Fraude y órdenes de aprehensión en CV Directo

Les cuento, la empresa Suave y Fácil, mejor conocida como CV Directo, como seguro sabe se dedica a la venta de artículos de todo tipo por televisión. Tiene diversos accionistas, pero destacan dos grupos: la mayoría, detentada por Luis Epelstein Rapaport y su hijo Samuel Epelstein Mussan, y otro grupo integrado por Karla Beatriz Zermeño, Hugo Pérez Pla y María del Pilar Cruz Robayo.

Comenzaron las diferencias

La sociedad está administrada por los Epelstein bajo el acuerdo de que los administradores no recibirían sueldos ni beneficios adicionales ya que todo el know how del negocio lo aportó el grupo minoritario.

La sociedad siempre se manejó con cierta opacidad, pero con confianza entre socios. Pero como la felicidad completa no existe, a finales del año pasado se encendieron varias alertas al detectar no sólo faltantes, sino gastos irregulares en favor de los administradores. ¡Así como lo están leyendo!

Entre los hallazgos que hicieron levantar las cejas fueron gastos personales no justificados, honorarios de terceros y cobro de honorarios por parte de los administradores que estaban explícitamente prohibidos por los estatutos. Fue de tal tamaño el desastre que obligó a que CV Directo entrara en un proceso de venta, toda vez que comenzó a complicarse su situación financiera.

El proceso de venta

Ya en el proceso de venta, se supo que los Epelstein obtuvieron créditos de BBVA y CIbanco con cargo a la empresa, y que el dinero obtenido por estos créditos se distrajo en beneficio personal.

Mostrando buena fe, el grupo minoritario estaba de acuerdo en comprar o vender las acciones a un mismo precio. Pero adivine lo que pasó: los Epelstein ofrecieron un precio de compra por acción 60 % abajo del precio en el que estarían dispuestos a vender. ¡Quihúboles!

La postura inflexible e intolerante de los Epelstein, aseguran los afectados, está respaldada por el apoyo que han obtenido del presidente del TSJ de la CDMX, el ministro Rafael Guerra, quien dicen opera con el abogado David Cohen Sacal y también con la juez Magdalena Malpica Cervantes, titular del Juzgado Noveno Civil.

El modus operandi

La forma en la que opera este grupo de jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es a través de “órdenes previas a juicio” en las que, sin escuchar a los afectados y sin publicar sus resoluciones, imponen cargas a los demandados que van desde el arresto, congelamiento de cuentas y suspensión de repartos, entre otras argucias legales.

¿Quién es la jueza Magdalena Malpica?

Baste decir que en su largo expediente consta haber sido la responsable de que la UNAM no resolviera el tema del título de la ministra plagiaria; sí, de la esposa de Rioboó, Yazmín Esquivel. Ah, y cómo dejar de mencionar el caso de la Cooperativa La Cruz Azul, en la que en menos de 24 horas dictó medidas en contra de 200 socios y distribuidores de la cementera, ordenando el bloqueo de sus cuentas bancarias.

CV Directo no fue la excepción

En el caso de CV Directo, la juez Noveno de la CDMX recibió una demanda promovida por Luis Epelstein Rapaport y su hijo Samuel Epelstein Mussan, el 27 de abril de 2023 a las 11:23 horas. En dicho juicio se señala como demandada a la empresa Suave y Fácil.

Pero agárrese. En realidad, es el mismo abogado el que maneja tanto al actor como al demandado en un juicio simulado. En este juicio se emiten las órdenes en contra de Karla Beatriz Zermeño, Hugo Pérez Pla y María del Pilar Cruz Robayo, las cuales van desde el arresto, congelamiento de pagos, privación de la posesión de bienes personales y apropiación de derechos de autos.

Los tiempos son elocuentes. En menos de 24 horas después de haber recibido la demanda, la juez Malpica concedió las medidas precautorias, cuando ni siquiera había la demanda.

Y es que Malpica firmó el auto que admitió la demanda electrónicamente hasta las 14:04 horas, es decir, cuatro horas después de concedidas las medidas (9:50 horas). También, antes de que se admitiera la demanda (14:04 horas), exactamente a las 11:45 horas del propio 28 de abril, se presentó una apoderada de Suave y Fácil en el juzgado (obrando en contubernio actor y demandado) y se notificó de una demanda que aún no había sido admitida.

Es decir, primero se dictan las órdenes, luego se emplaza al supuesto demandado y al final se admite la demanda, lo cual constituye una aberración. Además, de acuerdo con litigantes que conocen de estos procedimientos, ninguna de estas resoluciones fue publicada conforme a derecho.

No todo termina ahí

En una prueba más del fraude, las notificaciones de Suave y Fácil, que es el demandado, en los amparos derivados del juicio, las recibe el propio actor, que es Luis Epelstein. Más aún, es la empresa demandada quien ha pagado los honorarios del abogado del actor.

Al abogado de Luis Epelstein más de 7 mdp, lo cual, me aseguran, constituye un evidente prevaricato, además de un fraude.

Inclusive, se están cocinando órdenes de arresto, con lo que se pretende presionar para que las acciones del grupo integrado por Karla Beatriz Zermeño, Hugo Pérez Pla y María del Pilar Cruz Robayo se vendan en un valor menor al original.

Instancias internacionales

Trágicamente las quejas contra la juez Malpica han sido estériles, por lo que han recurrido a instancias internacionales, presentando denuncias contra el Estado mexicano en la CIDH. Asimismo, presentarán denuncias en Estados Unidos con base en el FCPA (Foreing Corruption Practices Act).

Lo malo de estos procesos es que son lentos y es probable que cuando se resuelvan el daño a la empresa será irreversible.

Usan el AIFA como sala de juntas

Qué les cuento, que movieron la agenda para apoyar a la corcholata Sheinbaum. El viernes les conté que harían en el AIFA la Reunión Nacional de Directores, el 22 y 23 de agosto, y que la subse Nora Rubalcaba hablaría de los logros de la ‘4T’. Bueno, la nota ahora es que ya no será ella (Nora), sino la mismísima secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, quien será la responsable de hablar de los logros de la ‘4T’, y agárrense porque a la cargada también asistirá Delfina Gómez. Marcelo Ebrard, ¡ojo!

ICA y la inauguración del Tren Maya

Hoy en día el tramo 4 ya es una realidad: el próximo 1 de septiembre, el Presidente, como acto inaugural de su quinto Informe de Gobierno, recorrerá por ferrocarril los 239 kilómetros de vía totalmente terminada. Esto sin considerar que igualmente están concluidos los 200 kilómetros de la nueva autopista Kantunil-Cancún.

Este proyecto sin precedentes, el primero en ser terminado, se está terminando en tiempo gracias a la mano de obra mexicana de más de 25 mil trabajadores y sin afectar el medio ambiente -pues la zona ya estaba previamente impactada por una carretera, sin ningún tipo de relleno a cenotes y, además, con el salvamento arqueológico ordenado por el INAH-. Sin duda, un caso de éxito en la industria de la construcción.