La vida de los usuarios del Metro está en peligro

Platiqué con la diputada panista Ana Villagrán, pues no sólo está haciendo un seguimiento puntual de las condiciones en cómo está y opera el Metro, sino que además abrió en redes sociales el #DenuncióMETRO.

¿El Metro es una bomba de tiempo?

AV.- “En el Metro algo falla todos los días. Hoy que te estoy dando esta entrevista nos enteramos nuevamente de un conato de incendio en la Línea 3 y ayer y antier también se filtraron videos en las redes sociales donde dos vagones de un convoy de la Línea 3 iban con las puertas abiertas; no sé si el conductor se dio cuenta, no sé si le valió, no sé si no tenía energía el tren para que cerraran”.

Gracias a su campaña en redes del denuncióMETRO, Ana ha recibido un sinfín de quejas de los propios empleados, quienes se quejan, y con justa razón, de las condiciones en las cuales están trabajando -por favor, tómese un fuerte para seguirla leyendo-.

AV.- “Aunque ellos (Sheinbaum y Calderón) lo niegan, he podido comprobar, haciendo viajes en muchas cabinas del Metro, que no tienen el equipo operativo; es decir, dependen de sus celulares, dependen de si su celular tiene, de entrada, saldo, y, de entrada, si hay señal, pero ellos, los operadores, no tienen el equipo técnico para comunicarse entre ellos”.

“Muchas veces a los trenes del Metro les fallan los tableros, ya no se comunican, ya no encienden luces; es decir, hay muchas fallas técnicas que los trabajadores denuncian y que, o son ignorados o les responden que no hay presupuesto”.

¡Así como lo están leyendo! Y lo peor es que lo que nos dice la diputada panista no nos sorprende, pues de tiro por viaje vemos un conato de algo grave en el Metro…

Ojo, el Metro en la ciudad es el sistema que más transporta pasajeros; con decirles que en 2021 fueron 837 millones 473 mil 413.

AV.- “El ingeniero (Guillermo) Calderón se me hace una persona incompetente e incapaz por la manera en la que lleva los meses de administración, pero también le toca estar al frente del desastre que dejó Florencia Serranía, ¿no?, y Florencia Serranía no sólo no pagó por las muertes de la Línea 12, sino que está escondida en otro cargo público”.

El austericidio puede explicarlo todo, pues en 2018 el presupuesto del Metro rebasó los 17 mmdp, mientras que en 2021 cayó a poco más de 15 mmdp; “es decir, así de un plumazo le quitó una cantidad exorbitante al Metro. Después ocurre la tragedia de la L12 y entonces le devuelven presupuesto al Metro, pero no es para mejorar todas las líneas, sino sólo para la L1 y la L12″.

Por si esto fuera poco

Ana por meses solicitó a la oficina de Calderón información sobre las anomalías, rezagos y contratos asignados de manera directa, sin respuestas, y tras el informe de Sheinbaum recibió en tambache, dirían las abuelitas: más de 20 respuestas y en 90% la respuesta era “ya realizamos un recorrido visual para revisarlo, de tomar nota de lo que tú nos denuncias y todo está en perfecta operación”. Lo que se ve no se juzga, ¿o sí?

Las mayores quejas que llegan al DenuncióMETRO son de las líneas 3, 7, 9 y B, y a pesar de las fallas y los señalamientos, no habrá un solo peso de más para estas líneas.

AV.- “La vida de los usuarios está en peligro todos los días, porque que no nos digan que no es peligroso que un tren avance con las puertas abiertas”.

Señaló, además, que debe revisarse el contrato del personal de limpieza, porque, a pesar de que AMLO aseguró que se acabaría con el outsourcing, se siguen manteniendo “y violan por completo los derechos laborales” de los trabajadores, cuya mayoría son adultos mayores.

AV.- “Los explotan de una manera terrible y lo que me han comentado, por ejemplo, es que no tienen un día certero de pago; es decir, hacen trampas laborales y les van recorriendo el día de pago al mes, hasta que al final acaban perdiendo un mes”.

Durante todo el año, el grupo parlamentario del PAN pidió que compareciera en el pleno; lograron la comparecencia, pero se hizo por Zoom, un lunes de puente, prácticamente para que nadie se enterara, y la dejaron hasta el final y fue la comparecencia más cuidada.

Y no está por demás decirles que Federico Doring y Ana le señalaron todo, con papeles en mano, y otro tema que preocupa sobremanera son las adjudicaciones directas.

AV.- “No hay que perderles el rastro, pues no sabemos a quiénes se las están dando. Dicen que se las dan a empresas creadas por los propios sindicatos del Metro, porque hay más de uno, el mayoritario es el de Manuel Espino, y entre muchas otras teorías dicen que Claudia Sheinbaum no le ha cumplido a Espino y que muchos de estos accidentes pues vienen desde adentro”.

“Lo que se puede saber, más allá de si es un complot, si es falta de atención definitivamente o si es una falta de atención presupuestal, es que el usuario, y el capitalino, su vida está en peligro todos los días, porque que no nos digan que no es peligroso que un tren avance con las puertas abiertas”.

“Lo único que le puedo aplaudir al Metro es la campaña permanente que tiene para rescatar a los perros o gatos”.

Finalmente, ¿qué contestarías cuando la 4T los acusa que ustedes son unos oportunistas porque aprovechan la tragedia (L12)?

“Yo les diría que es lo único que pueden responder, porque no pueden asumir su propia responsabilidad. Que nos digan carroñeros, que nos digan oportunistas, que nos digan cualquier denominación que se te ocurra, la verdad es que a nosotros no nos afecta, porque sabemos que estamos hablando con la verdad”.

“Lo que importa es que la gente se está conectando con nosotros y eso les duele”.

¿Volverán a decir que no? Imposible

Quihúboles con la oferta que Grupo Televisa mandó a Megacable para “fusionarse”. Como les contaba ayer en Twitter, este IPO será difícil de rechazar, por no decir imposible, para la familia Bours, que forma mayoría en el Consejo de Administración de la empresa basada en Guadalajara. Y es que en el mercado de valores (BMV) la vieron tan bien que ambas empresas subieron dos dígitos. Será también muy interesante ver qué opinan los consejeros independientes de Megacable, como Claudia Félix, que dirige el Tec de Monterrey, campus Guadalajara, o Mario Laborín, de ABC Capital -y exdirector general de Nafinsa-. Por el lado de Televisa, la oferta de seguro fue avalada por consejeros independientes de la talla de Carlos Hank, de Banorte; Sebastián Mejía, de Rappi, y David Zaslav, de WarnerBros Discovery. El mercado, pues, ha visto la operación de manera muy favorable. Veremos si gana el berrinche o el beneficio para todos los socios.