“Estaba seguro de que me iban a matar. Había en un momento tres personas distintas apuntándome. Uno de ellos con un revólver, con el cañón a unos 5 centímetros de mi cara, con los demás incitándole a que me disparara. Le gritaban: ‘Vuélalo’”.

“Vuélalo, como el argot delincuencial mexicano, significa que una persona asesine a otra: ‘volarlo’. Yo veía a esta persona determinada a quitarme la vida y yo pensé que lo iba a hacer. No ocurrió así y cuando me quita los equipos, excepto una grabadora de audio con la que yo estaba respaldando el video que tomaba, me golpean la cabeza y yo, paradójicamente, sentí alivio, porque pensé que no iban a disparar, pensé que me iban a continuar golpeando”.

Esto recordó en la entrevista que me concedió Humberto Padgett, el periodista que en 2017 en CU, por ejercer su profesión, fue golpeado, amenazado de muerte y cuatro años después sigue sin recibir justicia.

“Para ese momento había mucha gente en los frontones de Ciudad Universitaria viendo el asunto. Había una unidad de vigilancia UNAM, que no intervino. La venta de drogas, que si decimos que es narcomenudeo, yo creo que retiramos la precisión del hecho ilícito, lo que ocurría ahí, y era narcotráfico, con personas armadas, no sólo vendiendo mariguana, estaban vendiendo heroína, cocaína, metanfetaminas, etcétera. Yo sentí que me iban a matar, verdad”.

Humberto Padgett (Especial)

¿Por qué volver a hablar de este tema?

Porque han transcurrido dos años desde que la Comisión de Derechos Humanos capitalina emitió la recomendación 19/2019 a la FGR para reparar el daño e investigar la agresión contra el comunicador; lo único que ha recibido de las autoridades es impunidad.

“Yo me arrepiento de haber confiado en el Gobierno de la Ciudad de México, porque también hablé con Claudia Sheinbaum personalmente sobre este asunto en dos distintas ocasiones, y dijo que conocía el caso y que iba a haber una respuesta al respecto. Lo cierto es que no la hubo tampoco”.

En aquel 2017, Padgett llevaba a cabo una investigación en el interior de CU, donde operaban alrededor de 30 narcomenudistas, pero no fueron sólo ellos los que pusieron en riesgo su vida, también lo hizo la entonces PGR al revelar a sus agresores en más de una ocasión sus datos personales.

“Yo confié en dos distintos procuradores, incluida la actual fiscal, Ernestina Godoy, que a final de cuentas no hizo absolutamente nada, porque ha obstruido reiteradamente el avance del plan de reparación del daño”, reveló, mismo que ha sido acreditado por la CNDH.

”Traidores al pueblo”

Para Padgett, ejercer en el tercer país donde más periodistas son asesinados al año es vivir con enojo, en medio de un aparato de ‘justicia’ que otorga impunidad a los delincuentes, mientras que a las víctimas las revictimiza; donde los políticos se dicen garantes de las libertades y el ejercicio periodístico, pero en la práctica es lo contrario.

“Nosotros hacemos, en la medida de nuestras capacidades, el esfuerzo por mostrar todo aquello que el gobierno quiere mantener fuera de la vista del ciudadano, incluso poniendo en riesgo nuestra seguridad jurídica y a veces nuestra seguridad física”, consideró.

Aun con ello, en la realidad los periodistas que no van en línea con el oficialismo son tratados como traidores al pueblo, juzgados por el propio gobierno, que nuevamente repite las viejas prácticas de corrupción.

En palabras de Padgett, ser un periodista crítico de investigación durante la llamada cuarta transformación, lejos de ser fácil, resulta complicado con personas que sienten que, por simpatizar con AMLO, tienen el derecho de insultar y amedrentar a los reporteros.

“Yo nunca había visto un momento tan complicado para ser un periodista crítico de investigación, como lo es ahora. La facilidad con la que actúan las personas que se sienten legitimadas por simpatizar con el lopezobradorismo para insultarte en la calle, para meterse en medio de una grabación que tú estás haciendo con el teléfono, para escupirte desde alguna de sus tribunas es, de verdad, una cosa inédita”.

Un gobierno igual o peor que otros

Como víctima tiene derecho a que se imputen responsabilidades a los funcionarios que participaron en la filtración indebida, así como a una compensación económica, porque se le obligó a dejar su casa y proyectos personales para salvaguardar su integridad física.

Lo cierto es que, en ningún aspecto, material o inmaterial, se ha avanzado, no existe una disculpa pública e incluso el propio gobierno se ha opuesto al cumplimiento de la reparación del daño.

“Afortunadamente tengo el apoyo de Artículo 19, que llevan mi acompañamiento legal; de otra manera yo no podría, no podría solventar toda la exigencia jurídica que nos ha impuesto el gobierno de la CDMX. Si en México y en la Ciudad de México tú quieres justicia, tienes que ser un necio. Yo no me imagino lo que le hagan a las personas que no tienen la posibilidad de defenderse... los aplastan, los engullen y los escupen sin siquiera voltear a un lado”, agregó.

“Y cuando los periodistas son, somos, calificados como ‘traidores’, el libre ejercicio de esta profesión es el que está en juego, y el peligro de que se nos encarcele y se nos trate en términos de delincuentes, como en Venezuela, Nicaragua o Brasil, está cada vez más latente”.

Con López Obrador se ha desmantelado la autonomía de los organismos defensores de los derechos humanos y Sheinbaum ha aceptado e incurrido en aquellas prácticas que alguna vez, desde la oposición, cuestionó.

“Esto ocurría en el gobierno de López Portillo y de Echeverría y en el de Miguel de la Madrid y en el de Salinas y en el de Enrique Peña Nieto y ocurre en éste. En materia de derechos humanos no son distintos, son iguales y, tal vez, peores, por cómo han desmantelado también la autonomía de los organismos defensores de los derechos humanos”, finalizó Padgett.