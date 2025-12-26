Nuevamente el mundo constató que quienes se atrevan a alzar la voz vs. el oficialismo son reprimidos, que en México no hay democracia.

¡Así como lo están leyendo!

Sí, tras las imágenes de represión, por parte de los granaderos cuatroteros, al puro estilo de Díaz Ordaz, en la manifestación de la generación Z, México nuevamente dio la noticia luego de la toma de tribuna por parte de la oposición del PRI y del PAN de forma pacífica, pero que terminó en zafarrancho provocado por Morena, que no permite que nadie tenga la osadía de alzar la voz en su contra.

Pero ¿saben qué es lo peor? Que, mientras la oposición, el PRI y el PAN, unidos, dieron otra vez la batalla en el Congreso de la CDMX, sin fuero, vs. Morena, sus rémoras PT y Verde, y MC –siendo, para no variar, comparsa de la ‘4T’–, a muy pocos ciudadanos les importó que nos quitaran el instituto de transparencia.

Pero saben qué, qué bueno que pasó.

Pues, aunque Claudia Sheinbaum, Clara Brugada y demás cuatroteros repitan todos los días hasta el cansancio que México es un país muy democrático y que todos somos felices, una vez más se demostró que no hay gobernabilidad y mucho menos condiciones democráticas.

El vergonzoso episodio de la desaparición del órgano de transparencia fue documentado por cadenas de noticias internacionales de todo el mundo. Sí, así como lo están leyendo, y a continuación pueden ver.

En la red social X, publicaron:

A debate on transparency laws descended into chaos during Mexico City’s congressional session on Monday, with opposition parliamentarians exchanging blows. The session was suspended, and the ruling coalition later approved the reforms. pic.twitter.com/pCDxmKFDJa — The Associated Press (@AP) December 17, 2025

AP: “A debate on transparency laws descended into chaos during Mexico City’s congressional session on Monday, with opposition parliamentarians exchanging blows. The session was suspended, and the ruling coalition later approved the reforms.

Debate over the dissolution of Mexico City's transparency institute erupted into chaos as lawmakers from the opposition National Action Party took the podium to protest the measure pic.twitter.com/1gRSCqn3K3 — Reuters (@Reuters) December 16, 2025

Reuters: “Debate over the dissolution of Mexico city’s transparency institute erupted into chaos as lawmakers from the opposition National Action Party took the podium to protest the measure.”

Los diputados del congreso de México llegan a las manos con empujones y tirones de pelo pic.twitter.com/zOXGcF6IXJ — EL MUNDO (@elmundoes) December 16, 2025

El Mundo: “Los diputados del Congreso de México llegan a las manos con empujones y tirones de pelo”.

A debate between lawmakers in Mexico City erupted into chaos on Monday, with members of both parties clashing, leading to shouting, shoving and hair-pulling.



Lawmakers from the opposition National Action Party took the congressional podium to protest the dissolution of Mexico… pic.twitter.com/O8edACFvX6 — CBS News (@CBSNews) December 16, 2025

CBS News: “A debate between lawmakers in Mexico City erupted into chaos on Monday, with members of both parties clashing, leading to shouting, shoving and hair-pulling. Lawmakers from the opposition National Action Party took the congressional podium to protest the dissolution of Mexico City’s transparency institute and the transfer of its functions to a government agency. The opposition bloc accused the ruling party, Morena, of not respecting an agreement to make the new transparency body tripartite, leading to the podium occupation”.

WATCH: Lawmakers in Mexico City broke into a massive brawl after a debate spiraled out of control. pic.twitter.com/24GoZqTF4E — Fox News (@FoxNews) December 16, 2025

Fox News: “Watch: Lawmakers in Mexico City broke into a massive brawl after a debate spiraled out of control”.

A debate in Mexico City’s Congress turned into a hair-pulling brawl as lawmakers clashed over plans to shut down the city’s transparency institute, which oversees data protection and public access to information. pic.twitter.com/XkmuOWxdhj — DW News (@dwnews) December 16, 2025

DW News: “A debate in Mexico City’s Congress turned into a hair-pulling brawl as lawmakers clashed over plans to shut down the city’s transparency institute, which oversees data protection and public access to information”.

Haciendo historia, como les gusta decir

Chucho Sesma demostró su inexperiencia como presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX, pues, si hubiera sido menos protagonista pidiendo que le pusieran atención y mejor hubiera dado el receso de cinco minutos tocando de inmediato la campana, la trifulca se habría evitado.

Fuerte a pico de botella

Y aunque los morenistas quieran, con mentiras y con sus otros datos, crear una narrativa alterna, las imágenes son más que elocuentes.

Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena, fue, jaló un micrófono, lo rompió y se lo quedó en sus manos. De hecho, una diputada del PAN, América Rangel, lo señaló. Todo esto fue presenciado por la expanista, expriista, examiga de Rubalcava por haberlo traicionado y hoy flamante morenista y vicecoordinadora de la bancada, Brenda Ruiz, quien después, hipócritamente, se toma una foto con los micrófonos que su coordinadora –repito– jaló y rompió, acusando a la oposición. Un vil montaje del bienestar.

Brenda Ruiz (Especial)

También vimos al diputado Alejandro Carvajal perseguir a Tania Larios y, en video, podemos también ver cómo Tania sólo desconecta los cables de la consola de audio y que, al subirse a la ventana, evita pisar algo del mobiliario. ¡Véanlo bien, eh!, porque no vaya a ser que los cuatroteros le quieran cuadrar el delito ¡por daños a la nación!

Ah, y en la persecución de la garrocha humana, léase Carvajal, este aventó gacho a la diputada panista Laura Álvarez y ni un perdón o discúlpame le dijo.

Fuerte a pico de botella

Pero, además, no se conformaron con quitarnos el órgano de transparencia y mentir sobre quien hizo destrozos, sino que la coordinadora cuatrotera, Xóchitl Bravo, dijo que la oposición (PRI y PAN) habían llevado al bloque negro. ¡Ver para creer!

Sí, ahí estaba la policía de Pablo Vázquez y no les hicieron nada. El video grabado por los legisladores de oposición también ayuda a vestir de cuerpo completo a los mentirosos del oficialismo.

Sí, el PAN y el PRI tomaron la tribuna, y eso no es un delito. De hecho, fue de una forma muy utilizada por el hoy oficialismo cuando eran oposición. Pero, como para ellos no existe más verdad que la suya, nadie puede o debe alzar la voz.

Ojo, las bancadas opositoras sólo fueron las del PRI y la del PAN. La bancada de MC, compuesta por Royfid Torres, Luisa Ledesma y Patricia Urriza, fue tibia, no se metió nada y permitió que el oficialismo acabara con el Instituto de la Transparencia.

Previo al zafarrancho, la diputada Dany Álvarez dijo en tribuna:

“… hoy deseo dejar firme una postura que en Acción Nacional hemos sostenido durante décadas: la transparencia no es una concesión del poder, es un límite al poder… Por eso mismo, aunque estamos obligados a aprobar este dictamen, no vamos a renunciar a hacerlo en los términos correctos. No vamos a dejar de señalar los riesgos, los vacíos y las áreas de oportunidad del nuevo modelo nacional y no vamos a permitir que en esta ciudad se violente el derecho de acceso a la información… Aquí nos quedaremos… No nos bajaremos de esta tribuna hasta que Morena cambie su postura y hasta que Morena cumpla su palabra…”

Sí, Morena, para no variar y no perder la costumbre, no honró su palabra y modificó el dictamen previamente aprobado. Léase que sería un órgano colegiado, no unipersonal, para así poder garantizar la imparcialidad.

Aquí está otro video en el cual se puede ver cómo es que las diputadas de Morena, Yuriri Ayala y Martha Ávila, fueron las primeras en agredir físicamente a la diputada del PAN, Dany Álvarez, quien les exigió respeto. De hecho, les dijo: “No me toques, no me vuelvas a tocar. Porque yo no te he tocado jamás y siempre te he respetado”.

Tras ver lo sucedido en la marcha de la generación Z del 15N, y tras ver este episodio en el Congreso de la CDMX por tomar pacíficamente la tribuna, ¿cómo podrán seguir sosteniendo que en México no se reprime y que somos una gran democracia?