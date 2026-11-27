“Nosotros pagamos un precio para ser formados, el oro no se funde con agua”, dice Anyela Galindo Rodríguez. El oro es sometido a temperaturas que devoran lo débil y dejan intacto el metal precioso. Anyela, originaria de Colombia, conoce la física de la resistencia. Habla de su historia migratoria como si fuera una bailarina profesional que ejecuta una coreografía compleja sin dejar ver la sangre dentro de las zapatillas. Aterrizó en Winnipeg, Canadá, en febrero de 2021. Llegó junto a su esposo y sus dos hijos cargando el peso de una apuesta irreversible: intercambiar una vida resuelta en Colombia por el derecho a respirar sin miedo.

En su país tenían departamento y trayectorias profesionales sólidas. Ella acumulaba 14 años en la banca; él trabajaba como ingeniero de sistemas, tenían horarios de entrada, pero nunca una hora de salida. Un estrés crónico le dejó a su esposo una gastritis y reflujo, medicamentos costosos fuera de cobertura y una inseguridad que amenazaba el crecimiento de sus hijos. Emigrar fue un acto de defensa. Antes de salir de su país, Anyela elevó una súplica pragmática a Dios: “Si Canadá es el destino, que se abran las puertas; de lo contrario, que se cierren todas”.

Las puertas no se abrieron solas. Hubo que derribarlas a fuerza de agotamiento, llanto y madrugadas en vela. El primer muro fue el idioma. “Terminaba mis clases de inglés sin saber qué había dicho el profesor. Tenía que grabar, traducir, escuchar, volver a escuchar y tomar más notas”, relata. Al inscribirse en un programa académico de Business Administration, la frustración se volvió física. “Lloraba casi todos los días porque no entendía. Sé que soy inteligente, pero sentía que no avanzaba”.

La colombiana pasó de limpiar pisos de madrugada a construir una vida estable y segura para su familia en Winnipeg. (Cortesía: Anyela Galindo)

Con un inglés precario, el mercado laboral para el migrante generalmente solo ofrece una ruta: la limpieza. Anyela no buscó excusas. Tras sus clases, y los quehaceres de la casa y las tareas, a las dos de la madrugada entraba a limpiar un casino hasta las seis o siete de la mañana. Regresaba a casa, preparaba desayunos, armaba loncheras, despachaba a sus hijos al autobús escolar y se conectaba a sus clases universitarias. Sumó un segundo empleo limpiando hoteles y alojamientos de Airbnb. Colchones pesados. Aspiradoras industriales. Cero quejas. Durante cuatro meses combinó ambos trabajos con los estudios, sobreviviendo con apenas dos o tres horas de sueño diario. Mientras tallaba pisos, su nombre aparecía en el cuadro de honor de su escuela.

Fake it till you make it. Fingir hasta lograrlo. El mantra no escrito del migrante que acepta oficios para los que está sobrecalificado hasta que el entorno descubre su verdadera estatura. Anyela aceptó puestos para los que no se sentía lista, apostando a que su disciplina cerraría la brecha una vez adentro.

Así, cuando finalmente llegó la notificación de la residencia permanente, no hubo fiesta ni euforia. El agotamiento acumulado durante años de resistencia anestesió el festejo. “El proceso me dejó sin la explosión de alegría que había imaginado”, admite. Solo sintió alivio. Una gratitud silenciosa por haber sobrevivido al trayecto.

Hoy trabaja en un entorno corporativo, operando íntegramente en inglés. El año próximo, los cuatro tramitarán la ciudadanía canadiense. “Compagino mi empleo de medio tiempo con el desarrollo de mi emprendimiento de educación financiera (financial literacy) para empoderar a las familias en su toma de decisiones, además de colaborar en un proyecto que visibiliza los productos y talentos de comunidades indígenas”, relata.

Anyela Galindo imparte talleres de educación financiera en inglés, tras haber llegado a Canadá sin dominar el idioma. (Cortesía: Anyela Galindo)

Mirando por el retrovisor de los últimos años fuera de su país, Anyela ha reescrito su propia escala de valores. “En Colombia medía el bienestar por ciertas comodidades o estabilidad material. Migrar me enseñó que lo esencial es la dirección de Dios, mi familia y lo que cabe en una maleta, porque así llegamos los cuatro a Canadá”.

Aprendió también a blindarse contra el veneno del desaliento ajeno, incluso el que proviene de sus propios paisanos, aquellos que sentencian que sin un idioma perfecto el destino del extranjero está condenado al trapeador. Anyela Galindo Rodríguez entró a Canadá como una mujer que temía no aprender inglés y hoy enfrenta y supera todos los días su miedos, atravesando el fuego lento de la incertidumbre, no duda en decir que todas las malas experiencias que han tenido como familia en este proceso han sido en realidad buenas, porque fueron el fuego que forjó su carácter y que la hacen pensar que todo lo que han vivido es oro del más puro.

Nota de la autora: Esta columna forma parte de una serie quincenal sobre la vida de los migrantes. Si tienes una historia que contar escribe krodriguezv@elfinanciero.com.mx