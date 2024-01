Quiebra, engaños y ahora hasta delitos en el escándalo de UNIFIN

Y aunque les cueste creerlo, déjenme contarles que el escándalo de UNIFIN sigue dando mucho de qué hablar; hoy les traigo una nueva sobre el fraude bancario y bursátil multimillonario que Rodrigo Lebois, consejeros y socios de esa empresa, están cometiendo a costa de usuarios de la banca e inversionistas bursátiles.

Acomódense plácidamente

Resulta que dentro del concurso mercantil que UNIFIN tramitó el 12 de enero de 2022 ante la jueza Primero Concursal, Olga Borja Cárdenas, designó como representante al contador público Enrique Estrella, quien entregó una propuesta de convenio concursal adjuntando hojas de firma de diversos acreedores, de las que afirmó habían otorgado su consentimiento para la aprobación de dicho convenio.

Café con mucho piquete

Entre los acreedores que el conciliador sostiene aprobaron la reestructura de UNIFIN se encuentra uno identificado como The Bank of New York Mellon 4, por un crédito equivalente a -inhale y exhale- 430′321,141.16 UDIS, que traducido en pesos son 3,459′781,974.92 y que representan 4.271% del pasivo de UNIFIN a reestructurar. Este crédito deriva de la emisión de bonos de deuda colocados en el extranjero conforme a un contrato -indenture- del 12 de febrero de 2018.

Ahora bien, según el contador Estrella, el convenio recibió 51.359% de votos favorables, contando el voto de la emisión antes mencionada. Hasta aquí todo parece normal.

Agárrese

Sin embargo, cuál sería la sorpresa que al revisar las facultades del pretendido apoderado del acreedor señor Landa Thierry, resulta que carece absolutamente de facultades para representar, dentro del concurso mercantil, a The Bank of New York Mellon como fiduciaria del indenture del año 2018. ¡Tómala barbón!

Según pude consultar en el expediente tramitado el 13 de febrero de 2023 ante la jueza Borja Cárdenas, representantes de The Bank of New York Mellon presentaron un poder otorgado en el extranjero que no autoriza, sí, leyó bien, que no autoriza al contador Estrella para representar, y menos aún a votar, el bono denominado The Bank of New York Mellon 4, es decir…

Redoble de tambores que suenan en SHCP, SAT, CNBV, CJF

Que el Conciliador, UNIFIN y Landa Thierry conspiraron con la ‘bendición’ judicial de doña Olga Borja, para emitir un voto decisivo sin tener facultades para ello. ¡Así como lo están leyendo!

No existe duda alguna

Es irrefutable que no obstante carecer de esa representación dentro del concurso mercantil, y a sabiendas de ello, el conciliador Estrella, con la connivencia de UNIFIN, de The Bank of New York Mellon, a través de Landa Thierry y de la jueza Borja, ya famosa por resolver siempre a favor de UNIFIN, incluyeron el crédito derivado de la emisión de bonos identificados bajo la nomenclatura de “The Bank of New York Mellon 4″ entre los suscriptores de la propuesta de convenio concursal, lo que significa que…

Agárrese

simularon la aprobación de ese 4.271% de la deuda de UNIFIN para alcanzar la mayoría de votos necesarios para su reestructura.

Así pues, este engaño de UNIFIN, la jueza y sus acreedores fue perpetrado para evitar su quiebra y las consecuencias de ésta, con lo que la responsabilidad de los actores en esta representación fraudulenta está fuera de cuestionamientos. ¡Ver para creer!

Lo que mal empieza, mal acaba

En este espacio he documentado las mentiras, sobrecosto, engaños, etcétera, etcétera, que hay alrededor de la construcción de unos de los elefantes blancos de la ‘4T’.

Lo que acaba de documentar el activista de Sélvame del Tren, Selva Maya SOS, Pepe Urbina, no sólo es un escándalo, sino que podría ser una tragedia.

(Especial)

👉Escándalo👈



El @TrenMayaMX , todavía no circula en el tramo 5 y ya se desprendió el recubrimiento de las columnas exponiendo las varillas a la corrosión y al daño del concreto.



Tampoco hay juntas de neopreno ni juntas sísmicas y debemos de recordar que es suelo kárstico e… pic.twitter.com/aMgMPxGt0t — Historia Nueva (@HistoriaNuevaMX) January 24, 2024

Siendo más específica, Pepe Tiburón subió a redes un video en el cual constatamos que, a pesar de que todavía aún el Tren Maya no circula en el tramo 5, ya se desprendió el recubrimiento de las columnas que lo sostienen -¡así como lo están leyendo!-, dejando expuestas las varillas a la corrosión y al daño del concreto. En su video (que puede ver en la versión electrónica de esta columna), también pudimos corroborar que tampoco hay juntas de neopreno, ni juntas sísmicas, a pesar de que es suelo kárstico e inestable. Por lo que dejó en redes varias preguntas:

¿Les recuerda la Línea 12 del Metro CDMX?

¿Van a reparar las columnas?

¿Qué pasará con la vibración si circula el tren?

¿Quién certificará la seguridad?

¿Quién es el responsable de obra?

¿500 mil millones de pesos para esto?

¿Quién da la cara? 1.- Sedena

2.- Jimmy Pons

3.- Fonatur Tren Maya

4.- Javier May

5.- Todos los anteriores y más…

Ah, el miércoles les tendré todos los por menores de Fitur, donde México fue el único país en su stand que no sólo promocionó, en la feria de turismo más icónica del mundo, a su Ejército, sino que los llevó vestidos de civiles y todo por el Tren Maya.