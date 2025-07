El PemexPROA del Bienestar

Como es de su conocimiento, queridos lectores, en esta su columna he venido denunciando el daño patrimonial que han provocado de manera deliberada y premeditada, los quesque llegaron a rescatar a la nación: los “no somos iguales y la prima Felipa”.

Vayan por su café bien cargado

Omisión, encubrimiento, abuso de funciones y obstrucción de la justicia por parte del Estado mexicano: increíble, pero cierto. Desde simples órdenes de aprehensión no ejecutadas contra un boxeador (atención, FGR); auditorías sesgadas y por encargo (atención, David Colmenares), hasta actos que están provocando estragos a Hacienda Pública (atención, SHCP).

(Especial)

Pues la ASF, encargada de auditar, no audita; la encargada de investigar, no investiga, la encargada de sancionar, no sanciona. Atención, María de la Luz Mijangos, fiscal especializada en materia de Combate a la Corrupción, y Vania Pérez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ahora bien, he expuesto números de contratos irregulares, simulación y triangulación en perjuicio del erario, como por ejemplo el número 5400031050, por casi 254 millones de pesos, y súmele también:

(Especial)

Con AMLO, en Pemex y PTI le dieron a Química Apollo contratos por adjudicación directa hasta 2020. Tras saberse el conflicto de interés por la prima Felipa Obrador, la SFP la inhabilitó; pero, como nos creen analfabetas, les dieron esos mismos contratos de tratamiento químico a Recursos Omega, empresa donde también la prima Felipa se despacha con la cuchara grande. Luego, creyéndonos además de analfabetas, tontos, se los entregaron al IMP, el cual se los subcontrato por adjudicación directa nuevamente a Omega, incumpliendo con los artículos 75 y 79 de la Ley de Pemex.

Hubo, hay y seguirá la triangulación de contratos

Existen muchos más contratos entre Pemex y el IMP, con el mismo modus operandi, al subcontratar a los compadres, a la prima, a los hijos, sobrinos, etc, etc…

Aquí les dejo algunas de las carpetas de investigación de la FGR, por actos de corrupción en Pemex:

FED/OAX/SC/000411/2022, FED/OAX/SC/0001835/2022, FED/OAX/SC/0001837/2024, FED/FEMCC/FEDHCAE-CDMX/0000318/2025, FED/FEMCC/FEDHCD-OAX/0000133/2025; las cuales están en proceso de investigación.

Lo inaceptable es que estos que se decían diferentes siguen sin sancionar o si quiera investigar. ¿O será que se les olvidó –y también a Raquel Buenrostro– que el fondo noruego de inversiones excluyó a Pemex de su cartera de inversiones por acusaciones de corrupción?

Tampoco han dicho ni pío por el continuo derrame de hidrocarburos a los sistemas de drenaje, que he denunciado, de la empresa de la prima Felipa, los cuales nos han costado una lana, incendios y hasta muertos.

Es tiempo de preguntarle a la presidenta: ¿para aplicar el PemexPROA, consultará al pueblo bueno y sabio? Sí, al mismo que tiene el peor servicio de salud en la historia del país; un peor plan educativo, pues es para adoctrinar y sexualizar niños; un pésimo transporte, pésimas carreteras, la peor inseguridad de la historia con los peores registros de desaparecidos… ¿Qué creen que dirán? ¡Si es por Felipa, adelante!

Y no es por echarle más limón a la herida, pero les recuerdo que el 9 de diciembre de 2022, Aníbal Carrasco fue despedido de manera injustificada: perseguido, acosado, hostigado, humillado, degradado y amenazado por –inhale y exhale– haber denunciado en tiempo y forma todas las desviaciones administrativas y actos de corrupción en su área de responsabilidad, en la refinería Salina Cruz.

Por ser honrado, no mentir y no robar, está desempleado y bajo tratamiento médico psiquiátrico, situación que le impide tener una vida normal y productiva. Octavio Romero Oropeza, ¿cómo duermes?

Mis fuentes, además, me informan que el elefante en la sala se mueve, pesado, pero se mueve, con cadenas y grilletes en las cuatro patas. Se siguen repartiendo las plazas de confianza como siempre, 99% lealtad y 1% competencia. Los nuevos procesos de evaluación del desempeño para los ingenieros en las refinerías Cadereyta, Salina Cruz, Madero, Tula, Salamanca, Minatitlán y la Olmeca –personal especializado con maestría y doctorado– se basan en la habilidad para el manejo de la escoba, el machete y pala. La seguridad, rentabilidad y confiabilidad operativa es lo de menos.

El movimiento De la Rosa Blanca

Hoy, millones de mexicanas y mexicanos, incluso muchos de los que votaron por Morena, están preocupados, porque el partido en el poder está acabando con todo lo que juró defender. Sí, el régimen quiere acabar con la libertad de expresión, persigue a quienes piensan distinto, pacta con el narco y ha entregado el país al crimen organizado; protege a corruptos y asesinos, no sólo a Fidel Castro y el Che Guevara, también a presuntos violadores como Cuauhtémoc Blanco o Félix Salgado Macedonio, así como a las gobernadoras y gobernadores acusados formalmente por la DEA de tener vínculos con el narco.

(Especial)

Tras ver lo que han hecho en la Cuauhtémoc de Alessandra Rojo, por las estatuas de los dictadores en una banca, la cual fue llenada de flores blancas, ha quedado retratado el camino que la ‘4T’ ha escogido, o quizá el que siempre tuvo, seguir la receta de los regímenes que destruyeron la separación de poderes, para que proteja sus ilegalidades, quebrar la economía para hacer a todo el país dependiente del gobierno y eternizarse en el poder. La represión sólo ha comenzado, pero la resistencia también ha despertado.