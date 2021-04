Ayer fue el banderazo para la madre de todas las batallas, la elección intermedia que culminará el 6 de junio, y no es por presumir, pero déjenme decirles que vamos muy bien a pesar de la pandemia. Me explico…

Con corte al miércoles 31 de marzo, 2 millones 919 mil personas han aceptado ser funcionarias de casilla del INE. ¿Es mucho o poco? Son requeridos 1.4 millones. Ahora bien, en estas mismas fechas para la elección del 2018 había 2.7 millones. ¡Quihúboles!

De hecho, déjenme platicarles que las elecciones de Coahuila e Hidalgo del año pasado, también en pandemia, han sido referentes y nos han dejado varias lecciones. 1.- Que a pesar del coronavirus, se pudieron instalar todas las casillas en tiempo y forma. 2.- Que la gente salió a votar; no cayó el número de votantes, sino se mantuvo. 3.- Que los protocolos sanitarios del INE funcionaron, pues no hubo alza alguna en la curva de contagio (obvio, no hablo de las de López-Gatell). Léase: podemos ir a votar sin miedo.

Elecciones en Hidalgo Elecciones en Hidalgo (Especial)

Protocolo a seguir:

•No salga de su casa sin su credencial del INE y su tapabocas.

• Hará fila con sana distancia.

• Antes de entrar a la casilla le ofrecerán gel.

• Entrarán de dos en dos.

• Mostrará su credencial. Nadie la debe tocar.

• Le entregarán sus boletas.

• No habrá cortinas, pero estarán debidamente ubicadas para lograr la secrecía.

• Ojo, podrá llevar su pluma o crayón; si no, habrá crayones debidamente sanitizados.

• Depositan sus boletas en la urna.

• Regresan a la mesa y con pinzas, sin tocar su credencial, la marcarán.

• Finalmente, le pondrán el líquido indeleble, el cual no transmite el virus.

El INE instalará 163 mil casillas a lo largo y ancho del país, para atender en pequeños grupos y evitar aglomeraciones; sólo habrán 750 boletas por casilla. Así cumplirán con los mexicanos, quienes tenemos derecho a la protección de la salud y a elegir libremente a nuestros gobernantes.

UNA MALA, UNA BUENA, Y OTRA MEJOR

¡Urgente! Faltan representantes de casilla en Miguel Hildago para las elecciones. Faltan para las secciones 49-33 y 49-34, que corresponden a las siguientes calles:

Sierra Guadarrama, Sierra Chalchihui, Sierra Gorda, Cofre de Perote, Sierra Vertientes y Monte Chimborazo.

Si alguien tiene su credencial de elector de esa sección, por favor regístrese como representante. Es un día. Si no, la gente de esas zonas no podrá votar. ¡Urge! Inviten a los jóvenes a participar.

Si a usted le llegó esta información y la leyó con preocupación, es la buena. La mala es que la zona históricamente más problemática para integrar casillas del país es la que llaman “corredor Polanco-Lomas”, justo la zona a la que se refiere el Whatsapp leído, así como ¡en la colonia del Valle, eh! ¿Las razones?

Hay muchas zonas cerradas, no le abren la puerta a los capacitadores y, en general, hay poca disposición de los habitantes de esas zonas a participar –parecería una paradoja, pero no lo es–. Hay además migración, es decir, los hijos se casan y no hacen cambio de domicilio.

Pero, finalmente, siempre terminan instalándose las casillas, y la mejor es que los ciudadanos no están pensando en vacacionar, sino en votar. La cita, repito, es el 6 de junio.

Por cierto, vieron que el INE se ha consagrado como una de las tres instituciones mejor valoradas del país en cuanto a niveles de confianza, superando incluso a la Iglesia y los maestros, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 aplicada por el INEGI. ¡Enhorabuena!

Voto ciudadano Voto ciudadano (Especial)

¿CÓMO VAN LAS 15 GUBERNATURAS?

Si lo vemos desde el punto de vista de Morena, muy emproblemados, pues hace un año tenían carro completo y la foto de hoy dice que sólo tienen cuatro seguras (BC, Nayarit, Colima y Tlaxcala, que no son estados con muchos votos, son más bien estados pequeños).

Si lo vemos desde la alianza PAN-PRI-PRD van de maravilla, pues de no tener ninguna o, cuando mucho, Querétaro, hoy tienen cuatro (BCS, Querétaro, NL (PRI), Chihuahua (PAN). Además, déjenme decirles que, al inicio de las negociaciones, sólo creyeron que la lograrían en 50, máximo 70 distritos, y la hicieron en 220, más los que se acumulen en el camino.

BC se complicó y Lupita Jones está poniendo en jaque a Pilar Ávila.

Campeche, a pesar de ser chiquita, está en juego entre Alito, Morena y MC. SLP podría ser para el PAN o para el Verde, pero les cuento que el góber Carreras quiere quedar bien con dios y con el diablo, pues manda a hacer encuestas en las que pone a Morena en primer lugar, cuando va en tercero.

Así pues, y si la calculadora no falla, aún hay cinco gubernaturas en juego: Sinaloa, donde la tendencia al alza es para Mario Zamora, de la alianza; el Borrego, candidato por la alianza en Sonora, está en empate técnico con Durazo; Michoacán está en veremos; Zacatecas, aunque Claudia Anaya enfrenta una elección de Estado contra David Monreal y el propio góber Alejandro Tello, que no sólo nada de muertito, sino que le ayuda a los morenos, día a día recorta el camino, y Guerrero, que era de Morena, hoy también está en veremos con Mario Moreno del PRI-PRD. Ah, y no es por amarrar navajas, pero la idea del voto útil ha revivido.

¿Y EL CONGRESO, APÁ?

Desde el 2018 Morena no logró la sobrerrepresentación por los votos del pueblo bueno y sabio, sino por chapulineos y los cinco diputados que el Partido Verde le vendió a Morena quesque a cambio de una ley para ayudar a los niños con cáncer; el chiste, la tragedia se cuentan solos, y ojo, siguen siendo aliados. Así pues, hoy también está en juego y la disyuntiva es: ¿quieres un país, un Congreso de pesos y contrapesos o de un solo hombre?

LAS MUJERES

Fuimos mayoría en la elección del 2018 y también lo somos en la lista nominal de este año. #NoTeAcostumbres a la violencia vs. mujeres, a la falta de medicamentos en niños y mujeres con cáncer; a que no haya estancias infantiles, dice la panista Adriana Dávila 50+1.

Ah, CDMX… anda, on fire. Les platico el miércoles.