Corrupción en Almacenes y Talleres Centrales de Pemex

Las irregularidades y corrupción en Pemex continúan.

No está por demás comentarle que lo que leerá a continuación es real y tengo todas las pruebas.

Lo que pasa en el área de Almacenes y Talleres Centrales (Altace), ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, de la CDMX, donde se realizan los mantenimientos y reparación de autotanques, es irreal.

El contubernio, el robo y la corrupción entre trabajadores sindicalizados y autoridades raya en lo obsceno, por decir lo menos.

Aunque no todos son iguales, pues personal que trabaja en esta división de Pemex Logística ha denunciado diversos hechos que, al menos hasta ahora, no han tenido consecuencias sobre los responsables. ¡Porque primero la lealtad y después la eficiencia! Y ni hablemos de la honradez.

Corrupción

Entre los señalados, y de acuerdo con una denuncia realizada recientemente, están involucrados Fernando Hernández Flores, superintendente de Altace; Salvador López Muñoz y Luz María de la Luz Urrusquieta, del área de Recursos Humanos; Hugo Ladrón de Guevara y Bárbara Fariñas, empleados de Pemex, así como Alejandro Ortiz Sánchez, secretario general de la Sección 43 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Estos personajes cobran 350 pesotes por no reportar faltas de los trabajadores, además de pedir su moche por comisiones de trabajo sin realizar y autorizar el pago de tiempo extra no justificado, entre otras acciones. Es por ello que personal adscrito a Altace ha reportado, mediante los canales oficiales del Órgano Interno de Control y la línea de ética y buenas prácticas, todas estas irregularidades, tanto a las divisiones de Pemex Logística, Transporte Terrestre e incluso la Dirección General que lleva Octavio Romero. ¡Pero no ha pasado nada!

La historia no es reciente

Todo comenzó con el ingeniero Gerardo Barrera Vidal, cuando fue superintendente de Altace, quien lo mismo ocultó deficiencias técnicas, que acumuló denuncias ante los derechos humanos por parte de los trabajadores.

Barrera Vidal, en complicidad con el secretario general de la Sección 43, Seferino Tovar Hernández, en el periodo 2016-2018 incumplieron con el reglamento que rige al personal de confianza y también con varias de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo.

Entre otras acciones que solaparon fue otorgar licencia de ausencia sin ninguna justificación administrativa en Altace, justificando la realización de trabajos en horarios y días no laborales.

Pero no es lo único. Barrera también ordenó no reportar accidentes de trabajo entre los empleados de Pemex, y permitió que personajes como Javier López García y Miguel Pérez Ramírez compartieran el dinero de los robos y desapariciones inexplicables de materiales y refacciones de autotanques.

Otras denuncias

La gestión en la superintendencia también acumula otras malas prácticas, como desvío de información financiera, falta de controles internos y ausencia de reporte de gastos, entre otros.

Nuevamente, de la mano de la cúpula de la Sección 43 del sindicato, se han pagado comisiones anticipadas para viáticos para ejecutar trabajos que tiempo después regresan, ¿a dónde cree? ¡Sí, al mismo sindicato! Además de pagar con días por tiempo extra de trabajos extraordinarios y comisiones.

Robos

Ojo, dichos almacenes de trasferencia tenían en resguardo refacciones de autotanques, pintura, equipos, activos improductivos con valor de no menos 60 mdp en actas de entrega recepción del ingeniero José Gustavo Sánchez González, desde 2001, así como el penúltimo encargado de Altace, el ingeniero Gerardo Barrera Vidal f-128388. Pero ¿qué creen? Que Benjamín Hernández Flores, con el pretexto de dar espacio a la limpieza y reparación de cilindros de gas lp sin certificación, extrajo todas las refacciones, materiales, equipos y activos improductivos. ¡Así como lo están leyendo! Y, obvio, no hay, no existe comprobación ni de los avisos de embarque o del traspaso para fijar su destino. Quien recibe la orden de sacar y limpiar el área fue el trabajador sindicalizado Hugo Ladrón de Guevara. Valían 60 mdp, ¡eh!

Violan la ley y procedimientos

Otro botón: -inhalen y exhalen- increíblemente, el pasado 15 de septiembre de 2022, a 70 trabajadores de Altace les dijeron que tenían que pagar 450 pesos cada uno por un trabajo de limpieza a cambio de darles libres el 16 y 17 de septiembre de ese año. La prueba contundente es que Altace contrató una máquina retroexcavadora y un camión de basura sin estar registrados en el padrón de contratistas o proveedores de Pemex; por ende, Pemex no les pagó electrónicamente. ¡Quihúboles!, ¿cómo les quedó el ojo?

Ya sé, algunos dirán: no es taaaanto dinero. Sin embargo, el ratero lo es igual por uno que por mil millones de pesos.

Comprobándose así: -redoble de tambores-

El contubernio entre trabajadores, sindicato, encargado de Recursos Humanos y la superintendencia a cargo de Benjamín Hernández Flores.

Junto con esto también se suman fallas en la administración de contratos y un sinfín de tropelías, como no sancionar a las empresas que incumplen, sustituir refacciones de contrato por compras simples, etcétera, que se traducen en costos, aumentando los pasivos financieros para la paraestatal que dirige el agrónomo, 100% leal 0% efectividad, Octavio Romero.