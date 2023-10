El ortopedista abusador tiene las horas contadas

Así como lo están leyendo.

Antes de comenzar la lectura, les pido una ovación de pie para las mujeres, las guerreras que lucharon contra viento y marea para no dejar a un abusador en la calle, pues, aunque estaba vinculado a proceso, seguía dando consultas y aprovechándose de sus pacientes.

Lourdes, Jacqueline, Laura, Marilú, Claudia y todas las mujeres que se atrevieron a alzar la voz, reciban todo nuestro reconocimiento.

Pues sólo quien ha vivido abuso sexual podría entender la fuerza que se necesita para enfrentarse a su verdugo. Como les platiqué en febrero de 2023 en la columna Médico sigue drogándolas y abusando de ellas, una víctima de abuso sexual vive con un dolor emocional permanente.

Repito, por la lucha de Lourdes, Jacqueline, Laura, Marilú, Claudia y otras mujeres, se logró llevar al cirujano ortopedista Luis Antonio ‘N’ frente al juez Juan José Colón Martínez, por el delito de abuso sexual.

Y déjenme decirles que será este 8 de octubre cuando se dicte la sentencia del primer proceso penal en su contra.

“En este país donde no pasa nada, ha pasado algo y ha valido la pena. Obviamente, no es suficiente todavía, lo que más me gustaría es que cambien las leyes para que estos delitos no prescriban”, reconoció Lourdes Christlieb.

Además, déjeme platicarles que los MP que les tocaron las respetaron y atendieron con gran profesionalismo, pues, por la falta de perspectiva de género, la mayoría de los MP sigue creyendo que un abuso sexual no es igual de grave que una violación; por suerte, este no fue el caso.

“Para las mujeres, para nosotras, cualquier cosa que sea introducida a nuestro cuerpo sin nuestro permiso es una violación, es una agresión. Para los hombres parece que no. Amé a la fiscal, una chava muy fregona. Ojalá hubiera más como ella”, expresó Lourdes.

Ahora imagina que una mujer perito te diga que por el grupo socioeconómico al que perteneces y por tu nivel profesional no puedes ser víctima de abuso sexual, porque para ella no cumples “el perfil”.

¡Quihúboles! ¡Así de fuerte! Así de dura la revictimización y, peor aún, cuando es de una mujer hacia otra.

¿Acaso no es revictimizar cuando tu testimonio se pone en entredicho en medio de un proceso judicial que se ha tornado largo y cansado que termina por desmoralizarte?

Fuerzas para seguir luchando

“Este doctor, Luis Antonio Hernández Robledo, asumió que nunca le iba a pasar nada, pero este es un trabajo tremendo. Si la ley se aplica tendríamos que ganar”, consideró Lourdes.

Ella, junto con otras víctimas, han presenciado cada una de las audiencias que se vuelven difíciles, violentas y complicadas para quien denuncia a su agresor y para quienes también fueron violentadas, pero sus casos prescribieron.

Me cuentan que el peor momento fue cuando compareció a las audiencias su esposa, María Teresa González Molina, para defenderlo; “¡casi vomitamos!”, me decían con gran frustración.

Ahora bien, si el 8 de octubre Luis Antonio ‘N’ —el mismo que abusó de sus pacientes y siguió dando consulta como si nada durante años— es declarado culpable, será una victoria para estas mujeres que no han dejado de luchar.

Si ocurre lo contrario, estas guerreras no agacharán la cabeza, porque es la primera de tres carpetas de investigación en contra de este “médico”, quien tendrá que volver a dar la cara frente a un juez.

“Es un avance importantísimo, este hombre ha seguido ejerciendo, dañando gente, pero no todas se atreven a denunciar porque produce mucho dolor emocional para las víctimas”, agregó.

La firma de abogados que las representa, Montero & Martínez, consideró como un logro finalmente llegar a un juicio, después de un largo proceso que inició en 2016, apelaciones, amparos y otros recursos.

El abogado reconoció que el juez ha conducido con legalidad la audiencia; sin embargo, faltan otros dos casos de abuso sexual que buscan justicia, aunque los testimonios y las víctimas son más.

La lucha no termina aquí, en un país donde las mujeres sufren acoso, abuso sexual, y 99.7% de los casos de violencia sexual no se denuncia, de acuerdo con México Evalúa. Algo debe cambiar.

Si usted fue víctima o conoce a alguien, no dude en contactar a estas guerreras.

¡Concanaco, expulsada!

¿Cómo ven? ¡Así de fuerte! Les cuento, resulta que mientras en Concanaco se avecinan los tiempos para la sucesión de Héctor Tejada, el organismo privado enfrentará pronto un severo problema, pues hay muchas voces que al interior del CCE le han pedido a su presidente, Francisco Cervantes, que suspenda justamente a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, porque le debe al CCE nada menos que 16 millones de pesos en cuotas.

Y no es por echarle más limón a la herida, pero, por esto mismo, en su momento el CCE y Concamin expulsaron a la Canacintra, así que está en chino el proceso que se viene para el organismo nacional de los comerciantes.

Alianzas cupulares y la elección en la CDMX

Clara Brugada, aspirante a la candidatura de jefa de Gobierno de la Ciudad por Morena. (Cuartoscuro)

De acuerdo con mis fuentes y de cara a la selección del candidato de Morena a la CDMX, quien lleva delantera, sin duda alguna, es -redoble de tambores- Clara Brugada.

De hecho, apenas esta semana le hizo patente su apoyo un número importante de organizaciones feministas… sí, las feministas, mujeres activistas, diputadas locales y federales y comerciantes.

En esa lista que respalda a Brugada anote usted a personajes como Elena Poniatowska, Martha Lamas, Jesusa Rodríguez, Paco Ignacio Taibo ll y Bernardo Bátiz. Por la parte oficial, quienes están con ella son el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil, y toda la fuerza que esa demarcación representa en número de habitantes y votos. También el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta; la de Milpa Alta, Judith Vanegas, y es sabido que quien está con la aspirante morenista es el propio jefe de Gobierno, Martí Batres.

Y no está por demás recordar que, cuando todavía era alcaldesa, Clara Brugada recibió a los dirigentes del CCE y se tomaron más de cuatro horas en recorrer una de las Utopías más grandes de la demarcación. Se subieron al Cablebús, apreciaron los murales, se enteraron de los caminos libres de violencia para las mujeres, las luminarias, y se fueron admirados por el desarrollo cultural y deportivo que impulsó la aspirante a jefa de Gobierno.