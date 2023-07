Tras denunciar un robo, en Veracruz, pasó a estar encarcelada y hoy nadie sabe dónde está

“El que tiene a su acusador por juez, necesita a Dios por abogado”: Gustav Radbruch

“Nosotros como familia tenemos muchísimas investigaciones, porque pensábamos que con investigaciones lograríamos saber qué pasó y nos ayudaría a liberar a Marlén. Pero a la fiscalía no le importa, sólo quieren meter a alguien a la cárcel y tenerlo ahí a base de presionar a los jueces para que por ningún motivo los dejen salir. El juez de control es quien genera las órdenes de aprehensión y vincula a proceso, y si no hace lo que le dice el gobierno lo meten a la cárcel como a la juez Angélica, quien estuvo con Marlén en Pacho Viejo”, me relata, con angustia y frustración, Juan Martínez Osornio, marido de Marlén.

Hoy, nuevamente, debo visibilizar a una mujer que está presa injustamente en Veracruz.

Juan me buscó por Instagram y así comencé a conocer la pesadilla que están viviendo no sólo ellos dos como pareja, sino también los padres de Marlén.

Historia

Marlén Esmeralda Esquivel Ríos vive un infierno desde que, el 18 de noviembre de 2021, la detuvieron y encarcelaron –inhale y exhale–, acusada de secuestro agravado a la persona que meses atrás robó un tráiler de su propiedad en Veracruz e intentó extorsionarla para que lo recuperara, pero apareció sin vida.

El detalle es que la fiscalía de Veracruz jamás investigó el asesinato de este sujeto.

La pesadilla de la originaria de San Felipe del Progreso, en el Estado de México, y fundadora, junto con sus padres, de un negocio de fertilizantes que comercia en el país, inició el 3 de junio de 2021, luego de enterarse que un día antes uno de sus vehículos de carga fue robado en Rinconada, municipio de Emiliano Zapata, privando de su libertad al chofer.

Junto con su esposo, la también abogada se trasladó al estado gobernado por Cuitláhuac García para levantar la denuncia, y sin poder obtener mayor ayuda de las autoridades se dispuso a regresar a su casa. En el camino, no sólo encontraron al chofer, también originario del Edomex, sino que además recibió una extraña llamada para exigirle dinero a cambio de obtener la ubicación de su tráiler, por lo que de inmediato le avisó a las autoridades veracruzanas, sin que prosperara ninguna investigación.

Cinco meses después…

No fue hasta noviembre del mismo año que la vida de quien ha visto por el bienestar de su familia, sus padres y su comunidad, dio un vuelco luego de que fuera detenida por agentes de Veracruz, acusada de secuestrar a quien presuntamente se había llevado su camión meses atrás.

“Fue acusada de secuestrar a un delincuente de las múltiples bandas de robo al transporte, pues lo habían secuestrado y matado. Luego entonces, como a mi mujer le habían robado su tráiler, suponen que ella, en la llamada de extorsión que recibió para pedirle más dinero, aseguran sin pruebas que en esa llamada ella había planeado y organizado el secuestro de este tipo”, relata Juan, esposo de Marlén.

(Especial)

Francisco Reyes Contreras, juez de control del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, adscrito al reclusorio de Pacho Viejo, ordenó la detención y vinculó a proceso a Marlén Esmeralda Esquivel Ríos, bajo el número de proceso 359-2021, con el argumento de que, en la “máxima de su experiencia”, existen indicios en creer que en la llamada telefónica de junio de 2021 la mexiquense organizó y planeó el secuestro del presunto delincuente, sin inmutarse de estar violentando claramente su presunción de inocencia.

Ojo, el principal sospechoso y acusado de ser el autor material del secuestro del delincuente pudo, sin ningún problema o traba legal, alcanzar un amparo, no sin antes referir en su judicial que en su vida había conocido a Marlén.

Modus operandi

Pero la fama de Reyes Contreras ya es bien conocida en la entidad, porque es el mismo juez que vinculó a proceso al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, por el homicidio de René Tovar, sin que existiera prueba o elemento alguno en su contra, además de ser el que está detrás del caso contra la juez Angélica Sánchez, una incómoda del gobierno de Cuitláhuac García.

Debido a casos como los anteriormente expuestos, donde se presume se actúa bajo consigna, el gobierno de Cuitláhuac García es señalado de haber aplastado la división de poderes y someter a un Poder Judicial a cargo de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Pleno del Consejo de la Judicatura local.

A 20 meses de la pesadilla…

Familiares y amigos de Marlén Esmeralda Esquivel Ríos piden justicia y que se analicen con pulcritud las pruebas que aportan al caso y ocupan un espacio de hasta ocho tomos, además de exigir que las autoridades judiciales no violenten la presunción de inocencia de quien sólo levantó una denuncia y reportó una extorsión por el robo de un vehículo de su propiedad.

La realidad siempre supera la ficción

Pero si lo anterior lo dejó enojado y sin aliento, déjenme contarles que el sábado me informaron: “Ahora ni siquiera sabemos dónde está. Al parecer el director del penal, de manera independiente, como si él fuera independiente, autónomo, decidió que trasladaría a Marlén a quién sabe dónde. Su familia la apoyamos, pero pues no somos nadie, así que hacen lo que quieren. La familia rogamos a Dios que Marlén esté bien”.

Notas de Marlén

(Especial)

“Les resultó muy fácil arrebatarme la libertad, arrebatarme la vida, la dignidad, la integridad física y psicológica”.

“La presunción de inocencia es un principio pisoteado por el abuso de autoridad. El estigma inmediato: es delincuente; eso arrolla la inocencia y nos coloca en un solo contexto: ‘culpable’”.

“Me embarga la tristeza, las noches son largas, la desesperación no se acaba… Son las seis de la mañana, retumban puertas y candados abriendo sin cesar. La tortura sigue su curso. Estoy en manos del gobierno, el verdadero crimen organizado que persigue inocentes y abre camino a los delincuentes”.

“Llevo 20 meses persiguiendo la justicia por todos los conductos legales, es una carrera perdida, el juez estatal, los distritales y los magistrados con dudas y temor prefieren regresarme a prisión en lugar de afrontar el papel que les toca desempeñar”.