El compadre de Lozoya

José Ricardo Haddad Musi es un hombre de negocios con mucha suerte. Su gran estrella la alcanzó cuando en su camino empresarial Emilio Lozoya, su compadre, fue nombrado titular de Pemex en diciembre de 2012.

Sólo como dato, los principales proveedores de Pemex comenzaron a reunirse con alguno de los alegres amigos.

La historia de Haddad Musi es digna de la revista Time.

Inició como vendedor de telas y textiles en la zona metropolitana. Era conocido en su época de estudiante por patrocinar los festejos y el ambiente para un puñado de jóvenes egresados del ITAM y con estudios en el extranjero. De ese grupo, quien destacó en el tinglado de negocios y crecimiento empresarial fue el compadre de Milo.

Haddad también consolidó una red de amigos que incluía a Carlos Autrey… sí, el mismo a quien Milo le prestó 31 millones de pesos en efectivo y que supimos tras escuchar los audios del papi de Milo, Lozoya Thalmann, arrastrándose ante Getz Manero, para salvar a la mamá de Milo, Gilda, así como a Ángel Meixueiro, particular de Enrique Ochoa durante su controversial gestión al frente de la CFE, antes de irse a dirigir el PRI con su credencial número 3.

Y cómo dejar de mencionar cuando Milo, a través de su empresa creada en el Islas Vírgenes Británicas, paraíso fiscal, Tochos Holding Limited, le otorgó un “préstamo” de 345 mil dólares a una empresa inmobiliaria en Estados Unidos, propiedad, curiosamente, de su compadre Ricardo Haddad. ¡Quihúboles!

El exdirector de Pemex utilizó un entramado de empresas en el que destacaba justo Tochos Holding para “limpiar” los sobornos de Odebrecht y de Agronitrogenados, documentado por la UIF y la FGR.

Ojo, juez Gerardo Alarcón, una cosa es cuidar los derechos humanos de los acusados y otra convertirse en su abogado y exculparlos de sus delitos, ¡pues lleva dos al hilo, eh! Primero, no aceptar las pruebas que presentó la FGR de las cuentas de Milo en Brasil, Estados Unidos y Suiza, argumentando la ley de las instituciones de crédito mexicanas, cuando las cuentas no están aquí y, peor aún, México pertenece al Gafi, organización mundial contra el lavado de dinero, y el que Alonso Ancira se haya comprometido a pagar el sobreprecio en el que logró vender Agro no justifica la suspensión del proceso de Lozoya, porque Lozoya es responsable de reparar el daño por los 700 mdd que le tuvieron que meter para echarla a andar; así pues, Ancira es responsable de devolver lo que recibió por el sobrecosto de la venta, pero Lozoya de resarcir a Pemex de todos los gastos incurridos por la decisión de comprar esta empresa chatarra a cambio de un soborno. Ministra presidenta Norma Piña, y CJF, ¡aguas con este juez!

Pero bueno, regresando el tema de los compadres, les cuento que el compadre no había sido vinculado a ninguna investigación por parte de las autoridades federales; sin embargo, esto podría cambiar de acuerdo con fuentes de la UIF, de Pablo Gómez.

Y aunque no se pudo comprobar triangulación de recursos más allá del supuesto préstamo que otorgó Lozoya, hay elementos inverosímiles sobre el crecimiento empresarial de negocios de Haddad Musi, quien de repente se expandió al sector inmobiliario con fuertes inversiones en México y el extranjero.

De acuerdo con una investigación de Proceso, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Quinto Elemento Lab, Ricardo Haddad tiene o tenía 18 empresas en el país, como Inmobiliaria Mokin, la cual es propietaria de empresas de Mokin Investments LLC, en Estados Unidos.

También extendió sus tentáculos de cabildero con sus amigos góbers, como Alfredo del Mazo y César Duarte, de Chihuahua.

Con el paso de los años, Ricardo fue reconocido por muchos empresarios como gran gestor.

Haddad, en su momento, desmintió toda la información a través de su abogado, Rodrigo Ortega, pero las dudas se sembraron.

Sin embargo, hoy les puedo decir además que las alertas e investigaciones en Estados Unidos por el compadre están a todo por más de cinco inmuebles que tiene allá. Aunque cuenta con un amparo en México, en Estados Unidos debería buscar a los mejores abogados, pues están en lo que viene siendo el follow the money por Milo, César Duarte y demás amigos que aparecen en los Pandora Papers; perder la visa sería el menor de sus problemas, me dicen.

De tal palo, tal astilla

Jacinto González Varona, diputado local guerrerense. (Cuartoscuro)

En Tierra Caliente, quien hace gala de la escuela impartida por el senador, excandidato a gobernador pero góber de facto y presunto violador, Félix Salgado, es el diputado local guerrerense Jacinto González Varona, y es que su conocido hijo político fue sancionado por el Tribunal Estatal Electoral de la entidad, que preside Evelyn Rodríguez, luego de que el órgano impartidor de justicia determinó que ejerció violencia política de género en contra de la legisladora priista Gabriela Bernal, por lo que ahora está en juego su posición como dirigente de Morena en dicha latitud, pues de acuerdo con la nueva ley, ¡le tienen que pedir la renuncia!

A pesar de que el veredicto contó con votos unánimes, se estima que González Varona se defienda de las penalizaciones que implican su permanencia por dos años en el registro nacional y local de personas sancionadas en razón de género y, por tanto, el impedimento para participar en las elecciones de 2024, una multa por 200 UMA, su inscripción en dos cursos sobre violencia política en una institución especializada, así como una disculpa pública a favor de Bernal Reséndiz, acompañada de su abstención a continuar los ataques. Usted dirá qué tanto se puede confiar en un grupo que a todas luces pisotea los derechos de las mujeres… sin duda, una mancha más a los guindas… sí, a los morenistas que tan feministas se dicen. Lamentable.

¿Vacante para vender favores?

Andrés Lozano, contralor de Ricardo Monreal (Especial)

Qué les cuento, que mañana el pleno del Senado verá de nuevo cómo Ricardo Monreal quiere imponer como consejero de la Judicatura a su contralor, Andrés Lozano, que entre sus múltiples manchas tiene el haber dado la licencia del News Divine, el antro en el que se murieron 13 chavos apachurrados. Y aunque no están para saberlo, les cuento que Lozano se atrincheró con sus incondicionales en el Hotel Fiesta Americana para planear el asalto. Agárrense, pues mis fuentes me aseguran que AMLO se inclinó ya en favor de la magistrada Celia Maya, por lo que los monrealistas ya definieron la estrategia para colar, sí o sí, a Lozano: decir que AMLO quiere “imponer” a Celia Maya. ¿Quién ganará?