Las señales públicas

Qué les cuento, que las señales que están viendo propios y extraños tienen a los cuatroteros de Palacio Nacional muy preocupados, mientras que a los de la oposición también, pero esperanzados.

Ponche bien calientito con piquete

Resulta que la popularidad de la presidenta ya no está en los 70, sino en los 60, que no está mal, pero ya trae 10 puntos abajo.

Luego, la intención de voto hacia Morena también va para abajo; cayó 11 puntos.

Hasta aquí, malas noticias para el gobierno, el partido en el poder y sus aliados, y son, al mismo tiempo, mediciones que llenan de esperanza a la oposición.

¿La razón de esta caída?

El principal factor es –inhalen y exhalen– el económico, y no, no es el de seguridad. Así como lo están leyendo. La falta de dinero, el nulo crecimiento del PIB, por la falta de Estado de derecho, está haciendo de las suyas.

Lo que acaba de leer no debe sorprendernos, ya que el peor punto de la popularidad de AMLO se dio cuando nos mandaron tres meses a nuestras casas por el covid. Cuando la gente dejó de tener dinero en su bolsillo.

Y no es que la gente no tenga miedo de salir a la calle por la inseguridad, sino que cuando no tiene para comer, pues no le queda de otra que salir a la calle a buscar con qué mantenerse, y lo hacen a pesar del miedo.

De hecho, es en este contexto que se lleva a cabo la marcha del 15N por el asesinato de Carlos Manzo, convocada por la generación Z. Con el asesinato del alcalde de Uruapan, son 10 los alcaldes asesinados en este 2025; casi uno por mes. El primero fue el de Chilpancingo, en enero, a quien el crimen organizado le cortó la cabeza y la dejó encima del auto.

Súmele que la percepción de corrupción está al doble que con el primer piso de la ‘4T’ de AMLO.

Al darse cuenta de esta situación en Palacio Nacional, desde hace unas tres semanas decidieron comenzar a mandar mensajes para tratar de cambiar la percepción.

Es por esta razón que decidieron que Sheinbaum fuera al sorteo y se tomara una foto junto a Trump para mandar el mensaje de fortaleza. Luego, al puro estilo de Manuel Velasco, la vimos en fotos con los migrantes y luego boxeando con La Bonita. Tres doritos después, en la llamada con el papa.

Sin embargo, la realidad los alcanza todos los días.

Y no son mis datos, sino los datos del propio INEGI.

Fuerte a pico de botella

Del 100% de los trabajadores que iban a recibir aguinaldo, sólo lo recibió 50%, y de ese 50% que lo recibió, 60% dijo que lo usaría para pagar deudas, de acuerdo con The Economist.

Los directores de los fondos de inversión hablan y hablan y hablan sin descanso, y piden reuniones cada media hora. ¿Por? Sólo por dar algunos ejemplos: en Uber, de siete posiciones directivas que tenían, hoy ya sólo tienen una. Por la doble tributación del IVA, Samsung dijo que no se quiere ir, pero no que no lo hará, y no es la única: son 24 empresas, traen 30 juicios en curso por el “doble IVA” y el monto en disputa ronda 16 mil millones de pesos.

Otro cuatrotero más sin visa. Al diputado, obvio morenista, a quien se la quitaron es Jaime Catón Rocha, muy cercano a la también sin visa Marina del Pilar. De seguir por este camino, el segundo piso de la ‘4T’ negociará el T-MEC via zoom –no sé si reír o llorar–.

Más de la mitad de la PEA está en la informalidad. Sí, 55%; de ahí la razón por la cual la presidenta está ahora anunciando la entrega de la tarjeta universal.

En más datos del propio gobierno, en noviembre, más de tres mil 200 empresas se dieron de baja del IMSS, lo cual significa menos empleo y menos futuro.

Ah, pero los banqueros de la ABM y el “CCE legítimo” dicen que vamos, usando el mismo tono que los cuatroteros, requetebién. Que tenemos el Plan México, de Altagracia –#OkNO–, el nearshoring y muy buenas reuniones con el secretario de Hacienda –se valen carcajadas–.

Ante esto, la propia Claudia Sheinbaum debe estarse dando de topes al ella solita decir: Somos el segundo piso de la transformación, somos la continuidad, ¿o no?

Los mensajes han estado muy claros.

Palomitas o la botana de su preferencia

Primer mensaje AMLO-gobernadores.

Lo dio Rocha Moya al decir: “A mí me puso AMLO”.

La contestación de Sheinbaum fue: “Voy sobre el huachicol y las factureras.”

¿A quién le pega? A AMLO, gobers, Andy y Adán.

Contestación de AMLO en su video –¡él lo dijo eh!–: “Puede haber un golpe de Estado. Voy a salir a las calles ante la intervención de Estados Unidos”.

Contestación de Sheinbaum, alineándose a la agenda de Trump: “Aranceles de los asiáticos”.

Y en esos mensajes que van y vienen también está el de la Ley del Agua, por la cual hasta Trump, y con razón, respingó. Otro mensaje fue que el avión que sacó a María Corina de Venezuela fue mexicano. Ante esto, AMLO contestó, vía Adán, comprando sus libros. Mandando el mensaje, aquí estamos con AMLO.

Ante este cisma interno, les cuento que el nuevo partido de los cuatroteros que están tratando de crear no es el de Pedro Haces, sino el de Gabriela Jiménez; sí, esa de la ‘4T’, muy fifi y cero congruente y consistente con el mensaje de austeridad republicana, viviendo en una mega mansión, quien está haciendo las asambleas con ¡Andy López Beltrán! Quihúboles…

En resumidas cuentas, la economía no va bien y eso le está pegando a la intención de voto de los cuatroteros. Además, también en las mediciones sale que la gente quiere un Estado fuerte con libertades, no un Estado autoritario. Así de fuerte y así de claro.

La cereza en los mensajes es para Citlalli Hernández.

Mientras Sheinbaum sale a decir que el tema con Ricardo Salinas Pliego no es político, la primera secretaria de Estado de las mujeres, Citlali Hernández llamó a ciudadanos y “gobiernos morenistas”, en el Congreso, a boicotear empresas del Grupo Salinas. En cualquier otro sexenio, esto hubiera provocado la renuncia inmediata de la funcionaria, pero en el reino de los cuatroteros no pasa nada: la impunidad es lo de ellos. Para Citlalli, lo de menos es que a diario haya 10 feminicidios y 11 desapariciones de mujeres. Ver para creer. Con ustedes no llegamos todas. Ustedes no nos representan.

Y no es por ponerle más limón a la herida, pero en esas mismas mediciones Salinas Pliego sale espectacularmente aprobado entre la ciudadanía.