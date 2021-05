Pague en su app, esta caja está cerrada

A mediados de abril, Citibanamex anunció que ya no aceptará pagos en los establecimientos Oxxo, se unió con Banorte en la decisión de ya no continuar con los servicios de corresponsalía ofrecidos en estas tiendas de conveniencia. Dichos servicios están orientados principalmente al pago y transferencia de dinero a las tarjetas de crédito y débito de dichos bancos. Y tenían como objetivo el hacer más fácil para los clientes transferir dinero y pagar sus tarjetas en múltiples puntos de venta. Al día de la escritura de esta columna, Oxxo cuenta con más de 17 mil tiendas en toda la república. En contraste, Banorte tiene apenas más de 1000 sucursales y Citibanamex más de 1700.

Si bien las decisiones de negocio de las grandes empresas pueden obedecer a muchos factores macro y microeconómicos, es de particular interés que se hayan cancelado los servicios en un esquema donde la conveniencia al cliente parecía ser el principal factor. Y tanto Banorte como Citi podían aprovechar la gran cantidad de tiendas Oxxo para poder ofrecer al menos algunos servicios en áreas en las que no tenían sucursales. La duda recae entonces, en por qué estos bancos optan por disminuir voluntariamente su alcance geográfico.

El reciente anuncio de la app “SPIN by Oxxo” pareciera ser la respuesta a por qué Banorte y Citibanamex dejan esa alianza. SPIN es una aplicación que ofrecerá servicios muy similares a los que hoy ofrecen los bancos, transferencia de dinero, depósito y pagos de tarjetas. Muchas de las facilidades que hoy se ofrecen en un Oxxo, como lo son pagos de luz, gas, pago de tiempo aire, etc van a poder realizarse también utilizando la app SPIN a la cual se le podrá depositar dinero en cualquier tienda Oxxo.

De esta manera, FEMSA, la empresa dueña de Oxxo, da una cachetada de guante blanco a los bancos que previamente ofrecían dichos servicios. No sólo eso, desconozco los términos de la alianza con las corresponsalías, pero no me asombraría que Oxxo tuviese todos los datos de depósitos en cuestión a cantidad y frecuencia de todos los bancos con los que tenía y tiene alianzas. Y de un momento a otro, cada Oxxo se convierte en una micro entidad financiera, que tiene más sucursales que todos los bancos de México juntos. Y de igual manera que Disney decidió dejar Netflix para poder monitorear el comportamiento de sus clientes, Banorte y Citi dejan a Oxxo para evitar que la tienda de conveniencia tenga una ventaja competitiva aún mayor.

Si hoy yo fuera el Chief Data Scientist de Oxxo, la persona a cargo de su estrategia de analítica, tendría todos los datos para poder ofrecer una gran gama de servicios personalizados a los clientes. Ya que tendría no sólo los datos de sus compras, sino con qué frecuencia pagan sus tarjetas, ponen tiempo aire, pagan servicios, y tantos otros datos que nos informan acerca de su comportamiento y capacidad de pago.

Esto pone a Oxxo y FEMSA en una posición privilegiada para construir la aclamada SuperAPP, una aplicación donde todas las necesidades financieras de los usuarios puedan solventarse y atenderse de manera rápida y concisa. Hoy en China la aplicación de Tencent llamada WeChat se utiliza para múltiples propósitos financieros. Es sólo cuestión de tiempo para que Oxxo y FEMSA ofrezcan aún más servicios financieros, como los micropréstamos y seguros. Todo esto, personalizado utilizando los datos que ya poseen del cliente.

Pienso que se avecinan tiempos muy interesante en el panorama Fintech en México, bien ejecutado, la amenaza de SPIN by Oxxo es muy real, y promete acaparar un mercado al que quizás los bancos mexicanos hoy no le han dado la suficiente importancia, el cual es el sector no bancarizado de la población, una población de bajos ingresos que vive lejos de las sucursales, pero cerca de un Oxxo. Con una plataforma de Inteligencia Artificial robusta y un equipo capaz, SPIN puede convertirse en uno de los principales motores generadores de ganancia para FEMSA y ayudarlos con su expansión en Latinoamérica, que es por mucho uno de los mercados menos beneficiados por la bancarización. Con amenazas como Mercado Libre de Argentina y Nubank de Brasil, el sector bancario en México está en un punto óptimo para que nuevos jugadores lo alteren.

¿Cuál será la estrategia de los bancos grandes de México? ¿Dejarán que FEMSA aumente el tamaño del pastel y se coma el mercado, o responderán acorde con soluciones igualmente innovadoras? No lo sé, pero la realidad es que, dentro de un año, el sector financiero mexicano promete ser muy distinto, y quien sepa utilizar mejor la Inteligencia Artificial y los datos para llevar valor a sus clientes será el ganador.