El quebranto del Tren Maya

Qué les cuento, que hoy se reunirán Fonatur y ASF a discutir sus secretas auditorías. ¡Así como lo están leyendo!

Me explico, como es costumbre, cada 20 de febrero David Colmenares, el todavía apanicado auditor superior de la Federación, entregará el último de los tres informes de la revisión de la Cuenta Pública 2021, en el que se incluirán las auditorías al faraónico y tropicalmente caprichudo proyecto del Tren Maya, por lo que Colmenares se volverá a jugar el puesto en la mañanera del día siguiente.

Y para no variar, en la revisión de 2021, siguen apareciendo más quebrantos, errores y pillerías del último año de gestión de Jimmy Pons y su pandilla.

Como recordarán, a lo largo de la zaga del Tren Maya, que les he reportado y documentado, han venido cayendo las mentiras, una a una, a pesar de las mañaneras en las que pregonan que sí existía el proyecto ejecutivo, que no se iba a talar ni un árbol, que no se iba a gastar ni un centavo en adquirir terrenos porque todo iba sobre derechos de vía existentes, que no se incrementarían los costos de los contratos porque no eran iguales, que el trazo del tren no iba a cambiar, que se cuidaría el medio ambiente y muchas falsedades más, en un largo etcétera.

Y aunque no están para saberlo, déjenme contarles que fuentes de la ASF me han hecho llegar los resultados preliminares de las auditorías, con las cifras encontradas en los cinco tramos del proyecto, que muestran el gran despilfarro de Jimmy Pons y su equipo de improvisados que provocaron un quebranto de más de 4,800 mdp, sólo en el ejercicio 2021. Leyó bien, ¡eh!

(Especial)

Para variar y no perder la costumbre, el importe más escandaloso fue en el contrato del tramo 4, de Mérida a Cancún, a cargo de ICA, con más de 2,000 millones de pesos hechos humo.

También destaca el desperdicio de 303 millones de pesos en el tramo 5 sur, a cargo de Grupo México, gastados en la carretera 307, que terminarán en la basura por el berrinche palaciego de cambiar el trazo a la selva, sin importar un bledo la tala de miles de árboles, así como dañar a mansalva la flora y fauna, cenotes y áreas arqueológicas, de por sí en peligro.

(Especial)

Además, faltaría por saber cuánto más se acumulará por la cancelación del contrato de Grupo México, una vez que terminen los juicios en contra del gobierno federal.

A la lista, entre muchos otros, también podríamos agregar a la constructora de Slim, con 415 millones de pesos, así como a los consentidos, los favoritos de Grupo Indi, con 253 millones.

Ni Sedena se selva… perdón, salva

Pues, oh sorpresa, la lealtad ciega hacia Sedena “constructores” no alcanzó para comprobar el destino de casi 500 millones de pesos que les dieron para el proyecto del tramo 5 norte, de Cancún a Playa del Carmen, mejor conocido como la joya de la corona y que, irónicamente, el habitante de Palacio ha tildado de estar lleno de intereses corruptos acostumbrados al dinero. ¿Karma?

Vamos a ver si a David Colmenares no le tiembla la mano a la mera hora y prefiere desaparecer los resultados preliminares con tal de asegurar su sobrevivencia.

Y es que lo que no se sabe es que en el plazo de aclaraciones, antes de que se publiquen los informes, es que tanto la SFP, dirigida por Roberto Salcedo, como el Órgano Interno de Control de Fonatur, a cargo de Javier Humberto Domínguez, me dicen, sin recato alguno y como si fueran ellos los auditados, están como locos tratando de tapar y maquillar los errores, en complacencia de la Dirección General de Auditoría a Inversiones Físicas de la ASF, a cargo de José María Nogueda.

¿Y para 2022, apá?

(Especial)

No está por demás recordarles que en mi columna Saqueo en el Tren Maya les reporté que los ingenieros de Sedena hicieron cuentas chinas y, sin tener facultades, elevaron el costo de los contratos al doble, utilizando solamente un ábaco y la firma de funcionarios menores de Fonatur en sendas “minutas de trabajo”, a ver si para la revisión 2022, que está por empezar, la ASF tiene el valor de revelar a los militares causantes del despilfarro o se dejarán engatusar con los papeles maquillados que a toda prisa hacen en Fonatur.

Cosas de la milicia

¿Sabrá el presidente que el coronel I.C. Antonio Sánchez Carrasco se refiere, de vez en cuando, al Tren Maya como el “pinche tren”?

El movimiento Sélvame del Tren retó al Presidente…

Les cuento que José Urbina Bravo, en sus redes, aseguró que la 4T ha talado 8 millones de árboles. Además, compartió imágenes del estado actual de los cenotes y dijo:

(Especial)

“Se dan cuenta que ustedes son la amenaza, se dan cuenta que una vez que quitaron la ambientación están los cenotes, los están matando, la vegetación la quitaron ustedes, a los animales los ahuyentaron ustedes, el agua la están contaminando ustedes. Ustedes son la amenaza, nosotros estamos intentando salvar a la selva de ustedes”.

Además, el ambientalista retó al Presidente a que muestre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) donde se respalda la construcción de un puente colgante en una zona de huracanes que pueden llegar a categoría 5. Y le pidió enviar a alguien (sin prensa) que sea capaz de caminar en la selva para que le explique lo que no se ve desde un helicóptero y se está destruyendo.