La honestidad brutal del algoritmo

“La fase en la que la IA era un experimento opcional ha terminado”, dijo Dario Amodei ante una sala silenciosa en Davos esta semana. “Hoy, compañías enteras dependen de que esta tecnología entregue resultados más allá de demos impresionantes”.

Todo lo relacionado con el Foro Económico Mundial de este año ha hecho que la industria tecnológica parezca pesada, industrial y extrañamente sombría. La conferencia comenzó con los líderes deshaciéndose de los eufemismos de “copiloto” de 2025 y terminó con el CEO de Salesforce hablando llanamente sobre “procesos que ya no requerirán intervención humana”. Para la nueva clase de industriales de la IA, nada —ni siquiera el contrato social— trasciende el transaccionalismo brutal del balance financiero.

Evaluar fríamente ese transaccionalismo es lo que puso al sector tecnológico bajo esta nueva y dura luz. Dos cosas me llamaron la atención sobre el giro que ocurrió en Davos esta semana. Primero, la conversación pasó del software a la física. Los ponentes usaron obsesivamente palabras como “infraestructura”, “refrigeración” y “energía”. Hablaron de la nube no como un sueño ilimitado, sino como una industria pesada limitada por la red eléctrica. Esto es lo que la IA es ahora para nosotros: ya no el asistente mágico que conocíamos, o creíamos conocer, sino “la carga”.

Segundo, el discurso abandonó la cómoda ficción del “aumento”. Durante los últimos años, la industria tecnológica ha dependido de una arquitectura narrativa específica. El eslogan era “La IA es un Copiloto”. Permitía a los CEOs decir: “No te estamos reemplazando; te estamos empoderando”. Les permitía ocultar los bajos cimientos de la automatización —el recorte de costos y la disciplina laboral— detrás de la fachada de algo elevado: el potencial humano.

En Davos 2026, la industria dejó de mantener esa fachada.

Lo sorprendente de esta nueva era de la IA es cuán desprovista está de cualquier tipo de idealismo. Lo que los líderes tecnológicos omitieron en su narrativa de 2025 es que, para los mercados, algunas eficiencias son más fuertes que otras.

Esto es lo que el “agente autónomo” le está diciendo realmente a la fuerza laboral: “Yo, el algoritmo, funciono más barato que tú. Me comporto de la manera que espera el estado de resultados. Soy obediente y no requiero seguro médico”.

Este mensaje, por supuesto, tiene un destinatario: está dirigido hacia arriba, a los accionistas. La industria de la IA ya no se avergüenza de poner una declaración tan inequívoca de desplazamiento en la vitrina.

Esta iteración actual del capitalismo de IA no se esconde tras la pretensión de “hacer del mundo un lugar mejor”. Parte de su discurso es que ofrece su disrupción como una honestidad matonesca: Esto es lo que exige el mercado. Somos los únicos lo suficientemente valientes para construirlo. Los inversores creen que el trabajo humano es un pasivo. El sector de la IA les da la razón al alardear de su capacidad para extirparlo; su éxito confirma la frustración de los inversores con la fricción humana y la necesidad de un sistema que ha dominado la eficiencia pura.

Esto es tanto una mentira como una debilidad. Es una mentira porque la “inevitabilidad” del desplazamiento masivo no es una ley de la física, sino una elección de ingeniería y política. Y es una debilidad porque crea hambre de su opuesto.

Hay una razón por la cual las advertencias de Anthropic sobre el “ritmo del desplazamiento” causaron tal revuelo: estaban actuando en contra del interés propio de la industria. Estaban admitiendo que la transición podría romper a las personas a las que debía servir. Fue una admisión vigorizante, pero más que eso, fue una grieta necesaria en la armadura. Fue el tipo de duda que el nuevo triunfalismo sugiere que no existe.

No digo que esto vaya a ser fácil o agradable para la fuerza laboral —ni para los líderes que elijan priorizar la estabilidad sobre la velocidad—. El mercado es vengativo, y los ingenieros tienen razón en que la automatización puede infligir una obsolescencia terrible en cualquier sector que elija.

Pero los críticos tienen razón en que una economía depende, en parte, de la voluntad de sus participantes de estar entrelazados con su progreso. No se puede mantener un pacto social basado en el beneficio mutuo cuando la tecnología está explícitamente diseñada para tu subordinación.

La economía se construye sobre relaciones, no solo sobre apalancamiento, y las relaciones se construyen sobre la reciprocidad y la confianza. No es la genialidad de la industria de la IA reconocer el apalancamiento no utilizado de la automatización; es su ceguera al no ver que nuestra estabilidad social era una función de nuestra contención.