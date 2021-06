L12, tendrá el valor o le vale

Porque a la entonces Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, actual Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), que practicó las auditorías AOPE-104-08, AOPE-107-09, AOPE-107-10, AOPE-108-11, AOPE-108-12 y AOPE-109-13 a la construcción de la Línea 12 en las cuentas públicas de 2008 a 2013, le valió.

Accidente Metro Accidente Metro (Óscar Castro)

Dichos informes se pueden consultar en el Atlas de Fiscalización de la ASCM en el sitio www.ascm.gob.mx

Resulta que, entre los objetivos que perseguían esas seis auditorías, estaba constatar que se hubieran cumplido las especificaciones estipuladas en los contratos y controlado la calidad de los materiales utilizados a través de pruebas de laboratorio. ¡Así como lo está leyendo! Y pues ya vimos el resultado de sus omisiones.

Línea 12 del Metro Auditoría Línea 12 del Metro (Especial)

¿Y ENTONCES QUÉ PASÓ CON LAS VERIFICACIONES A LA CALIDAD QUE SE CACAREARON?

Pues déjenme decirles que no pasó nada, ya que en ninguna parte de los informes de auditoría aparecen resultados que describan las verificaciones que hicieron los auditores o recomendaciones que hubieran hecho para asegurar o corregir la calidad de los trabajos de la Línea 12.

Así que el abanico de responsables de la tragedia no se puede limitar a los ejecutores y supervisores de los trabajos, sino que debería incluir a los miopes auditores que tenían la tarea de vigilar con personal especializado las obras públicas y constatar la calidad de las mismas.

Por suerte para David Vega Vera su gestión ya terminó y se fue sin pena ni gloria y con un millonario finiquito, y ahora ve, desde la comodidad de su casa, cómo pasan inadvertidas sus auditorías mal hechas.

Ni siquiera podrá decir o argumentar que en dichas auditorías detectó “quebrantos” por casi 800 millones de pesos, porque a la mera hora, a la hora de la verdad, dio de “baja” los Dictámenes Técnicos Correctivos que son equivalentes a denuncias de hechos por las irregularidades derivadas de las auditorías, según consta en información pública del INFO-DF con el argumento maromero:

“Si bien las irregularidades dictaminadas se encuentran debidamente acreditadas, esta Contaduría… carece de elementos suficientes que acrediten la probable responsabilidad de los servidores públicos a quienes se les atribuyen”.

Auditores Arturo Vázquez, Martha Zavala, Sofía K. Rosas y David Vega Vera (Especial)

Estas bajas fueron firmadas por Martha Zavala Galina, Arturo Vázquez Espinoza y Sofía Karina Rosas Loza, actual contralora interna en la alcaldía Cuauhtémoc.

Como diría Gatell, las auditorías sirven para lo que sirven y no sirven para lo que no sirven.

La pregunta es obligada para Edwin Meraz y veremos qué tan independiente en realidad es el nuevo auditor superior.

¿Hará una revisión de los cadáveres que dejó David Vega Vera en los clósets y archivos de la ASCM?

O como dicen por ahí:

“Tendrá el valor o le vale” o…

“Lo que no fue en tu año no es en tu daño”.

Continuará…

Línea 12 del Metro Documento auditoría Línea 12 (Especial)

NO FUE POR LA LÍNEA 12, SINO…

Qué les cuento, que en una reunión de Palacio Nacional el presidente López Obrador aseguró que el socavón en la CDMX no tuvo nada que ver con la tragedia de la Línea 12 y mucho menos con su desafortunada frase: “Al carajo”, sino con la falta de operación el día D, o sea el 6 de junio. Luego entonces, si lo que falló fue la operación, alguien, bueno, muchos se quedaron con la lana que debían de repartir… ¡Virgen santísima, exclamarían las abuelas sólo de pensarlo! ¿O no? Leído lo anterior, perdieron no por el castigo y los votos de los ciudadanos en Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Azcapotzalco, Tlalpan y Magdalena Contreras, sino por la falta de operación. En la Cuauhtémoc no fue tampoco por la soberbia de doña Claudia al pelearse con Monreal. Y bueno, Benito Juárez y Cuajimalpa ya eran de los opositores.

LA REVANCHA DE DEL MAZO

Y no está por demás comentar que don Higinio Martínez debe andar que no lo calienta ni el sol, pues calladito, calladito Del Mazo, sin el apoyo de Alito Moreno, pero sí con la alianza, también les pasaron a los morenistas por encima y ni las manos pudieron meter en el Edomex. Ah, y ojo con la priista de Metepec Ana Lilia Herrera, quien arrasó convirtiéndose en la segunda diputada más votada del país.