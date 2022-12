La reprensión de la ‘regenta’ Sheinbaum

Dicen que lo que se ve no se juzga. Así pues, pareciera que la regenta Claudia Sheinbaum no ha terminado de digerir la derrota que le propinó la oposición el pasado 6 de junio de 2021; por el contrario, con el paso de los meses se le ha venido indigestando, sobre todo después de la marcha en defensa del INE del 13 de noviembre, tras la cual la posibilidad de perder el bastión lopezobradorista más importante del país está más que latente.

De hecho, desde esa fecha, junio de 2021, comenzó una persecución en contra de los alcaldes que le arrebataron la mitad de la CDMX: Lía Limón, en Álvaro Obregón; Sandra Cuevas, en Cuauhtémoc; Margarita Saldaña, en Azcapotzalco; Mauricio Tabe, en Miguel Hidalgo; Alfa González, en Tlalpan; Giovani Gutiérrez, de Coyoacán; Gerardo Quijano, de Magdalena Contreras; además de la reelección de Santiago Taboada, en Benito Juárez. Contra Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa, no hay nada, pues ya se vendió.

El recuento…

Primero, violando la ley, retrasando las reuniones para establecer una coordinación política y administrativa; después, apretándolos con la disminución de sus presupuestos y, finalmente, tratándolos de colgar mediante promesas de apoyos. Ahora bien, pese a todo ello no ha podido romper la alianza que mantienen los alcaldes a través de la UNACDMX.

Incluso, en el recién aprobado presupuesto 2023, por el Congreso de la ciudad, las demarcaciones más afectadas en materia presupuestal fueron -seguro no me lo creerá, pero a las pruebas me remito- las de oposición, principalmente Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. ¡Quihúboles!

Sin embargo, déjenme contarles que dicho acoso a la oposición no le dio los resultados que ella esperaba, por lo que inició la campaña a través de lo que denominó el cártel inmobiliario, utilizando a la Fiscalía General de Justicia, que encabeza Ernestina Godoy, como un brazo represor. ¿Qué más podríamos esperar de la fiscal carnal? Así pues, hemos sido testigos en las últimas semanas de la detención de exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez, así como la persecución en contra de los principales líderes políticos del PAN en la ciudad, como el diputado federal Jorge Romero y Santiago Taboada.

Además, la orden de aprehensión girada por un juez de control en contra del coordinador de los diputados locales del PAN y exdelegado en Benito Juárez, Christian von Roehrich, a quien acusan de los presuntos delitos de uso de atribuciones y facultades, así como de asociación delictuosa.

Este suceso podría considerarse como algo inédito, en el que la cabeza del gobierno de la CDMX ha transgredido la línea y, siguiendo el ejemplo del Presidente, ha iniciado una lucha con la que parece buscar, a través de la vía penal, de la judicialización, de la justicia selectiva, eliminar a la oposición y a todos los que piensan diferente a ellos, una acción de los gobiernos autoritarios y tiranos, como los que hemos visto en Venezuela, Bolivia, etcétera.

Más allá de las supuestas irregularidades en la autorización para construir pisos de más en edificios de la alcaldía Benito Juárez, si son culpables, que presenten las pruebas y los castiguen. Lo que se observa es que la regenta, aunque lo niegue, está muy preocupada, pues como corcholata presidencial cada día se ve más abollada por la cercanía del canciller Marcelo Ebrard y el crecimiento real del secretario de Gobernación, Adán Augusto, en las preferencias electorales, por lo que intentó dar un golpe espectacular para reposicionarse, peeeeero el cártel inmobiliario no le está dando los dividendos que esperaba; baste ver cómo se mueven las encuestas en la capital.

Sin despegar, pintando bardas en todo el país, violando la ley y la ciudad yéndosele de las manos, sus cercanos expresan que Claudia está cada día más desesperada, lo que podría llevarla a cometer otro grave error que acabe de tajo con sus aspiraciones políticas y pasar a la historia como la mujer que hizo perder a la izquierda en la CDMX.

Y, de acuerdo con propios y extraños, dicho error bien podría ser la persecución política que han iniciado contra los integrantes de la alianza opositora, principalmente contra el PAN, a través del caso del cártel inmobiliario, pues lejos de debilitarlos, los fortaleció y cohesionó al interior, además de que podría victimizarlos ante una clase media que ha sufrido todo tipo de críticas y denostaciones desde la Presidencia y que manifestó su desencanto en la pasada marcha de #YoDefiendoAlINE.

Al haber cruzado el gobierno de la regenta esa línea contra la oposición, lo que ha quedado claro entre los panistas es que ya no hay vuelta atrás, que su misión es cerrar filas y caminar de frente, que no los van a doblar con carpetas de investigación u órdenes de aprehensión, y que su única salida es tomar la ciudad a través del convencimiento de la ciudadanía de que son la mejor opción y de que sí hay de otra.

Y aunque no están para saberlo, déjenme, además, contarles que todos los alcaldes de oposición; es decir, todos menos Ruvalcaba, quien ya se amorenó, tienen carpetas de investigación abiertas. ¿La razón? Que están demostrando, con hechos, que sí se puede hacer un buen gobierno con estancias infantiles, atención médica, seguridad y generación de empleos.

#CiroNoEstasSolo

Aprovecho este espacio para solidarizarme con mi querido y muy respetado Ciro Gómez Leyva. La libertad de expresión nos hará libres.