Continúa la misoginia en Bodegas Alianza

En este mismo espacio ya les había contado que Manuel Gascón García, dueño de Bodegas Alianza, anda haciéndole de chivo los tamales a su esposa, para dejarla sin un peso en el divorcio. En aquella ocasión les comenté que el licenciado Sergio Laborie Vivaldo, flamante juez interino del trigésimo cuarto de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, sin valorar prueba alguna y en contra de autos, le negó el derecho que tiene la señora a la compensación, generándole violencia económica, y hasta pregunté ¿cómo un juez ante la evidencia que obra en el expediente 142/2020; determina una sentencia en contra de autos?

Bueno, pues hoy, le actualizo que la violencia contra Martha Leticia Colorado por parte del Poder Judicial y de quien fuera su marido continúa. Ya que al negarle su derecho a la compensación, no obstante se dedicó preponderantemente al hogar, y a sus hijos, carece de bienes e ingresos con los cuales pueda subsistir, quedando evidenciado el desequilibrio económico y patrimonial entre las partes.

Increíblemente, está pasando lo mismo con los magistrados de la Segunda Sala Familiar de la CDMX, integrado por la maestra Yohana Ayala Villegas, doctor Ernesto Herrera Tovar y el doctor Oscar Gregorio Cervero Rivero, quienes realizaron una mala interpretación de los preceptos que regulan el derecho que tiene las mujeres a la compensación, justificando, INCREÍBLEMENTE, su resolución con cuestiones que NO se encuentran reguladas en la ley.

Bodegas Alianza (Fotoarte: Especial)

¡Así, como lo está leyendo!

Actualmente, este asunto se encuentra pendiente de resolución del amparo indirecto número 82/2023, que la señora Martha Leticia Colorado Solis interpuso ante el juez noveno de distrito de la CDMX.

De hecho, la Fiscalía desconcentrada en la Cuauhtémoc lleva meses con la integración de la carpeta de investigación, que se presentó desde el 23 de diciembre de 2020.

Radio pasillo cuenta que esto ha sucedido porque estos flamantes garantes de la justicia se hacen de la vista gorda, tras recibir canastas de licores y vinos de Bodegas Alianza.

Ver para creer, pues las personas adscritas a dicha Fiscalía no han cumplido con su deber para poder generar la audiencia de vinculación por el delito de fraude procesal y por insolvencia fraudulenta en perjuicio de los acreedores.

Presidente Rafael Guerra, cheque esto.

¿Por qué no renuncia?

Yasmin Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Cuartoscuro)

Sin duda hoy en día esta es la pregunta de las 64 mil, ¿por qué la ministra plagiaria Yasmín Esquivel NO renuncia? Dicen los que saben que es, porque además de tener una piel muy gruesa, el presidente López Obrador se quedaría sin una ministra, léase sin un voto, pues ya ven que en la 4T el lema es 90% lealtad 10 % cínismo, ah no, ¡perdón! 10% conocimiento. Por lo que, para sustituirla le tendría que pedir el favor a Ricardo Monreal y ¡ni Dios lo mande!

El PAN y la alianza pueden perder Guanajuato

Libia García, secretaria de Gobierno de Guanajuato. (Guanajuato.gob.mx)

No sé si se percataron, pero hace unos días el presidente López Obrador en su mañanera dijo, palabras más palabras menos que, - inhale y exhale- León no lo puede ganar pero sí Guanajuato ¡quiuboles! Resulta que el gober Diego Sinhue quiere dejar de candidata a Libia García, quien hoy todavía funge como secretaria de Gobierno para el estado, pero está a nada de moverla a la Secretaría de Desarrollo Social. El pero es que los números claramente apuntan que con ella el Pan perdería el bastión más emblemático del partido. Y tal cuál lo dijo AMLO, dónde no pueden ganar es en León, pues la alcaldesa Alejandra Gutiérrez va viento en popa y con ella los números cambian drásticamente. Además, ¿qué no, el tema es poner al que gane sin importar si es hombre o mujer? El meollo, cuentan, es que hay un trió cercano al gober que lo está cilindreando para ellos poder pervivir del erario. Nomás no terminan de entender.

¿Corrupción en el Superissste?

(Cuartoscuro)

Resulta que, Juan Manuel Rebollo quien se ostenta como subdirector de Control y Supervisión en el Superissste, además de hacer negocio con las ventas al mayoreo, ordenó a diversas tiendas limpiar sus faltantes de inventario haciendo transferencias fantasma a la tienda de Vértiz aprovechando la muerte del gerente Eleuterio en 2020. Lo peor del caso es que pretenden cobrar el seguro haciendo fraude a la aseguradora.

De hecho, los mismos trabajadores están pidiendo que el OIC o la SFP investigue todas las irregularidades que hay en Superissste, pues aseguran, el ISSSTE le compra al Superissste para no cumplir con la ley de adquisiciones, y que también hicieron ventas de despensas al DIF sin tener la capacidad de armarlas y subcontrataron a otra una empresa para hacerlas.