en el manejo de las partidas presupuestales; mientras que, por el otro, desde la Secretaría de Educación veracruzana, encabezada en ese entonces por Zenyazen Escobar, salieron de inmediato a querer hacer un control de daños para jurarnos que el exfutbolista había renunciado “por motivos personales” y que nadie lo había echado.

Pero, como bien nos han enseñado en la ‘4T’, las tarjetas rojas nunca significan expulsión definitiva.

Por lo que, lejos de investigarlo o sancionarlo, a Bravo lo mantuvieron en la jugada. ¡Así, como lo están leyendo!

Primero fue reubicado como alto funcionario administrativo nada más y nada menos que dentro de la estructura de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. ¡Quihúboles! Un perfil cuestionado por presuntos boquetes financieros terminó acomodado en el mismísimo órgano encargado de procurar e impartir justicia. Les dije: ¡totalmente ‘4T’!

Ah, pero esto no fue todo.

Su chilena de oro la logró al ser nombrado como titular de la Unidad de Administración y Finanzas en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

Repito: al mismo personaje que se le extraviaron las cuentas en Veracruz fue premiado nada menos que con el manejo de la chequera, las partidas presupuestales estratégicas y las licitaciones de la entidad paraestatal encargada de la infraestructura aeroportuaria del país.

De hecho, los rumores despegaron y no han dejado de volar por su estrecha relación con la empresa “PAIPRO”, la cual también ha estado envuelta en señalamientos y denuncias por participar en licitaciones presuntamente dirigidas, clonadas o con serias inconsistencias en la documentación presentada ante las entidades convocantes.

Y, aun con estos antecedentes y el uso de datos presuntamente alterados, la compañía no sólo ha buscado colarse, sino ganar concursos en la citada entidad en la que trabaja el funcionario.

Leído lo anterior, surgen las odiosas interrogantes. ¿Ya habrá informado el OIC a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre estas graves inconsistencias? Y, si ya lo hizo, ¿por qué no ha prosperado investigación alguna ni se han frenado estas anomalías? ¿A poco las alertas de opacidad y las carpetas de investigación se archivan dependiendo del apadrinamiento político del funcionario en turno?

No es por echarle más limón a la herida, pero resulta particularmente llamativo el ostentoso tren de vida que queda al descubierto en su entorno más cercano. Pues, aunque “Paco” Bravo mantiene un perfil supuestamente discreto, lo que se ve a través de las redes sociales de su pareja, Kristel Fabre, no se juzga. Las imágenes hablan por sí solas.

(Especial)

(Especial)

(Especial)

Redoble de tambores

Baste decir que el pasado viernes fue ella quien publicó un vistoso video anunciando su compromiso matrimonial tras un exclusivo viaje al extranjero, en el que se aprecia a ambos disfrutando al máximo del lujo, el confort y el amorssss.

(Especial)

Viajes en el extranjero, celebraciones de ensueño y un estilo de vida que contrasta de frente con las profundas sombras administrativas de su paso por la función pública. En la política cuatrotera, las anomalías presupuestales no sólo no se castigan: se archivan, se perdonan, se premian con ascensos federales y hasta parecen financiar postales perfectas en Instagram.

Continuará…