Las cabañuelas, dice cierta tradición, es una manera de predecir el clima de los meses del año de acuerdo con lo que suceda en los primeros 12 días de enero en el aspecto climático. Si aplicamos las cabañuelas a lo político, parece que el año va a estar más que movido, en algunas cosas para bien, en otras, para mal, y eso que no hemos llegado a los 12 días del mes. Demos un repaso a lo sucedido la semana pasada.

La SCJN tiene en Norma Piña a su nueva presidenta. El triunfo de Piña no fue cualquier cosa. Se lanzó sin, según los que saben cómo se dan esos procesos, ninguna posibilidad. Sin embargo, la polarización que priva en la vida pública del país no es ajena a esa casa de la justicia, así que el encono, el odio y la división también privan en la cúpula de los juzgadores, y las cosas se le acomodaron a la hoy titular de la Corte. Al final, el triunfo de la hoy presidenta es una muestra más de que los favoritos no siempre la traen consigo y que siempre los eventos de última hora cuentan tanto como la planeación de meses. Además, el triunfo de Norma Piña es un logro de enorme trascendencia para la mujer en México y deja en claro que pronto tendremos una presidenta en el país. Y no, no es Claudia.

En otro tema el Presidente hizo público lo que ya se sabía: para él los pobres son una estrategia política. Por eso le interesa que haya más pobres. Para él, la política se trata de tener indigentes agradecidos y no personas que crezcan y se desarrollen en un clima de prosperidad y conocimiento. Mientras más pobres mejor para la estrategia, más dependientes de la dádiva presidencial y mayor popularidad. Un plan tan viejo como inhumano, tan obvio como reprobable.

En el caso de Ovidio –un éxito innegable de este gobierno–, es claro que hasta lo que hacen bien les sale mal. La centralización de la comunicación en una sola persona causa efectos en contra del gobierno. La falta de información el día de la aprehensión solamente repercutió en una imagen de desorden e improvisación. Lo mismo con la falta de información sobre la situación jurídica del criminal detenido. ¿Tantos meses de planeación del operativo –según palabras oficiales– y no tener ninguna orden de aprehensión más que la que es con fines de extradición? Algo no suena bien. O en algo mienten, como quedó evidenciado en el operativo de 2019. Por otro lado, que se haya logrado la aprehensión de Ovidio Guzmán es quizás uno de los pocos rasgos de normalidad de este gobierno en materia de seguridad: un gobierno que ejecuta operativos, hace que las Fuerzas Armadas usen su armamento, contesten las agresiones, disparen desde helicópteros y capturen a los enemigos del Estado. Ciertamente, cosas que no habíamos visto.

El caso del accidente del Metro en la CDMX es una más de las marcas que llevará Claudia Sheinbaum a donde quiera que vaya en su carrera para ser candidata a la Presidencia. Por desgracia, estas marcas no son disparates o declaraciones fuera de tono, sino verdaderas tragedias que han costado decenas de vidas. Son muertes producto de la ineptitud de un gobierno falsamente austero y altamente incompetente. Claudia desarrolla una campaña como los viejos priistas: apoyada y sostenida por dinero público de gobierno estatales y el central. Son de vergüenza los desplegados de gobernantes de Morena apoyando a la señora Sheinbaum. Son signos de alarma en una campaña que no levanta ni con grúa.

Así empezó el año. Veremos si se cumplen las cabañuelas y así se ponen los siguientes meses.