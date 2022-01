A López-Gatell, su maestro lo reprobó

Ayer, en la mañanera, el Presidente le dio todo su apoyo a López-Gatell ante la denuncia que hay de ciudadanos con familiares muertos por Covid…

AMLO: Porque no sólo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría de odio. No se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales, es un profesional de primer orden, serio, es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia, es de los mejores especialistas en pandemias del mundo”.

Reportera: Es una denuncia que interpusieron familiares de las víctimas…

AMLO: Sí, pero es producto del rencor, del odio y de la politiquería. Me consta que el doctor López-Gatell es un profesional responsable… el doctor Hugo López tiene todo nuestro apoyo.

(Especial)

Sin embargo, y de acuerdo con el libro Un daño irreparable. La criminal gestión de la pandemia en México, de la doctora Laurie Ann Ximénez-Fyvie, el subsecretario ha sido criticado, agárrense, porque una de las primeras voces que lo hizo fue… la de, ni más ni menos, que… corran a avisarle al subse que no desayune aguacate, pues le caerá mal… bueno, no lo creo, ya ven que él es diferente… Carlos Castillo-Salgado ¿Quién es esta persona?, se preguntarán. La respuesta: el doctor Castillo-Salgado fue maestro de López-Gatell cuando éste cursaba su doctorado en la Universidad de Baltimore, y hoy en día es profesor de epidemiología y director del Observatorio de Salud Pública Global de la Universidad Johns Hopkins y también es gerente de área de la Organización Panamericana de la Salud. ¡Quihúboles!

Carlos Castillo Salgado (Especial)

“A López-Gatell podemos imputarle, sin equivocación, ser el máximo responsable de una desproporcionada cantidad de muertes evitables, ya que como indicó Castillo-Salgado en varios medios internacionales, retrasó por varias semanas las medidas de contención contra Covid-19″, se lee en la página 101 del libro.

(Cuartoscuro)

“Carlos Castillo-Salgado denunció que el funcionario (López-Gatell), ‘por orden del presidente’, y con la idea de priorizar la economía, no decretó a tiempo la fase 2, lo cual ‘fue un gran error’” (página 117).

Acciones que pasaron de insuficientes a negligentes…

El modelo Centinela, muy similar a los modelos de vigilancias de Canadá y Estados Unidos, fue creado en México en 2006 con los lineamientos de la OMS para efectuar la vigilancia epidemiológica de la influenza estacional. El problema con el Covid-19 fue que la 4T decidió usar este modelo de forma recortada y adaptada, en lugar de aplicar pruebas masivas en la población para detectar contagios, tal cual lo propuso la OMS.

“(El) doctor Carlos Castillo-Salgado le indicó a su exdiscípulo Hugo López-Gatell que debía usar el modelo Centinela completo. (…) De lo contrario, malograría todo el trabajo de contención, que fue lo que terminó por ocurrir”.

El problema, de acuerdo con el libro de la doctora Laurie Ann, es que, al adaptar y hacer más pequeño este sistema –redujo las 26 mil USMER (unidades de salud monitoras de enfermedades respiratorias virales) a 475 (en una oportunidad, el subsecretario mencionó que incluso eran menos, unas 375 USMER)–, López-Gatell condenó todo esfuerzo de control de la pandemia. Al recortar el equipo, ya no es posible tener estimaciones reales de lo que está pasando con el virus en todo el país.

También desactivó “el sistema de vigilancia nacional” para usar “sólo probabilística, sin testeos, ni monitoreo”, como dijo el exmaestro del funcionario de Salud de López Obrador, el epidemiólogo Carlos Castillo-Salgado, refiriéndose al modelo Centinela.

El punto es que, si hubiera aplicado el modelo completo, al menos hubiéramos tenido una mejor idea de cómo se estaba propagando el virus en el país. Ojo, no está por demás aclarar que el modelo Centinela no es un mecanismo de control, sino una herramienta de vigilancia que permite tener datos de la expansión de los contagios en la población.

De acuerdo con el Inegi, el covid fue la principal causa de muerte en el primer semestre de 2021

“Nunca he pensado que matarlos haya sido su intención, simplemente el subsecretario se creyó más listo que todos, pensó que la inmunidad comunitaria vendría pronto, con pocos muertos, y que con ello lograría una contundente victoria. Sin embargo, hay acciones que, con o sin dolo, resultan imperdonables. Su incapacidad para rectificar el rumbo no tiene justificación. Esa actitud demuestra no sólo soberbia e indolencia, también deja claro que su papel es político y no científico”. Esto se lee en la contraportada del libro de la doctora Laurie Ann Ximénez-Fyvie, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM y doctora en ciencias médicas por Harvard.

(Especial)

Por no dejar…

En tanto, en la contraportada del libro La tragedia del desabasto, de Xavier Tello, médico cirujano por la UNAM y analista en políticas de salud, podemos leer: “Cuando mezclamos el sistema de salud más complejo del mundo con una política de austeridad simplista, un desconocimiento total del tema y la necesidad de encontrar recursos para una causa política, le gente sufre y los pacientes mueren. La fatal combinación de ignorancia, incompetencia e ideología hará que el desabasto de medicamentos se recuerde como uno de los periodos más críticos y vergonzosos de la historia de México”. Ouch… No sólo ya leí su libro, sino ya lo entrevisté y estén pendientes de la columna, ya que, según yo, quedó muy buena.