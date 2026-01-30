Mexicanos que la rompieron en Madrid

En una industria donde muchas historias se suavizan para hacerlas digeribles les cuento que la productora mexicana Copalitas Films tomó una decisión distinta: incomodar, nombrar y dejar constancia. ¡Así como lo están leyendo!

“Nuestra productora nace desde una postura muy clara: contar historias verdaderas no es una elección creativa, es una urgencia ética”, me compartieron Karla Carbajal y Angélica Viornery, con quienes coincidí en Madrid.

Karla Carbajal, Angélica Viornery (Especial)

Vermut en mano

Actualmente están en la posproducción de su primer largometraje, en coproducción con una casa productora italiana que acaba de presentar su más reciente película en el festival de Venecia, dirigida por el cineasta italiano Guiseppe Ferlito, ¡ahí nomás! Y no está por demás dejar muy en claro que fue la casa productora quien las buscó a ellas, ¡eh! El largometraje fue filmado en siete estados de la República mexicana, España e Italia. Apostando por un cine que no esquiva la realidad, sino que la confronta.

Copalitas Films está integrada por Karla, Angélica e Isis, mexicanas que se han abierto paso por sí mismas, sin atajos y contra todas las corrientes. Son mujeres que avanzan con la determinación de que rendirse no es una posibilidad.

Agárrense

En ese camino su casa productora asume una postura explícita: desmitificar la palabra “bruja”, históricamente utilizada para señalar, excluir y violentar a mujeres portadoras de saberes, sensibilidad y formas distintas de habitar el mundo. #SOMOSLASBRUJAS: antes nos quemaban en la hoguera, ahora nos queman en redes sociales.

Somos las brujas (Especial)

Su presencia en Fitur marcó el inicio de una nueva etapa y su proyección internacional está en expansión, al haber sido invitadas, del 12 al 22 de febrero, para estar en la Berlinale, uno de los espacios más relevantes del cine de autor a nivel global.

Tras escucharlas por horas, literal me dejaron una inquietud que quiero dejarla sobre la mesa: ¿qué hace México para acompañar el cine realizado por mujeres y las historias que nacen de la experiencia vivida?

La bahía de mi vida

Mati Covarruvias (Especial)

También tuve la oportunidad de platicar con Mati Covarruvias quien recibió el premio Excelencia Turística Sostenible en la categoría de escritor por la película documental La bahía de mi vida, la cual fue filmada en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, la cual nos invita a reconectar con esencia de nuestra vida, la naturaleza.

La premiere con casa llena fue en Casa México para lanzarlo a Europa a través de Amazon Prime. Al finalizar, la ovación fue sostenida por varios minutos.

-Mati, ¿cómo llegas a este proyecto y qué fue lo que más te atrajo de él?

-MC: “Lo que la naturaleza aporta a la vida humana y lo mucho que nos hemos olvidado de ella. ¿Y de dónde nace la necesidad, valga la redundancia, de contar esta historia? Más que una necesidad, es una esperanza que mantengo. En la historia digo que mi padre estuvo deprimido y que mi madre lo mandó a observar la naturaleza y contemplarla, y yo testifiqué de muy joven cómo su experiencia de retornar a la esencia le había sanado en muchos aspectos mentales y emocionales... Mi película se empata con la agenda 20-30, con la urgencia imperante que tenemos los humanos de conservar aquello que nos sostiene la vida... Estando en medio de la Bahía de Banderas con cámaras encendidas tuvimos la oportunidad de salvar la vida de una ballena... sentí que esa es la libertad que todos estamos buscando… el largometraje combina la belleza de una relación entre una madre y una hija y la madre ballena y su ballenato, la guacamaya y sus crías, las tortugas”.

-¿Qué viene para ti?

-MC: “Estoy filmando una película que se llama Echoes of Freedom, que se trata de ballenas y la interconexión de las acciones humanas para ayudarlas”.

-¿Reinventarás la historia de Moby Dick?

-MC: “Me encantaría, pero no. Yo sólo soy la productora, directora y compositora de la banda sonora”.

-¡Wow!

-MC: “Sí, estoy muy feliz, pues estoy en un grupo de directoras en Londres, BTTL, se llama Breaking Through the Lens, y solamente desde el 91 dos mujeres directoras han ganado el Oscar.

-¿Qué consejo le das a una mujer, a una niña?

-MC: “Que sean ellas. Sé tú, como me lo enseñó mi mamá. Quiero, si me permites, decir esto: lo que más me importa de esta película al concluirla es saber que la naturaleza vive en el presente, no tiene pasado ni futuro. El exceso de perturbación mental y emocional de los seres humanos que estamos viviendo es porque siempre estamos desvinculados o en el pasado o en el futuro... Por eso la frase inicial de nuestra película dice ‘Mira bien en la naturaleza y comprenderás todo’”.

Adictiva

Federico Rigoletti (Especial)

Así está la salsa botanera que Federico Rigoletti inventó para acompañar sus papas fritas tipo Sabritas para el Puntarena de Madrid. ¡Por favor, envásala y véndela! Y déjenme contarles que su restaurante fue, sin temor a equivocarme, “el” sitio para estar durante Fitur. Aunque su éxito en los seis años de vida es innegable. Enhorabuena.

La Capilla de los Secretos

Por su parte, Carlos Ruiz de Chávez, presidente de Monumental México, quien organizó, en el marco de Fitur, con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el panel México-España, “la puesta en valor de la infraestructura cultural para el turismo” y les fue espectacular. Casa llena incluso con gente parada. Lo entrevisté y me platicó que Francia, tras ver la inauguración de los Juegos Olímpicos, es el claro ejemplo de un país que entiende la relevancia de la protección, conservación, restauración y difusión del patrimonio edificado de las ciudades para la promoción y el fomento del turismo cultural. Que espera que México no pierda la oportunidad en el Mundial.

Pero además, les cuento que era imposible no preguntarle sobre La Capilla de los Secretos del exconvento del Desierto de los Leones que está en peligro de derrumbe.

Inhale y exhale

Carlos Orvañanos (Especial)

El riesgo de colapso es inminente, y por la inacción de Orvañanos perderíamos un edificio histórico invaluable.

Hace un año que Carlos Ruiz de Chávez realizó la denuncia. El INAH publicó un dictamen técnico el 21 de febrero de 2025 conminando a la alcaldía a proteger la capilla y a que comience con las acciones correctivas y los apuntalamientos pertinentes. Pero hasta hoy NO hay ninguna evidencia de que el alcalde esté haciendo lo propio. No hay excusas que valgan, pues desde el 2018 el gobierno suscribió un convenio OBLIGATORIO para que el administrador sea el responsable del mantenimiento y la conservación, y ese es la alcaldía de Cuajimalpa.

El desastre es Morena y la tragedia son alcaldes como Orvañanos en la oposición, y así busca reelegirse.