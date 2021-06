“Es innegable que después de las elecciones del 6 de junio se ha exacerbado la violencia relacionada a la delincuencia organizada en varias entidades del país, una de ellas, Zacatecas”, dijo Claudia Anaya, quien me confirmó, en una entrevista, que cuando uno es candidato los cárteles te buscan.

Claudia Anaya Claudia Anaya (Especial)

La excandidata a la gubernatura de Zacatecas, justo hace ocho días, en un tuit aseguró que, si bien el país ya tenía problemas de seguridad, tras los comicios del 6 de junio pareciera que se ha encendido el fuego en varias entidades.

Y sin mencionar nombres, aludió a los rumores acerca de acuerdos que se habrían pactado entre grupos políticos y cárteles para “trabajar” en determinadas zonas.

Tuit de Claudia Anaya Tuit de Claudia Anaya (Especial)

“Hay que decirlo con esa transparencia con la que es: cuando uno es candidato te buscan, es cierto, te buscan cárteles de la delincuencia. Cuando eres candidato a presidente municipal prácticamente a todos los buscan, y cuando eres candidato a gobernador, no estoy cierta de si a todos los hayan buscado. Por ahí a mí alguna vez me hicieron referencia de si me interesaba reunirme con un grupo; yo les dije que no”.

SENADORA, ZACATECAS PARECIERA ESTAR EN LLAMAS…

Me contestó que, sin duda alguna, es un error que alguien se siente a intentar negociar con el crimen organizado, pues aunque se llegue a un acuerdo con uno, siempre habrá más cárteles que buscarán disputarse el territorio y esta situación sólo agravaría la ola de violencia.

“Es un grupo que se siente con mayor libertad de ingresar a un territorio porque dicen, ‘pues yo ya pacté con determinado grupo político aquí en la región o en el municipio’, y entran con unas ganas, pero pues ahí hay otro cártel, ahí hay otros dos o tres cárteles, entonces empieza también esta batalla campal en donde lo que se alcanza a sentir es el vacío de autoridad”.

Además, déjenme decirles que fue enfática al precisar que no sólo se trata de Zacatecas, sino que la situación sanguinaria en el país se ha exacerbado en los últimos días de cara a los cambios de gobierno, que hacen pensar a los grupos del crimen que no hay nadie al mando y los envalentona a entrar con más fuerza o más violencia. ¿Les suena familiar?

Violencia en Zacatecas Violencia en Zacatecas (Cuartoscuro)

FISCALÍAS, EL ESLABÓN MÁS DÉBIL

¿Cuáles serán tus batallas en los tres años que te quedan en el Senado de esta legislatura?

“Ahora que estuve en territorio, una cosa es lo que tú diseñas y lo que tú vas construyendo en la parte legislativa y otra cosa es cuando bajas a territorio y te das cuenta de que la implementación de la ley no está siendo como fue diseñada, que hay muchos vacíos”.

“Las fiscalías son el eslabón más débil en esta cadena de procuración de justicia que va desde la prevención del delito hasta la sentencia en sí misma, pero si nos concentramos en sólo pensar que más Guardia Nacional va a resolver el problema o que el mando de la Guardia Nacional, si es civil o es militar, van a resolver el problema, es un error”.

En cuanto a los feminicidios, los cuales por fin AMLO ha aceptado que sí son un grave problema en su administración, me comentó que esta problemática se debe tratar también desde la cultura, pues se normaliza el pensamiento de que las mujeres valen menos o pueden ser tratadas de mala manera sin castigo; asimismo, recalcó que el grado de impunidad que hay en las fiscalías sigue propiciando el delito.

“¡QUE RENUNCIE LÓPEZ-GATELL!”

Obvio, no me aguanté y le pregunté sobre la deleznable declaración de López-Gatell de los niños con cáncer sin medicamentos y el golpe de Estado…

“Dentro de lo mucho en lo que nos han acostumbrado en este país en el que se declara todo el día, yo no había escuchado declaraciones tan desafortunadas, ¿acaso no son niños, acaso no están enfermos, acaso no les falta el medicamento? Yo no entiendo dónde está la narrativa de golpe que se está construyendo, como si los hechos no fueran una realidad; el problema es que los hechos son una realidad. Entonces él no puede esperar que la ciudadanía sea omisa, que los papás de los niños sean omisos ante un hecho tan terrible como es algo que es fundamental para la administración pública que es el abasto de medicamento.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud (Especial)

¿HAY ALGO QUE HACER COMO LEGISLADOR EN ESTE TEMA?

“Hay que exigir la renuncia de este señor, pues cuando te sales de la razón, cuando pierdes tú mismo la conciencia de la gravedad de los hechos que están sucediendo, si ya no te duele la salud de las personas, que es el caso, porque si ya no te mortifica la mala administración que estás teniendo y todo lo ves como una teoría de conspiración en tu contra, ya no tienes nada que estar haciendo ahí”.

¿QUÉ PASA CON EL PRI?

Al preguntarle sobre la llegada de Rubén Moreira, quien ha votado más como morenista que como priista, y que si tras los resultados de Alito debería de haber un relevo en la dirigencia del partido…

“Quienes están de líderes parlamentarios en las bancadas, quienes participamos en los procesos y, sobre todo, el comité ejecutivo, debe de estar presente en una reflexión en donde todos aportemos algo hacia el PRI del futuro, el PRI de los próximos años lo que debe de ofrecer, cómo se debe de organizar, las posturas que debe de tomar, la oposición que debemos de ser, eso es lo que tenemos que estar hablando en estos momentos”.