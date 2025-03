A Roberto Yáñez Quiroz se le vincula con una presunta red de jueces corruptos en la CDMX

¡Así como lo están leyendo!

El nombre del juez Roberto Yáñez Quiroz, del Juzgado 35 de lo Civil, ha estado ligado, no en una ocasión, no en dos, sino en múltiples escándalos de corrupción, y hasta ha sido acusado de intentar despojar de su patrimonio a una familia honorable, los Jenkins, y hasta recibió un ultimátum para actuar conforme a derecho con el tema de la UDLAP.

Yáñez Quiroz también emitió las resoluciones que desconocieron a la mala la presidencia de Billy Álvarez en el Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, para dárselas a sus clientes. Ah, no, perdón, a la disidencia encabezada por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez.

La última que se aventó este juez, Roberto Yáñez Quiroz, fue que:

Primero se negó a notificar a los abogados de Fox Sports México, pese a que éstos se presentaron en el tribunal y exigieron conocer la demanda en su contra. Luego, por sus pistolas, se negó a entregarles una copia completa del expediente.

Léase, el concepto de debido proceso no se aplicó en la sala de este juez.

Ahora bien, al obstaculizar el derecho a una defensa adecuada, este juez una vez más dejó de ser imparcial. ¿Por qué actuó de esta forma? ¿Por qué sigue siendo juez? ¿Quién lo protege para seguir al frente de un juzgado?

Algo huele mal en Dinamarca

Obvio, Fox Sports México no se quedará de brazos cruzados y ya prepara varias apelaciones para impugnar las decisiones del juez.

Siguiendo con los escándalos del Poder Judicial de la Ciudad de México, qué les cuento, ¡que el juez Edgar Agustín Rodríguez se aventó tremendo espectáculo en el Ángeles del Pedregal!

No era su tribunal, pero él se comportó como si lo fuera. Sentado en la sala de espera, tronando los dedos como si fuera director de orquesta y tratando al personal como si estuvieran a su servicio exclusivo, dejó claro que lo suyo no es la justicia, sino la soberbia.

Enfermeras, administrativos, médicos… nadie se salvó de su desdén y sus desplantes. Bastaba con que alguien no se moviera a su ritmo para recibir miradas fulminantes y comentarios dignos de un tirano frustrado. Y no, no exagero: con decirles que los pacientes que lo observaban salieron más indignados que asombrados.

Pero para quienes ya conocen su historial, esto es apenas una nota al pie. Pues, cómo olvidar que es el mismo juez que, en pleno juicio, mandó a cortar el tapizado de su silla porque el material no era “digno” de su investidura. ¡Quihúboles!

Fuerte a pico de botella

Y si de antecedentes se trata, también carga con una denuncia por acoso sexual contra una alumna. El caso, por supuesto, no prosperó en tribunales —vaya sorpresa—, pero sí dejó claro que el respeto no es precisamente uno de sus fuertes. Porque si algo sabe hacer su señoría, es usar el poder como escudo… y no como responsabilidad.

Y saben qué es lo peor, que la reforma —venganza de AMLO—, no toca a estos jueces locales, sólo al Poder Judicial fe-de-ral, por no haber sido cómplices de sus inconstitucionalidades.

La salud, otro taco de lengua de la ‘4T’

Con decirles que sigue el desorden en el IMSS-Bienestar, aún dirigido por Alejandro Svarch, donde algunos delegados estatales continúan actuando como si fueran virreyes, haciendo y deshaciendo en la contratación de proveedores, quienes denuncian extorsión. ¡Quihúboles!

Es el caso de la coordinadora en Veracruz, Romana Gutiérrez Polo, quien es señalada, por proveedores, de imponer altas cuotas para la liberación y validación de pagos. Hay empresas que ya acumulan cinco meses de retraso en que les sean cubiertos servicios ya devengados.

De hecho, tengo en mis manos el oficio No. CE-IBER/1143/2025, en el que acusa de supuestos incumplimientos a Pigudi Gastronómico, empresa responsable de brindar el servicio de hospedaje, alimentación y transporte terrestre a los médicos cubanos contratados por el IMSS-Bienestar.

¿Algo qué decir, Raquel Buenrostro?

Y ya que hablo de comerse un taco de lengua, ¿vieron a la traidora de Mariana Benítez, quien abandonó a Murillo Karam, a pesar de deberle todo, corearle al violentador y presunto violador de Cuauhtémoc Blanco “no estás solo”? Enhorabuena por su congruencia. Ah, y tampoco puedo dejar de comentarles que, Alejandra Chedraui, también votó a favor del Cuau. Qué vergüenza. ¿Dónde dejaron sus principios y valores?

Y déjenme contarles que, la Chedraui, por haber votado a favor de la reforma venganza al Poder Judicial federal de López Obrador, no sólo perdió muchos clientes, sino que hasta le han gritado “traidora, eres una vergüenza”, cuando la han visto caminando por los rumbos de Las Lomas.

Como ya es viernes, les comparto este video en el cual queda documentado cómo a la gente no se le olvida la traición de Miguel Ángel Yunes Márquez. Véanlo, en el cabaret de La Roma, El Ayer, hace dos días. Ya sólo faltan sus compañeros senadoras de morena coreándole “no estás solo”.