Banamex y la batalla por la supremacía en la Inteligencia Artificial financiera

Mi primer recuerdo de banco fue por los pasillos de la sucursal de, en ese entonces, Banamex; localizada en la salida de Metro San Cosme, a la entrada de la colonia de Santa María la Ribera. Mi madre trabajó en esa sucursal durante varios años. Tiene ya más de 30 años que un servidor corría por los pasillos pretendiendo trabajar en el banco. Fue desde ese entonces que entendí las funciones e importancia de un banco, y hasta la fecha entiendo cómo la Inteligencia Artificial juega y seguirá jugando un rol primordial en la continua existencia y sobrevivencia de los bancos.

Citigroup, los dueños de Citibanamex, anunciaron hace un par de semanas que se retirarían de México, como lo han hecho de casi todos los mercados, incluidos los asiáticos, y que, de esa forma, gran parte del negocio que operan en el país se venderá. Para poner las cosas en perspectiva, por cantidad de activos que administran, Citibanamex es el tercer banco más grande de México, detrás de BBVA y Banorte.

Muchos hablan del valor de adquirir tantos clientes y los productos asociados como el valor inherente, y se ha hablado de que grupos como Grupo Salinas o Banorte podrían estar interesados en comprarlo. Si Grupo Salinas lo compra, Banco Azteca se convertiría inmediatamente en el segundo grupo financiero más grande de México, y si Banorte lo hace, este último se convertiría en el grupo financiero más grande de México.

Para mí, el valor de comprar Banamex ya no radica en los clientes o los productos que podrían heredar como institución, entendamos hipotecas, prestamos automotrices, AFORE o tarjetas de crédito. Radica en la capacidad de tener acceso a los datos de los millones de clientes del grupo. Al ser uno de los bancos más antiguos de México, es correcto asumir que se tienen datos históricos de todos estos clientes. Banamex hoy, mas que como banco, mucho del valor de su venta se derivará de los datos asociados a esos clientes.

En la industria financiera estos datos son de particular importancia por que nos ayudan a crear modelos que utilicen múltiples variables asociadas al comportamiento de las personas. Podemos ver la capacidad de pago de clientes que tuvieron una hipoteca a 20 años con el banco. Es más, hipotecas que estaban corriendo en los tiempos de la crisis del 94. Es invaluable hoy en día conocer a esos clientes que fueron capaces de pagar sus hipotecas en esos duros años. Y adquirir aún más crédito.

Debido a lo que expongo, es también sumamente posible que veamos una compra de parte de alguna de las Fintech Unicornio, ya que tener esa información, ayudaría a esa empresa a mejorar su oferta de productos financieros. De la manera que Rappi lo esta haciendo en su alianza con Banorte. Ya he hablado en esta misma columna de como la gran ventaja de los bancos sobre las Fintech son los datos que tienen disponibles y que las Fintech jamás tendrán. Hay que tener en cuenta que esta tendencia de la Fintech de comprar bancos está comenzando a darse en Estados Unidos.

Será una labor titánica desde el punto de vista de Inteligencia Artificial y datos poner en orden los datos históricos de Banamex, y más aún homologar las bases de datos con clientes existentes. Para esto necesitamos de herramientas de procesamiento de datos y de equipos altamente capacitados.

Si a este humilde escritor le permiten opinar, me parece que las empresas que podrían comprar Citibanamex por como pienso que juega en su visión estratégica son:

- Grupo Salinas: ya que le da acceso a una gran cartera de clientes a la que o tenían acceso antes, y bien ejecutado se podría derramar esa inteligencia de datos en los otros negocios del grupo.

- Mercado Libre: Es la pieza fundamental que le falta para consolidar su oferta de Mercadopago como una oferta financiera solida, aunado a los equipos de IA que tienen que pueden ayudar a los diferentes temas financieros. Junto por fin darle la capacidad de funcionar como banco.

- Banorte: Es el único grupo que me parece que lo haría por consolidar una posición de líder en el mercado mexicano. Pero con la gran estrategia de analíticos que tienen, me parece que podrían potenciar mucho la presente base de clientes que tienen.

Esto no son más que predicciones basado en lo que he leído y lo que pienso que las empresas podrían estar buscando, quizás un conglomerado de empresarios lo compre, en cuyo caso me parece que sería interesante ver que estrategia están dispuestos a seguir en cuestión de la Inteligencia Artificial.

Será un año interesante y estoy seguro de que esto se vera reflejado en aún más demanda de Científicos de Datos en la industria financiera.