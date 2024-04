Banjército, fiscalía CDMX, Rocío Nahle… ¡Ni a cuál irle!

Café con piquete

Qué les cuento, que un juez de amparo dejó muy mal parada a la fiscalía de la CDMX y, de paso, le dio un buen tallón a su encargado de despacho, Ulises Lara, al fallar que se violaron los derechos de la familia de Hilda Lara, específicamente de su esposo, originario del Congo, nada más y nada menos que el cuñado de Lord Cúspide. ¡Quihúboles!

El nuevo revés en el caso solamente evidencia la dictadura de Ulises Lara en la fiscalía de CDMX, la cual no sólo retuerce las leyes a conveniencia, sino que también pisa los derechos de los ciudadanos al perpetuar un sistema de justicia que es manipulado para servir a sus intereses personales.

En mi columna Funcionarios abusadores protegidos les di a conocer cómo el encargado de la fiscalía, como buen pupilo de Ernestina Godoy, pisotea hasta su propia familia con la historia de Hilda y su esposo, quienes han luchado para defender su casa, la cual adquirieron legalmente en 2013.

Sin embargo, su padre, Carlos L. Lara, con el apoyo de Ulises, o viceversa, la denunció por fraude y despojo, a pesar que la pagó con un crédito del Infonavit y los antecedentes penales de su padre por falsificación.

Pero tremendo cachetadón con guante blanco le dieron a Lord Cúspide, ya que la nueva resolución del juez de amparo (juicio de amparo 930/2023) señala claramente que durante la audiencia inicial se cometieron múltiples violaciones a los derechos del esposo de Hilda, incluyendo la falta de notificación, contacto y asistencia consular, derechos fundamentales para cualquier extranjero enfrentando procesos judiciales en México. ¡Tómala barbón!

Como consecuencia, la autoridad judicial ordenó que se dejen sin efecto todos los actos procedimentales realizados durante la audiencia del 13 de octubre de 2023, incluyendo el auto de vinculación a proceso y las medidas cautelares impuestas a la pareja.

Citando jurisprudencia de la SCJN, el juez destacó la importancia del derecho a la asistencia consular como pilar de una defensa adecuada y equitativa.

Además, mandó a repetir la audiencia inicial, asegurando que esta vez se respeten los derechos de asistencia consular del esposo de Hilda.

“Deseo que ninguna persona inocente viva actos de corrupción tan graves, el tráfico de influencias, fabricación de delitos y demás actos ilegales. Somos muchas víctimas de la FGJCDMX”, me dijo Hilda, media hermana de Ulises Lara.

Los empleados de Banjército demostraron tener la razón

En mayo se cumplirán cinco años sin que los trabajadores de Banjército vean un solo peso del reparto de utilidades que por ley les toca, pero que, gracias a Hacienda, en los tiempos de Arturo Herrera y hoy de Rogelio Ramírez de la O, jamás verán durante el sexenio de AMLO.

Además, déjenme decirles que, a la fecha, es la directora de Jurídico de Banjército, Rosa Elena Torres Dávila, la que se empeña en que no se haga el pago, por estar está más preocupada en ascender a coronel y retirarse como general. ¡Así como lo están leyendo!

Desde 2019 he venido documentando y dándoles voz a los trabajadores, pero nadie en la ‘4T’ les quiso hacer caso.

En México aún tenemos al Poder Judicial -ovación de pie para éste y su ministra presidenta Norma Piña-.

Como ya es una constante en la ‘4T’, los derechos humanos y laborales de los trabajadores no existen y no sólo están atados de manos, sino que no dejan de hostigarlos para que renuncien y paren de exigir lo que por ley les corresponde.

Así pues, la indiferencia y el abandono de esta administración obligaron a más de 500 trabajadores de sucursales, módulos y corporativo de Banjército a demandar para recibir su reparto de utilidades.

Aunque hay unos 2 mil empleados afectados, no todos lo hicieron, por miedo.

Un fuerte doble

Aunque muy tenue, la luz ya se ve al final del camino, pues 25 de los 500 que ya demandaron lograron que les pagaran las utilidades de 2019, 2020, 2021 y 2022 -fanfarrias a ellos por valientes y al Poder Judicial-.

Demostraron que tenían la razón.

Ahora bien, me dicen que hacer un paro en sucursales sigue siendo un “no” para ellos, porque saben que, además del “caos” que provocaría, tomarían acciones más drásticas en contra de sus derechos laborales.

Tienen hora de entrada mas no de salida, severas sanciones cuando acumulan retardos y un pésimo servicio médico.

“El ambiente laboral en general es malo y si llega nuevamente Morena… Esto nos desanima, nos quitaron nuestros derechos laborales. El presidente López Obrador ha comentado ‘por encima de la ley, nadie’, pero queda claro que eso es para algunos cuantos, no para los trabajadores de Banjército, quienes servimos a México”, lamentaron.

General secretario Luis Crescencio Sandoval, fue Hacienda, pero al final son parte de su tropa.

¿Por qué AMLO y Sheinbaum siguen defendiendo a la zacatecana Nahle? ¡Si es corrupta y miente!

Baste decir que:

1.- La mansión que tiene en el Country de Villahermosa, Tabasco, la compró el 31 de enero de 2019, apenas dos meses después de tomar posesión como titular en la Secretaría de Energía.

2.- Declaró haber pagado sólo 2 millones de pesos en efectivo, pero esa mansión, repito, en el Country, tiene 457 metros de terreno y 314 de construcción, por lo cual evidentemente miente.

3.- Una residencia similar ahí mismo vale más de 12 millones de pesos.

4.- Paga de luz 33 pesos al bimestre, sí, en su mansión. O sea, ¿Manuel Bartlett le hace un superdescuento o tiene un diablito? ¡Pues no me digan que con esos calores nunca prende el abanico!

Aquí le dejó los documentos oficiales.