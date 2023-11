De consultores y campañas

Las precampañas para el proceso federal comienzan el lunes. Es el arranque oficial, aunque ya tengamos algunos meses “encampañados”. Claudia y Xóchitl son las candidatas y parece que se sumará Samuel García por MC. En el trayecto se quedaron ambiciones y carreras, corajes, envidias y traiciones –aunque, para éstas, siempre hay tiempo y posibilidades–.

En las campañas juegan un papel relevante los asesores y consultores. Personas que no se dedican a la política de manera profesional, pero que saben del asunto, ya sea en su vertiente electoral, de propaganda/marketing, manejo de medios, encuestas y opinión pública, discursos o elaboración de fichas temáticas; en fin, que las campañas son grandes consumidoras de conocimientos específicos. La consultoría electoral de manera profesional en México tiene unas tres décadas funcionando. Hay gente muy experimentada en el tema. Un buen consultor debe traer victorias y derrotas tras de sí –más de las segundas que de las primeras–, porque es la manera de acumular experiencia y conocimiento. Aquí, normalmente se sabe quiénes fueron consultores de la campaña ganadora al terminar la misma. Por alguna razón se mantiene eso en secreto. No tiene sentido. Es importante saber qué tipo de asesores son los que están con determinada candidatura, pues puede decir mucho de una campaña. Saber quién rodea a los candidatos es tan importante como ver sus reacciones públicas y conocer de su vida.

Pronto sabremos quiénes están en los equipos de campaña de Xóchitl y de Sheinbaum. No solamente los personajes de los partidos que suelen ser más bien música de acompañamiento en estos proyectos, sino también quiénes ejercen real influencia sobre las decisiones de las candidatas y de la campaña. Que el ejercicio de la consultoría, de la asesoría, sea un ejercicio privado en ocasiones, en este caso no lo es. No solamente porque reciben dinero público, sino porque en el ejercicio de su profesión, si son exitosos, pondrán a la próxima presidenta de México. No es poca cosa. Y, si no tienen éxito, también es importante saber gracias a los consejos de quién alguien perdió cuando la tenía ganada, por qué perdió o por qué quedó en tercer lugar cuando iba en primero o en segundo. Tampoco es poca cosa llevarse la esperanza de millones en errores de interpretación y mensajes equivocados.

Joseph Napolitan, quien fuera consultor estadounidense destacado durante décadas en la segunda mitad del siglo pasado –y para muchos el inventor de la profesión de “consultor político”–, dejó para la posteridad algunos consejos para los que ejercen la consultoría electoral –tomando en cuenta lo mucho que han cambiado las campañas en lo que va de este siglo–. Y aunque en México sabemos bien la malintencionada definición de consultor que dice que “consultor es aquel que te pide tu reloj para decirte la hora, lo cierto es que tiene el oficio su propia sabiduría. Aquí algunos tips de Napolitan para los que están de estreno en estas lides.

“La cantidad de dinero a gastar es menos importante que cómo se gasta”.

“No siempre el candidato con más dinero gana las elecciones. El probable ganador es el que gasta mejor su dinero”.

“Si algo funciona, hay que seguirlo usando hasta que deje de hacerlo”.

“La cantidad de asistentes a los actos electorales tiene poco que ver con el voto”.

“Dirigir una campaña no es un proceso democrático”.

“Hay que empezar pronto. Nunca se empieza a planear una campaña demasiado pronto”.

“Cuidado con las soluciones simples a problemas complejos”.

“Cuidado con los ‘amateurs profesionales’, se convierten en un peligro real cuando ocupan puestos importantes en el equipo de campaña y, quizá los peores, están relacionados con el candidato de forma que pueden influenciar en su forma de pensar”.