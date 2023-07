Ligas de americano del IPN, en el abandono e incertidumbre

Qué les cuento, que a los jugadores de futbol americano del IPN los dejaron a la deriva, pues no sólo no tienen seguro de gastos médicos en caso de lesionarse, sino que les exigen hasta 11 mil pesos para la temporada, recursos que, por supuesto, no tienen porque son estudiantes.

A unos meses de que inicie la temporada de otoño de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), el director de Fomento Deportivo del IPN, José Antonio Sandoval Vargas, ha hecho de las ligas Mayor, Intermedia y Juvenil un negocio muy lucrativo, pero para sus bolsillos.

Denuncias

Padres de familia denunciaron una serie de arbitrariedades que se han cometido contra los equipos y sus jugadores, que van desde uniformes de mala calidad, falta de medicamentos, balones y utilería, así como entrenadores que no están capacitados.

Sandoval Vargas, junto con el jefe de la División de Fomento Deportivo, José Luis Meza Matus, buscan debilitar a las Águilas Blancas colocando a sus amigos como entrenadores, aunque no tengan la preparación ni el conocimiento suficientes para estar al frente de una categoría superior, advirtieron los padres de los jugadores, aunque lo mismo han hecho con Búhos.

“Tristemente los jugadores pintaron sus cascos, compraron sus calcomanías, ya que no se les dieron cascos a los muchachos, el equipo de Liga Mayor no cuenta con lo más básico: seguro de gastos médicos digno de un jugador de Liga Mayor”, expresaron a través de un documento.

En la entrevista me explicaron que “ya están hartos” y aún no saben qué pasará en la próxima temporada si las cosas siguen igual. La situación es tan grave que algunos de los jóvenes han decidido dejar de jugar por falta de recursos económicos y el trato que reciben.

“La alimentación la tuvieron que estar pidiendo a cuentagotas porque Sandoval y su contadora tenían bien planeado su negocio, comprando la comida a una empresa y se pagaba a sobreprecio”, añadieron.

En el caso de Búhos, a la Liga Mayor les retiraron los recursos y no tienen un espacio para poder entrenar, por lo que señalan a las autoridades del IPN de sólo ver por sus intereses particulares.

“Les quitan recursos, no tienen comedor ni alimentos, no cuentan con un lugar dónde entrenar ni hacer pesas, trabajo fundamental para poder competir en Liga Mayor”, expusieron.

Liga Infantil, sin pies ni cabeza

De hecho, déjenme comentarles que, en el pasado, José Antonio Sandoval ya ha sido señalado por extorsionar a los padres de familia de la división infantil de las Águilas Blancas, aunque también fue uno de los responsables de que Pieles Rojas y Borregos CCM descendieran.

¡Así como lo están leyendo!

Detallaron que con las infantiles la situación no es mejor, ya que les cobran por todo, e incluso los precios resultan más caros que en clubes de prestigio, lo que ha provocado inconformidad entre los tutores.

Los papás han tenido que pagar la renta de un túnel que fue donado por el equipo de Águilas Blancas e, incluso, para un viaje a Guadalajara intentaron cobrarles 4 mil pesos por niño, más otros 4 mil por adulto.

La excusa es siempre que “no hay presupuesto”, ni siquiera para los camiones en los que transportan a los menores para los juegos de visita; para colmo, el arbitraje lo quieren cobrar en efectivo cada semana.

“Tiene una liga de tocho que el pago de inscripción lo depositan en la fundación del Politécnico, pero el arbitraje lo cobran en efectivo cada semana y esto mensualmente deja un ingreso de 25 mil 200 y lo reciben vía su operador”, expusieron.

Quieren desaparecer la categoría juvenil

Aunque la situación es preocupante para jugadores y padres, Meza Matus también pretende desaparecer la categoría juvenil de Águilas Blancas; para muestra, decidió que el equipo no saldrá para la temporada de otoño.

En su lugar impulsará una “Selección Politécnico IPN Guinda”, misma donde les ofrece a los chicos cosas “imposibles”, explicaron, ya que, si no hay presupuesto, ¿cómo pretende cubrir este proyecto?

“Algunos clubes están ya buscando a los jugadores de la juvenil de las Águilas”, revelaron los padres de familia.

Lo que más les ha molestado con las transferencias de los jugadores es que se les dejara ir con su rival, Pumas, ya que, con otros equipos del IPN, como Cheyennes, no habían tenido problemas. “Es una falta total de respeto”, consideraron.

Meza Matus también informó a los tutores que los jugadores deberán competir por “un lugar con piso parejo”; es decir, que muchos se quedarán fuera en esta temporada.

Lo cierto es que el futuro para las Águilas Blancas juvenil aún es incierto, y que salgan en la temporada de primavera es un “veremos” para todos.

Recordaron que en la Liga Mayor la mitad de los jugadores ha salido de la Juvenil, pero poco le ha importado al jefe de la División de Fomento Deportivo, quien también se ha dedicado a despotricar contra el staff de coacheo.

#FueraSandoval

A estas alturas, los padres de familia piden al director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, salvar a los equipos de americano de los malos manejos del director de Actividades Deportivas y sus cómplices.

“Pedimos, de manera respetuosa, rescate al equipo de Águilas Blancas del secuestro y maltrato que están recibiendo los jugadores, entrenadores y afición”, agregaron.

Previo a que inicie la temporada, jugadores, sus familiares y parte de la afición alistan una marcha para reclamar los derechos básicos de los equipos y la destitución de Sandoval Vargas y Meza Matus.

Mientras otros equipos ya se preparan para la nueva temporada, en el IPN se preguntan, ¿cómo van a competir sin el equipo ni la preparación?