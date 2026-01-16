Y se repartieron como les dije

Tal como se los dije en mi columna “No aprendieron nada”, el resultado de las licitaciones de obra pública en 2025 de Andrés Lajous al frente de la ex Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) ahora Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi) dejó “como novias de pueblo” a la mayoría de los interesados, y los principales contratos fueron repartidos exclusivamente entre los mismos actores de siempre.

En 2025, la ARTF reportó 48 procedimientos de adjudicación de obra pública y servicios relacionados concluidos, sumando un monto global de 106,287.6 mdp. Sin embargo, Gami, ICA, Mota Engil y CICSA lograron adjudicarse 101,682.0 mdp (95.7%).

Ahora déjenme contarles lo que pasó en las licitaciones del tren Saltillo – Nuevo Laredo.

CICSA y FCC ganaron en el tramo Saltillo-Santa Catarina, con un puntaje de 94.1, lo que le permitió superar a ICA. Sin embargo, en el concurso correspondiente al tramo Arroyo El Sauz-Nuevo Laredo, aumentaron sus costos y se fueron al tercer lugar en el puntaje.

ICA redujo sus costos en los concursos de San Javier-Arroyo El Sauz y Zona metropolitana Monterrey y ganó, pero los subió en los concursos para los tramos Arroyo El Sauz-Nuevo Laredo y Saltillo-Santa Catarina y, obviamente, perdió.

Gami se lució en el tramo Arroyo El Sauz-Nuevo Laredo y se llevó la mejor calificación, porque claro, nadie puede competirle a una oferta económica tan baja.

Tres doritos después, les subieron tantito a los precios y perdieron en las licitaciones de la Zona Metropolitana de Monterrey y San Javier-Arroyo El Sauz. Y en el concurso de Saltillo-Santa Catarina ni para qué hacerle emoción, su puntaje técnico ni alcanzó a despegar.

De Querétaro-Irapuato hubo dos licitaciones principales, Apaseo-Querétaro y Apaseo-Irapuato, y se adjudicaron a Mota Engil.

En Apaseo-Querétaro de 30.7 km se consideraron solventes las ofertas de Gami y de Mota Engil y sus filiales. Mota Engil se llevó el contrato de 7,632.2 mdp.

Entre los no solventes están Calzada Construcciones, Dragados del Sureste, ASCH, ICC, Cargo Crane, COMSA, VISE, Regiomontana, CAABSA, Constructora de Proyectos Viales, Obrascon, González Soto, RUBAU, IDINSA, Proacon, Aldesa, Coalvi, Jaguar, Proyectos y Estudios Ferroviarios, Ticonsa, NAO, Recal, Nexumrail, Sinohydro y PowerChina.

En la licitación para el tramo Apaseo-Irapuato, de 70.7 kilómetros, se abrió la puerta –muy democráticamente– al consorcio de Sinohydro y PowerChina, no fuera a ser que se perdiera la emoción del “suspenso”. Y claro, Mota Engil resultó la empresa ganadora, obteniendo la adjudicación del contrato por un monto de 20’203.9 mdp.

El constante intercambio de papeles entre perdedores y ganadores en las licitaciones ¿no les genera dudas?, especialmente porque estos concursos se llevaron a cabo casi al mismo tiempo. Y qué casualidad que los consorcios suben y bajan sus costos y la calidad para obras muy similares entre sí.

Ocurrió en España

En julio de 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (CNMC) impuso una multa de 204 mde a seis empresas constructoras por pactar contratos públicos ¡durante 25 años!

La investigación de la CNMC logró acreditar que las constructoras involucradas se reunían semanalmente con el objetivo de coordinar la asignación de licitaciones de infraestructura, como carreteras, hospitales y aeropuertos.

Ocurre en México

Una de las empresas que ha tenido presencia en los procesos de licitación de la ARTF es FCC Construcción, asociada con CICSA, a pesar de estar perseguida por los cochupos en las licitaciones españolas.

Para acabarla de amolar, Lajous designó como director de Ingeniería de Concursos y Costos de Obras en la ARTF a Benjamín Gómez, personaje conocido por haber recibido sanciones en procesos de licitación durante su gestión en el gobierno de la capital. ¡Quihúboles!

El experto Lajous

Ah, y cómo no dejar documentada la cancelación abrupta y sin justificación de la invitación restringida IO-09-D00-009D00999-N-6-2025, emitida el 3 de junio de 2025. Este procedimiento tenía como propósito la contratación del “Servicio para la integración de expedientes técnicos/legales y la elaboración del mosaico de afectaciones que servirán como base para la adquisición y liberación del derecho de vía que se requiera para la construcción del sistema ferroviario del tren de pasajeros del tramo Querétaro-Irapuato”.

Tres días después de la cancelación, se puso en marcha el procedimiento IO-09-D00-009D00999-N-11-2025, esta vez enfocado únicamente en el “Servicio para la elaboración del mosaico de afectaciones que servirán como base para la adquisición y liberación del derecho de vía que se requiera para la construcción del sistema ferroviario del tren de pasajeros del tramo Querétaro – Irapuato”.

El alcance de los servicios es el deslinde de 273 predios con una superficie de 1,093,050.00 m2 con una plantilla de cuatro topógrafos de julio de 2025 a marzo de 2026.

Esas cuatro personas (o quizás los dos ayudantes y la secretaria) también deben hacer los sondeos necesarios para la localización de las instalaciones existentes de energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario, fibra óptica, alumbrado público, telefonía, gasoductos y poliductos (Pemex), instalaciones especiales y otras que resulten.

También deben hacer los planos y memoria arquitectónicos de plantas y fachadas con los metros cuadrados construidos, tipo de materiales empleados y fotografías.

O sea, puro trabajo que ya debía haberse realizado por parte de la ARTF en coordinación con dependencias y empresas estatales involucradas, gobiernos estatales y municipales, o en el mejor de los casos, Mota Engil que hace la construcción y el diseño. Parece que sólo habrá copy-paste y a cobrar una lanita extra.

Como esos, la ARTF adjudicó otros dos contratos para Saltillo-Nuevo Laredo, todo por un total de 36.4 mdp.

Para 2026

Quedaron en el tintero cuatro licitaciones internacionales, para mediados de enero, la apertura del concurso para la construcción y diseño de las estaciones Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe y García.

En febrero las aperturas para la construcción de edificios auxiliares del tren Querétaro-Irapuato; la construcción de 8.8 km zona metropolitana de Monterrey, y la Construcción de los sistemas ferroviarios México-Querétaro y Querétaro-Irapuato.

Leído lo anterior, auguro casi los mismos resultados y algún premio de consolación.