La paridad no es la meta, es emanciparnos. ¡Bomba yucateca!

“Bienvenidas a mi tierra, Mérida, Yucatán, tierra de los derechos de las mujeres, ya que cumplimos 107 años de que las mujeres yucatecas pudieron votar y ser votadas por primera vez”.

“Me alegra ver reunidas a mujeres de tantas trincheras, compañeras de batallas y de causas”.

“Agradezco al gobernador Mauricio Vila por su apoyo y su acompañamiento en este congreso y reconozco todo su trabajo por y para las mujeres de Yucatán. Y con él saludo a las secretarias del gobierno de estado, que han hecho un gran equipo”: Ceci Patrón Laviada.

La diputada federal por Yucatán, Ceci Patrón Laviada, presidió el Congreso. (Especial)

Así comenzó el segundo Congreso Internacional de 50+1 en Mérida, presidido por Claudia Corichi. ¡Bomba! No habían pasado ni cinco minutos y la diputada federal por Yucatán Ceci Patrón, en sólo 11 frases nos dio el mensaje completo. Al hablar de las mujeres, de batallas y de causas, de la pluralidad política y del trabajo en equipo. ¡Quihúboles!

Además, en su discurso como anfitriona, habló con una sonrisa de oreja a oreja y gran orgullo de su tierra, y cómo no hacerlo.

“Yucatán es cuna del feminismo, sede del primer Congreso Feminista en México en 1916, que buscaba el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, uno de los primeros pasos en favor de la igualdad. Cuna de Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche Ponce y Raquel Dzib Cícero, que fueron las primeras mujeres mexicanas diputadas en un Congreso local. Así como de Rosa Torre, primera mujer regidora electa del país”.

“No hay duda que mi hermoso estado ha sido pionero en diversas acciones en favor de las mujeres; fuimos de los primeros Congresos locales paritarios del país y, hoy, nuestro Congreso local está integrado por un mayor número de mujeres”. ¿Cómo les quedó el ojo?

Pero, además, gracias al trabajo en equipo y a que Mau Vila sí es un gran feminista, también pudieron presumir que Yucatán fue primer estado de la emisión de la ley local 3de3.

Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, asistió al evento. (Especial)

Ah, y cómo dejar de lado cuando dijo “gracias al gobernador, quien sí es feminista, pues si el amor no está reflejado en el presupuesto, no es amor de verdad. Él no sólo creó la Secretaría de la Mujer, sino que aumentó el presupuesto para las mujeres en un 122%”. Las porras y los aplausos no se hicieron esperar.

Ven, no habíamos ni alcanzado la temperatura máxima del día y el congreso ya ardía de emoción y esperanza, pues entendimos que lo hecho en Yucatán en pro de las mujeres se podría replicar en todos los estados del país.

Pero, como me aseguró Ceci Patrón, nada de lo hecho se podría lograr sin trabajar en los tres niveles de gobierno en equipo, con los legisladores y, obvio, teniendo un góber feminista de a de veras.

Yucatán violeta

Baste decirles que crearon los espacios y las brigadas violetas, para no sólo resguardar a las mujeres violentadas, sino para darles ayuda psicológica, jurídica y de trabajo social. Además -agárrense-, les entregan de tres a seis meses de renta, de requerirlo, para tener una vida libre de violencia, siendo el único programa de este tipo en todo el país.

Asimismo, se da seguimiento a los casos de riesgo, donde se valora el riesgo de violencia feminicida, un modelo único en el país que utiliza información capturada en el Banco Estatal de Datos sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Y cuando nos presumió a las Amazonas, al equipo de mujeres mayas de softbol, a todas las presentes nos dejó boquiabiertas, como seguro ¡ustedes ahora están!

La Xochitlmanía también estuvo en Mérida

Xóchitl Gálvez Ruiz estuvo presente en el Congreso en Mérida. (Especial)

Con decirles que, cuando entró al salón principal, casi todas las mujeres se le arremolinaron, no sólo para la selfie, sino para ofrecerle ayuda y decirle: eres nuestra candidata, y se escuchó el “presidenta, presidenta”. Con decirles que el góber Vila sólo se refirió a ella.

En la grilla, les cuento que…

El colectivo más sonoro y sororo fue el de Ana Lilia Herrera, pues no sólo ganó en el Edomex, su distrito Metepec, sino todo lo que le tocaba (a diferencia de otros priistas); además, era el qué más se escuchaba.

De todas las ponencias, las que más marcaron fueron, sin duda, las de Diva Gastelum, Maca Alanís y Adriana Favela, pues no sólo nos regresaron a la época en que las mujeres en la política servían sólo para ir por el café de los señores. Hablaron también de que ningún derecho ganado lo debemos dar por hecho. De que se debe rescatar el Anexo 13 del presupuesto de egresos dedicado a las mujeres indígenas, ya que está desaparecido. Así como de la guerra, de la batalla cuerpo a cuerpo que dieron en “la noche de la paridad”.

“Hoy todos hablan que lucharon por la paridad, pero yo digo, ¿dónde estabas?, ¿quién te cortó la lengua? Era nuestra realidad, nos quedamos hasta las 4 am. A ella no le podían hacer nada (Angélica de la Peña), pero a mí sí. Algo me dijeron y contesté: como usted quiera, pero hoy vamos a votar por la paridad y votamos por la paridad. Y hoy que la mesa está servida, ¿saben qué me da tristeza? Y yo se lo digo a Angélica (de la Peña), ¿para qué luchamos por el número?, porque ahora somos número, señoras. Yo no soy número, soy una persona que luchó. Hoy la Cámara de Diputados tiene 251 diputadas y no pueden votar el presupuesto para el cáncer de mama, ¿cómo? Fuimos el 50+1 y les suplicamos: ‘Oigan, bonitas, ustedes llegaron aquí por una lucha, no por el que las anotó en una lista’. Y no pudimos conseguir nada. Entonces la paridad no es la meta, no somos número. Queremos el poder”.

Toca otro fuerte, porque Diva se siguió como hilo de media.

“Yo recuerdo a un líder campesino que decía: “Compañeros, el poder no se comparte” (alguien grita y así lo hicieron) y ese es el tema, señoras, para qué queremos 50-50 si toca mujer, ah, pues aquí tengo a mi hija, mi novia, mi prima, mi secretaria. Es urgente que nos cambiemos el chip, queremos el poder, no somos número”.

Por ejemplo, ahí está, como dijeron Maca y Adriana, el Registro Nacional de Personas Sancionadas, pero no sirve para nada.

A manera de resumen

Ceci Patrón Laviada dijo que naún tienen grandes retos para incidir en la vida de más mujeres. (Especial)

Ceci Patrón dejó muy en claro que aún tienen grandes retos, pero que el principal es transformar, desde la perspectiva de mujer, las políticas públicas, las leyes, los procesos para incidir en la vida de más mujeres y seguir tejiendo y construyendo esta gran red de sororidad.

“Nuestra generación ha tenido el gran desafío de empoderarnos como mujeres; las jóvenes hoy tienen el reto de ejercerlo. No sólo es llegar, sino cambiar y avanzar”.

También déjenme contarles que Diva presentó el libro Riesgos de la democracia paritaria, pues dice, y es verdad, que siempre hay un acecho para no cumplirla.

Es hora de un fuerte, pero doble.

“No quiero ser poderosa, quiero ser emancipada. Si eres emancipada, ¿quién te manda? Nadie te manda, muchachas. Te mandas tú. Tú te gobiernas”.

¡Quihúboles! ¡Así o más fuerte!