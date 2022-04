Banjercito pisotea a sus trabajadores

“Si usted pudiera ayudarnos a que el Presidente esté enterado de nuestra situación y, a su vez, que nos dé una solución a nuestro problema. En la sucursal de Banjército Acapulco, como al parecer en las de todo el país, estamos sin servicio médico. Así como con la preocupación de que ya se aproxima otro año y todo indica que nos dejarán sin el reparto de utilidades”.

(Especial)

Primero me buscaron algunos trabajadores de Banjército, dirigido por el general Ricardo Flores González, en Tijuana, quienes se armaron de valor para denunciar el mal trato e injusticias que sufren desde que llegó la 4T. Luego fueron otros trabajadores del corporativo quienes salieron a denunciar lo propio y hoy son los trabajadores de Acapulco.

Con la llegada de AMLO al gobierno, no sólo les quitaron el servicio médico, ¡así como lo está leyendo! Sino que los traen amenazados si alzan la voz y súmele que también de golpe y plumazo el exsecretario de Hacienda Arturo Herrera les quitó el reparto de utilidades debido al plan de austeridad del gobierno federal, pero ese dinero, nuestro dinero, me aseguran, lo están mandando para las obras faraónicas del Presidente.

“No tienen derecho a las utilidades porque son empleados públicos”, les ha dicho.

De hecho, el director del banco, Ricardo Flores González, les dijo que deberían estar agradecidos con el trabajo estable y que gracias a la Guardia Nacional tendrían trabajo para rato. ¡Quihúboles con la soberbia, pero sobre todo con pisotearles sus derechos laborales!

“Hoy en día no contamos con el servicio médico porque a donde supuestamente debemos asistir nos indican que el banco no les ha pagado a los médicos. Obviamente, ante la falta de pago, no nos han querido brindar atención médica”.

“Los invitamos a visitarnos y se darán cuenta que están haciendo remodelaciones. Si hay austeridad, entonces, ¿por qué están remodelando el banco?

Meollo a considerar…

“Los trabajadores y familiares de Banjército queremos ser escuchados y pedimos su apoyo para lograr este objetivo. No exigimos algo que no esté dentro de la ley, sólo exigimos el pago de las utilidades de nuestro trabajo y la seguridad social que también por ley nos corresponde”.

“El banco, las sucursales, a pesar de la pandemia, nunca cerraron sus puertas, así que ni hay justificación para decir que no se generaron utilidades”.

Vale la pena dejar muy en claro que, de acuerdo con datos del propio Banjército, del 1 de enero al 20 de septiembre de 2021 se tuvo un resultado neto en utilidades de 3 mil 422 mdp, mientras que en 2020 fueron 3 mil 681 mdp y, en 2019, 2 mil 718 mdp.

Además, a pesar de que la atención médica es bajo la modalidad de la subrogación del IMSS, a través de Punto Pen, Banjército no ha desembolsado recursos para la atención, por ello a los empleados se les niega el servicio.

“Las cuotas de seguridad social las siguen cobrando, eso es lo peor, quitaron la seguridad social cuando es algo inconstitucional, es algo grave”.

No está por demás recordar que algunos trabajadores que no aguantan más la situación salieron el pasado 1 de marzo a protestar frente al corporativo del Banjército en la CDMX por falta de pagos y liquidaciones ante los despidos masivos que, según afirman, se realizan.

De Luisa María Alcalde no hay nada que decir, pues no voltea a ver a nadie, pareciera… ¡aviadora! Qué grande le quedó el puesto.

¿Si Claudia Sánchez fuera francesa y güera su vida fuera diferente?

A la historia de terror de Claudia Sánchez Mayorga, desde que la conocí, le he venido dando seguimiento y hoy Claudia es mejor conocida como el chivo expiatorio del Solid Gold. La semana pasada tuvo audiencia y está en espera de su sentencia… sí, leyó bien, tras más de 8 años encarcelada está esperando nuevamente sentencia y, obvio, justicia.

Tras un cateo ilegal que duró más de 8 horas en su casa, Claudia Sánchez Mayorga, la exempleada administrativa del Solid Gold, fue detenida con 5 meses de embarazo, luego arraigada 50 días y, con 7 meses, mandada a un penal de hombres, en Tepic, Nayarit.

(Especial)

Era la presa número 1253

Fue torturada, ¡embarazada!, por parte de las autoridades de los penales. Tuvo a su hija en un ambiente de vejaciones, le quitaron la matriz sin su consentimiento y ya el Instituto Nacional de Perinatología documentó que no fue bien atendida. Pasó el tiempo y la cambiaron al penal de Morelos y ahora está en Santa Martha Acatitla.

“¿Por qué no detuvieron a los verdaderos culpables? Pues obviamente porque hay dinero y mano negra de por medio”.

Ella resume todo su proceso como una “porquería”. En la cárcel estudió derecho y esos conocimientos le han servido para darse cuenta de los vicios de su caso, desde la propia acusación, pues para empezar la ‘delincuencia organizada’ persigue a más de tres, y ella es la única perseguida y detenida.

Ministro presidente Arturo Zaldívar (SCJN) y Rafael Guerra (Tribunal CDMX), sin duda algo hay que cambiar en cómo se está impartiendo la justicia, entrémosle a la reforma que se propuso… y mientras Lozoya, exhibiendo cómo la justicia es selectiva. Pues, como dato extra...

¿Sabían que?...

Milo duplicó la deuda de Pemex de (números redondos) 58 mmdd a 106 mmdd, convirtiéndola en la empresa multinacional más endeudada del mundo.

Léase sus Petrus con cargo al erario, el Gruman y hasta la compra de Agronitrogenados son cacahuates, frente al daño que hizo. Ojo, Pemex, UIF y FGR, continuará…