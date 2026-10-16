La red cómplice de Leonel Godoy

Por un lado está Leonel Godoy, flamante diputado federal de Morena, quien hace mucho tiempo enfrenta serios y muy graves señalamientos: desde asesinatos como el del presidente municipal Carlos Manzo, hasta haber sido señalado como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (R4), pasando por peculado en todos sus encargos, especialmente cuando fue gobernador de su natal Michoacán.

Por otro lado está la “magistrada” Surit Berenice Romero, quien sin gran trayectoria es hoy una de las 35 máximas figuras del nuevo Poder Judicial federal y una de las cinco integrantes del Órgano de Administración Judicial.

De hecho, hay crecientes señalamientos sobre la validez de los estudios de “la lic” Surit —redoble de tambores—, pues, de acuerdo con la información disponible, en tan sólo dos años pudo conseguir su título como abogada en la Universidad Cuautitlán Izcalli. Sí, emuló a Lord Cúspide, Ulises Lara.

Tal cual se los adelanté en una nota de la columna del viernes pasado, “Nepotismo judicial”, Surit Berenice Romero tiene una red de más de 25 personas en el Poder Judicial y derivaciones en el OAJ, en la que todos fueron recomendados por su pareja, Leonel Godoy.

¿Surit Romero utiliza a Leonel Godoy para conseguir mejores nombramientos o él la utiliza a ella para tener injerencia dentro del Poder Judicial?

El planteamiento, sin importar la respuesta, apunta a serios conflictos de interés y tráfico de influencias.

Sin duda, los vínculos que Leonel Godoy tiene con diversas personas, como Roldán Álvarez Ayala, exmorenista y hermano de Ramón Ángel “N”, alias R1; su medio hermano Julio César Godoy Toscano, quien fue vinculado con La Familia Michoacana; colaboradores que van de un poder a otro, y su relación con Surit Berenice Romero nos deberían hacer reflexionar sobre quiénes están impartiendo la justicia del acordeón en nuestro país.

¿Estaremos aún a tiempo de detener esto?

Tal cual lo pidió la presidenta: “Pruebas, pruebas, pruebas”.

Prepárense:

·Gildardo Galinzoga Esparza, “funcionario de carrera” dentro del Poder Judicial, es el “hombre fuerte” de Surit, coordinador de su ponencia y mandamás con gran influencia para conservar y ampliar la red de parientes a través de la importancia del mandato de Surit, su jefa. Gildardo también es muy cercano al actual gobernador Ramírez Bedolla, quien a su exesposa, Rosalva Elvira Ríos, la hizo notaria pública el 9 de agosto de 2022, y a su hija, Jocelyne Galinzoga Elvira, directora del Periódico Oficial del Estado, en octubre de 2021.

• Karla Fernanda Fernández Barrios (esposa de Gildardo Galinzoga), es magistrada federal, 2.º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo, Morelia, Michoacán.

• Daniel Sánchez Díaz Barriga (esposo de la prima de Gildardo Galinzoga), magistrado de Circuito, Morelia, Michoacán.

• Ma. Guadalupe Piñón Rangel (esposa del primo de Gildardo Galinzoga), actuaria del Juzgado 2.º de Distrito, Morelia, Michoacán.

• Adriana Patricia Barrios Solís (suegra de Gildardo Galinzoga y madre de Karla Fernanda Fernández Barrios), secretaria del Tribunal de Circuito.

• Jorge Adrián Fernández Barrios (cuñado de Gildardo Galinzoga), subdirector de área del OAJ.

• Jaime Arriaga Esparza (primo hermano de Gildardo Galinzoga), secretario de Tribunal de Circuito.

• Alan Guillermo Esparza Mendoza (sobrino de Gildardo Galinzoga), secretario de Tribunal de Circuito.

• Deneb Esparza Mendoza (sobrina de Gildardo Galinzoga), jueza de Distrito, Uruapan, Michoacán.

• Araceli Galinzoga Esparza (hermana de Gildardo Galinzoga), oficial judicial C, 7.º Juzgado de Distrito, Morelia, Michoacán.

• Jéssica Artemisa Arriaga Esparza (prima hermana de Gildardo Galinzoga), secretaria de Juzgado de Circuito, Uruapan, Michoacán.

• Marco Antonio Esparza Rodríguez (primo hermano de Gildardo Galinzoga), secretario de Tribunal de Circuito, Toluca, Estado de México.

• Marta Elena Barrios Solís (hermana de Adriana Patricia Barrios y tía de Karla Fernández, esposa de Gildardo Galinzoga), magistrada de Circuito, Chihuahua, Chihuahua.

• Carlos Rafael Barrios Solís (tío de Karla Fernández, esposa de Gildardo Galinzoga), secretario de Juzgado de Circuito, Uruapan, Michoacán.

• Osmar Esparza Piñón (sobrino de Gildardo Galinzoga), secretario de Juzgado de Distrito, Morelia, Michoacán.

• Diego Armando Esparza Piñón (sobrino de Gildardo Galinzoga), secretario proyectista, Juzgado de Distrito, Morelia, Michoacán.

• Paulina Ramos Esparza (sobrina de Gildardo), coordinadora técnica administrativa del OAJ, Tribunal Colegiado de Circuito, Morelia, Michoacán.

• Christian Esparza García (sobrino de Gildardo Galinzoga), oficial judicial C, Juzgado de Distrito.

• Juan Alfredo Esparza Piña (sobrino de Gildardo Galinzoga), actuario, Tribunal Colegiado, Villahermosa, Tabasco…

Además de seis cargos menores en el organigrama del OAJ: choferes, asistentes, auxiliares y secretarias.

Quihúboles, ¿cómo les quedó el ojo? ¡Cuadrado!

Ah, y como nada es suficiente, súmele a Ángel Humberto Mendoza Rodríguez, con dos cachuchas, una en el OAJ y otra como secretario técnico en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

No son iguales, salieron peores.

Salomón Jara, denunciado ante la FGR

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. (Cuartoscuro)

Salomón Jara, góber de Oaxaca, su hermano Noé Jara y otros seis funcionarios más, incluidos el senador morenista Antonio Morales, fueron denunciados ante la FGR por Sofía Castro, exdiputada federal, por los delitos de -agárrense- delincuencia organizada, tráfico de huachicol, secuestro, homicidio, extorsión, acopio o tráfico de armas, usurpación de funciones públicas, peculado y desvío de recursos públicos y de estar ligados con el alcalde de Juchitán.

Sofía Castro (Especial)

Sofía estuvo el lunes en la FGR tras tomarle la palabra a Ernestina Godoy, quien hace un días fue a Oaxaca y declaró “que es tiempo de escuchar a los oaxaqueños”.

Ahora bien, ¿qué hará la FGR ante estas acusaciones, los investigarán o los protegerán? Presentar una denuncia no equivale a probar culpabilidad, pero la ‘4T’ prometía acabar con la impunidad.