Las y los enemigos de las mujeres en el gabinete de Sheinbaum

Fuerte doble

De hecho, ella misma lo habla claro y fuerte, pues ha dicho un sinfín de veces que ella es la presidenta de sus 36 millones de votos, o sea que los demás mexicanos no existen.

Y aunque repiten que son “tiempos de mujeres” esta frase es una frase vacía, es sólo un slogan que no demuestra la realidad.

A propósito del 8 de marzo ha habido un sinfín de eventos conmemorativos al Día Internacional de la Mujer, que es un día para reivindicar los derechos de las mujeres y para reconocer su lucha por la igualdad, por lo cual hoy les traigo la punta del iceberg del porqué aseguro que ni son “tiempos de mujeres” ni con “Claudia llegamos todas”.

Emilia Calleja, directora de la CFE. (Especial)

Comencemos con Emilia Calleja, directora de la CFE, quien, a cinco meses de haber tomado el mando de la empresa pública eléctrica de México, le he documentado que ha estado, por decir lo menos, envuelta en temas de corrupción asociados a nepotismo, influyentismo y favoritismo, pero más grave aún, solapar y premiar a violentadores laborales y sexuales, principalmente de mujeres.

Adrián Olvera (Especial)

Su brazo derecho, Adrián Olvera, quien tenía diversas demandas de acoso sexual y laboral, hoy tiene más poder y más impunidad que en la administración pasada ¡Quihúboles! ¿La razón? contrató al marido de Emilia. Luego entonces, un violentador laboral y sexual de mujeres dirige el futuro de la CFE.

Presidenta Sheinbaum, urge que volteé a ver lo que sucede en la CFE.

Jesús de la Fuente, presidente de la CNBV. (Especial)

En la CNBV le desean al acusado de acosador sexual y violador, y un presidente espurio de la comisión -pues está comprobado que mintió, que jamás fue funcionario de alto nivel en Banca Cremi, lo cual lo hace también delincuente probado- Jesús de la Fuente, “ojalá a sus hijas las traten como él nos trató a las mujeres de la CNBV”.

Este impresentable, por decir lo menos, no sólo acaba de ser invitado a la semana Fintech, sino también a la Convención Bancaria, lo cual es irreal, por decir lo menos. Hoy les puedo asegurar que al menos hay una denuncia muy particular en la SFP, ahora Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro, donde lo denuncian por acoso sexual y está en investigación porque hay fotos de él con la chica y él la abraza de forma vulgar, por decir lo menos.

Ojalá puedan ver la película de Doble fortaleza, la cual habla de la responsabilidad de quienes callan la violencia de otros a sabiendas de que las comenten. Esto lo traigo a colación, pues el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, desde el día uno sabe de la violencia que Jesús ha estado ejerciendo y no ha dicho nada, y quien calla es cómplice.

Presidenta Sheinbaum, urge que volteé a ver lo que sucede en la CNBV.

Bolillo

El caso de Dulce Milagro Mercado Solís es surrealista, por decir lo menos. Ella era la coordinadora de Abastecimiento y Equipamiento en la Delegación Quintana Roo y fue destituida después del fallecimiento de la niña que quedó atrapada en los elevadores; estando en ese puesto, los trabajadores también se quejaban de acoso laboral. Después ocupó otro cargo en IMSS-Bienestar, de donde también fue destituida por acoso y, no conformes con esos hechos, ahora la premian asignándola en la división de Supervisión y Control del Abasto del IMSS ¡Qué tal, eh! Con decirles, que amenaza a propios y extraños en el IMSS, diciéndoles que, si no se suben a su barco, los correrá y que la jornada laboral es de lunes a domingo, sin horario y cuando sus esclavos, ah no, perdón, trabajadores, no acatan sus instrucciones les grita, les dice groserías y los denigra diciéndoles que no saben hacer nada. Es tal su cinismo que manifiesta estar muy apoyada por sus titulares ¿Y Zoé, apá? Cambiando pañales, ah no, chambeándole muchísimo.

Zoé Robledo, director general del IMSS. (Nicolás Tavira)

Fuerte a pico de botella

La titular del DIF, Rocío García. (Especial)

Otra mujer que deja mucho que desear en los tiempos de mujeres es ni más ni menos que la titular del DIF, Rocío García, así como lo están leyendo. Ella se dice intocable porque no sólo es íntima de la presidenta, sino que tiene en sus filas trabajando a su tía. Además, asegura que, ella no está para debatir y que se hace lo que ella ordene. No está por demás recordar que en su gestión anterior, donde fue acusada de cobro de cuotas y separada de su cargo en el DIF, salvándola al ser enviada a Bienestar, donde estuvo oculta hasta ahora que regresó nuevamente al DIF. Irónicamente, sale en foros en apoyo a la mujer, pero tal parece que regresó al DIF con ánimo de venganza hacia las trabajadoras, pues casi todos los despidos son hacia las mujeres y tiene personal que sólo se la pasa amenazando. Por si fuera poco, ha habido despidos masivos sin justificación, que incluyen, entre otros, a una mamá con cáncer de mama recién operada, quien tiene a su hija y madre enfermas y es el único sustento en esa familia; una maestra con una trayectoria intachable de muchísimos años, a quien incluso padres, trabajadores y niños defendieron y pidieron reconsiderar su salida; con mentiras fue corrida. Otro caso es el de una trabajadora que por no firmar su renuncia fue sacada a la fuerza de su oficina por elementos de seguridad ¿Cómo les quedó el ojo? Rocío no sólo destruye familias, sino una noble institución.

Leído lo anterior y como dije al inicio estos ejemplos son sólo la punta del iceberg, por lo que me pregunto: ¿el peor enemigo de una mujer es otra mujer? Lo que no está en tela de juicio es que con Claudia no llegamos todas, ni son tiempos de mujeres.