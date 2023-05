Ratas, cucarachas y hasta mapaches en los quirófanos del ISSSTE

Así como lo están leyendo y viendo, en el ISSSTE no se atiende a los derechohabientes como en Dinamarca y, gracias a la austeridad republicana ejercida por el presidente López Obrador, además de la falta de insumos y servicios, ahora, en prácticamente 99% de sus instalaciones (hospitales regionales, generales, clínicas y delegaciones estatales), a lo largo del país, existen diferentes plagas de animales.

Instalaciones en el olvido, marginadas, donde no existe control alguno para el buen manejo de los residuos biológico-infecciosos, mucho menos para los cientos de toneladas que se acumulan día con día en todas las unidades de trabajo del ISSSTE.

De acuerdo con el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNADETISSSTE, Rubén Euginni Alvarado –por favor, siéntese bien para seguir leyendo–, empresas privadas de limpieza se encargan de maquilar y brindar servicios desastrosos, provocando contaminación, infecciones y una bomba de tiempo que está por explotar, debido al nulo interés y poco respeto para con los derechohabientes y médicos del ISSSTE.

Pues, ojo, “las empresas privadas de limpieza y seguridad son de los mismos dueños, por lo que es común ver un día a un vigilante con uniforme y al día siguiente verlo con una escoba y trapeador, porque dichas empresas tienen ese beneficio y aprovechan todo el apoyo de las autoridades administrativas para brindar servicios deficientes, pero cobrando recursos millonarios. Sin olvidar que los dueños de dichas empresas son 100% los mismos subdelegados de administración de los estados. Sí, de los encargados de las delegaciones estatales”.

-¿Cómo?, ¿me puedes dar nombres?

“Los tengo, pero por el momento prefiero reservármelos, pues estamos documentando la corrupción que, según López Obrador, con él iba a terminar, pues es una mafia”.

Es común, pues, ver en todas las áreas de los hospitales fauna nociva para la salud, como ratones, cucarachas y hasta mapaches. En zonas como la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, es de igual forma común ver de manera permanente alacranes.

Pero el principio de esto es sencillo entenderlo. Primero, toda la alimentación que se maneja en los hospitales es almacenada en lugares inadecuados, improvisados (muchas veces adaptan consultorios para recibir, preparar y distribuir alimentos para los pacientes), lo que provoca un nulo control en el servicio de alimentación.

Todos los desechos van a donde mismo, no existe control para seleccionar los residuos y éstos permanecen durante varios días porque el servicio de recolección de basura no acude diariamente. Por estas acciones vienen las plagas de faunas permanentes, como ratones, cucarachas, etcétera.

-No coma nada, por favor

Es muy normal, así como lo van a leer, que en los alimentos que reciben los pacientes y trabajadores se encuentren cucarachas –se los dije–.

Ahora bien, esto no es un secreto, “todas las autoridades centrales del ISSSTE tienen conocimiento de esto. De que los insumos comprados para la alimentación de los pacientes y trabajadores es de la más baja calidad… claro, a un sobreprecio y en gran medida donde vienen almacenados estos alimentos ya se contienen plagas de cucarachas, ratones, hormigas, moscas”.

No se cuenta en el ISSSTE con un sistema efectivo para desinfectar las instalaciones. Y, para variar, todos los servicios son subrogados; eso sí, se cobran a sobreprecios, pero el servicio es deficiente.

”Los trabajadores no reciben la asesoría necesaria para la manipulación de los alimentos, y pedir que fumiguen es como pedir un milagro; bueno, sería más fácil conseguir un milagro a que se fumiguen los hospitales o, al menos, los quirófanos”.

Pedro Zenteno sigue fantaseando, recorriendo todo el país quesque dando soluciones. Hasta hoy no ha resuelto nada; al contrario, el ISSSTE se cae a pedazos por las decisiones de los funcionarios de la ‘4T’ y su corrupción.”

Vuelvo a pedirle al Presidente que recorra las instituciones del ISSSTE conmigo sin avisarle a nadie, para que vea cómo le han mentido Luis Antonio Ramírez, Pedro Zenteno, Almendra Ortiz, etcétera”.

Ojo, Rubén Euginni es el titular del primer Sindicato Nacional Democrático con reconocimiento de la ‘4T’.

”En una reunión que sostuve con directores normativos que ya no están en el ISSSTE y uno que otro que sigue… les dije que el Presidente había claudicado en relación con el ISSSTE. Y todos me dijeron, qué palabra tan cabrona, pero tienes toda la razón”. “Lástima que nosotros no podemos hablar”. Así textualmente: “¡Tú síguele…!”.

Esta historia continuará con el capítulo del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.