Protagonista Gerardo Díaz Ordaz, ¿cómo se llamó su obra?

Primera escena

Gerardo Díaz Ordaz o Gerry, como le dicen sus amigos, se presentó en el AICM el pasado 21 de diciembre, en la sala 72, para irse a pasar Navidad a Los Ángeles; sin embargo, un agente de Migración se presentó en la sala y lo da de baja del vuelo al contar con una alerta migratoria; vamos, lo retiene para que no se vaya. Iba acompañado de sus papás, quienes sí se van, pues su chiquitín les dice: al rato nos vemos, ahorita lo resuelvo y compro otro boleto.

Segunda escena

Compra ooootro boleto, nuevamente para Los Ángeles, y se vuelve a presentar, pero ahora en el vuelo 648. Entonces el personal de Migración nuevamente lo retira del vuelo, pero ahora lo escolta fuera del área de abordaje y le dicen: ¡que no puede tomar ningún vuelo hasta resolver su situación migratoria!

Intermedio

Para tener contexto, en este espacio les platiqué que en su divorcio de Leonora Tovar y de Teresa, por ejercer violencia vicaria contra sus hijos, no sólo lo habían subido a la lista de deudores alimentarios, sino que había una alerta migratoria en su contra. Así como lo están leyendo, pues decía que no tenía trabajo y que sus papás lo mantenían, y que por eso no pagaba lo que le tocaba como padre de sus hijos.

Tras esa penosa situación, además de firmar el divorcio, se compromete con el juez a hacer varias cosas en favor de sus hijos, pero el angelito no cumplió, el juez se enojó y ¡zas!, que lo regresa al estatus de deudor y le vuelve a girar la alerta migratoria. ¡Ouch!

Tres doritos después, sí, en la tercera escena

Café con doble piquete.

Gerry, de acuerdo con sus post de Instagram, aparece en LA. ¡Así como lo están leyendo! ¿Será que voló vía Tijuana y luego pidió un taxi o habrá cruzado el puente caminando o con ayuda de un pollero? ¡Vaya usted a saber! Pero de que cruzó la frontera y violó la alerta migratoria mexicana, lo hizo.

¿Por qué tanta insistencia? Bueno, hay una razón muy especial. Gerry está muy enamorado y Los Ángeles significa mucho para él; sus papis tienen una casita en Beverly Hills, por lo que él siente mucho arraigo no sólo en esa ciudad, sino en el país, en Estados Unidos.

Escena cuatro

Tras llegar a su mansión y dejar sus maletas, se encontró con su amada, la llevó al bello y romántico observatorio Griffith y ahí -redoble de tambores, reflectores en el cielo y fuegos artificiales- le declaró su amor con una rodilla sobre el piso para esperar el sí.

Sí, todo fue por el amor de la nueva suertudota.

Ellos, nadie más, es decir, Gerry y su hoy prometida, compartieron este especial y mágico momento en sus redes sociales, lo cual causó que diversos medios del corazón publicaran la noticia, vamos, ¡el notición!

Escena cinco

Constatamos que a Gerardo Díaz Ordaz no hay nada que lo detenga para cumplir sus sueños, ni las autoridades (CJF, INM), ni el amor a sus hijos y mucho menos las sanciones a las que se ha hecho acreedor por ser un deudor alimenticio, y no lo digo yo, sino un juez. Léase, se cruzó por el arco del triunfo la orden del juez, violando su alerta migratoria. ¡Ver para creer!

Las resoluciones judiciales deben ser cumplidas, punto.

Leído lo anterior, la obra pudiera llamarse ‘Señor Gerardo Díaz Ordaz, ¡ya paga tu pensión!’.

Por no dejar

Gracias a Sonia Vaccaro (psicóloga argentina), en 2012 fue que se acuñó el nombre de violencia vicaria.

En México, la violencia vicaria ha sido legislada en distintos estados; sin embargo, el 18 de enero entró en vigor el decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual tiene como objetivo prevenir y sancionar la violencia a través de interpósita persona, también conocida como violencia vicaria.

Ningún violentador en el poder

Y ya que hablo de hombres violentadores de mujeres, cómo dejar de lado a Sergio Estrada Cajigal, exgóber de Morelos, mejor conocido por su protagónico en el cortometraje del ‘Helicóptero del Amor’ y hoy, increíblemente, aspirante a una diputación federal por Morelos. Marko Cortés, este hombre cuenta con al menos dos carpetas en su contra. No sólo fue violento con su exprometida Carla Carrillo Hervert, sino también con su exesposa Maica Borbolla.

Respecto a la denuncia de Carla, más allá de “versiones” o “la otra parte de la historia”, tuve acceso a una copia de la carpeta de investigación, en la cual existen diversos datos de prueba entre ellos, peritajes realizados por las autoridades competentes, por lo que la Fiscalía de la Mujer de Quintana Roo determinó que se acredita el delito de violencia familiar, y remitió el expediente al juzgado oral penal para que cite a la audiencia de formulación de imputación. Xóchitl Gálvez, tú fuiste con el colectivo Las Constituyentes Feministas @LasConstiMX y dijiste que abrazarías el tema de inseguridad y violencia contra las mujeres, representación política y acceso a la justicia, ya que estás convencida de que ningún violentador debe acceder al poder, siendo la única de los candidatos a la Presidencia, pues Sheinbaum ni les contestó la invitación y Máynez es Máynez y no entendió que no entendió ¡nada!